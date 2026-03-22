Předplatné

City slaví Ligový pohár. Arsenal ve finále sestřelil dvěma góly mladík z akademie

Hrdina finále Ligového poháru Nico O'ReillyZdroj: ČTK / AP / Richard Pelham
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech čtyř velkých trofejí.

Arsenal vstoupil do zápasu jako ligový lídr a favorit na zisk první trofeje od roku 2020. V úvodní čtvrthodině „Kanonýři“ tuto roli potvrzovali a mohli jít do vedení, Havertz ale ve velké šanci nechal vyniknout brankáře Trafforda.

Manchester City po přestávce přidal a téměř nepouštěl Arsenal na svou polovinu. Těsně před uplynutím hodiny hry brankář Arsenalu Kepa Arizzabalaga nedokázal zkrotit centr Bernarda Silvy a propadnutý míč si před prázdnou brankou našel hlavou O'Reilly.

Stejný hráč tímtéž způsobem o čtyři minuty později využil centr Matheuse Nunese a definitivně rozhodl o triumfu Cityzens. Mladý anglický reprezentant je přitom produktem klubové akademie.

Arsenal v závěru hrál vabank, nejblíže gólu se dostal po hlavičce střídajícího Gabriela Jesuse, jenž trefil břevno.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

