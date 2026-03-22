City slaví Ligový pohár. Arsenal ve finále sestřelil dvěma góly mladík z akademie
Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech čtyř velkých trofejí.
Arsenal vstoupil do zápasu jako ligový lídr a favorit na zisk první trofeje od roku 2020. V úvodní čtvrthodině „Kanonýři“ tuto roli potvrzovali a mohli jít do vedení, Havertz ale ve velké šanci nechal vyniknout brankáře Trafforda.
Manchester City po přestávce přidal a téměř nepouštěl Arsenal na svou polovinu. Těsně před uplynutím hodiny hry brankář Arsenalu Kepa Arizzabalaga nedokázal zkrotit centr Bernarda Silvy a propadnutý míč si před prázdnou brankou našel hlavou O'Reilly.
Stejný hráč tímtéž způsobem o čtyři minuty později využil centr Matheuse Nunese a definitivně rozhodl o triumfu Cityzens. Mladý anglický reprezentant je přitom produktem klubové akademie.
Arsenal v závěru hrál vabank, nejblíže gólu se dostal po hlavičce střídajícího Gabriela Jesuse, jenž trefil břevno.