Guardiola po vítězném finále se City zaujal. Dojemná rodinná chvíle ve Wembley
Už pátý Ligový pohár získal s fotbalisty Manchesteru City trenér Pep Guardiola. V době, kdy se mluví o tom, jestli jeho éra u anglického klubu skončí, došlo po vítězném finále nad Arsenalem (2:0) na vzácný moment. Objetí s dcerou Marií přímo na trávníku.
Pro Guardiolu je triumf v Ligovém poháru o to cennější, že jeho mužstvo už nedominuje anglickému fotbalu jako v minulých sezonách. Podle španělského kouče je stále těžší získávat trofeje, zejména v konkurenci skoro neporazitelného Arsenalu pod taktovkou jeho někdejšího asistenta Mikela Artety.
„Pátý pohár během deseti let, to není špatné,“ podotkl Guardiola pro Sky Sports. „Mám obrovskou radost, protože Mikel vybudoval skoro neporazitelný tým. Ligový pohár není Premier League nebo Liga mistrů, ale je to pro nás výjimečný úspěch právě z toho důvodu, že jsme čelili ve finále takovému mužstvu,“ přidal pětapadesátiletý kouč.
Jeho dojetí se nejvíc projevilo, když za ním na trávník po předání trofeje přišla dcera Maria, nejstarší z jeho tří dětí, která se živí jako modelka a influencerka. Došlo na objetí, emoce byly na otci Guardiolovi znát. Se svojí ženou Cristinou Serrou ohlásil minulý rok rozchod po 12 letech manželství.
V osobní i fotbalové rodině prožíval náročné období, právě proto dokáže další trofej na svém kontě ocenit. „Pořád nejsme tím týmem, jakým jsme byli v minulosti nebo jako je teď Arsenal. Ale stále dokážeme vyhrávat trofeje. A to není jednoduché, ze spousty důvodů. Po každém takovém vítězství vám přijde, že to je stále těžší a těžší,“ řekl Guardiola.