Král se loučí: Salah v Liverpoolu devět let nevídaně dominoval. Kam může zamířit v létě?
Tohle sbohem bude hodně bolet. Po devíti letech se rozpadne jedno z největších fotbalových spojení poslední doby. Tituly ověnčený Mohamed Salah si od fanoušků Liverpoolu hned při své první sezoně v klubu vysloužil přezdívku Král a na trůnu seděl dlouhých devět let. Nyní se však jeho čas na Merseyside naplnil. „Bohužel, nadešel čas. Na konci sezony opustím Liverpool,“ oznámil v rozlučkovém videu.
V létě 2017 přicházel s řadou otazníků. Reds za rychlého křídelníka zaplatili 42 milionů eur (1 miliardu korun) a učinili z něj tehdy druhou nejdražší posilu v historii klubu. Mnoho fanoušků i expertů kroutilo hlavou. Vždyť pár let zpátky v Chelsea vůbec neprorazil. Má dostatečnou kvalitu na extrémně náročnou Premier League?
Jistý si nebyl ani tehdejší trenér Jürgen Klopp. Sám měl na seznamu výš Juliana Brandta z Leverkusenu, ale nechal se přesvědčit datovým týmem a přivítal v týmu Egypťana. Dnes je jasné, že se rozhodl správně.
Všechny tehdejší pochybnosti působí s časovým odstupem až směšně. Salah nedal skeptikům ani na vteřinu šanci. Hned v první sezoně nasázel v Premier League 32 gólů a překonal rekord soutěže. Od přímočarého křídla nikdo ani zdaleka nečekal takovou porci.
Chorál se slovy „The Egyptian King“ zněl po každém jeho gólu, tedy téměř v každém zápase a neutichl ani v dalších letech. Až do aktuální sezony, kdy 33letý forvard polevil, jeho produktivita nikdy neklesla pod 23 branek ve všech soutěžích.
U neuvěřitelných čísel můžeme zůstat ještě dlouho. Od příchodu do Anglie v sezoně 2017/18 válcuje snad všechny ofenzivní metriky. V Premier League má v posledních devíti letech nejvíc gólů (189), asistencí (92), vytvořených šancí ze hry (534), střel (1104), střel na branku (480) i doteků ve vápně soupeře (2717).
V historické tabulce Premier League je na čtvrtém místě mezi střelci a sedmý mezi nahrávači. Dohromady se přímo podílel na 284 brankách, což je čtvrté nejvyšší číslo vůbec. Dál se dostali jen Alan Shearer (324), Wayne Rooney (311) a Frank Lampard (289).
Podobně vysoko se vyšplhal i v klubových žebříčcích. Ve všech soutěžích má (zatím) 255 gólů a 119 asistencí ve 435 utkáních. V obou kategoriích je v nejlepší pětce.
K tomu připočtěme dva ligové tituly, dva ligové poháry, jeden FA Cup, mistrovství světa klubů a triumf v Lize mistrů, který pro Reds v Madridu sám vystřelil vítěznou brankou. Individuální ocenění ani nemá smysl počítat a vypisovat. Seznam je opravdu dlouhý.
Nastavil ohromující standard a na jeho absurdní produktivitu se bude ještě dlouho vzpomínat. Kluk z egyptské vesnice si Anglii naprosto podmanil. „Mezi ofenzivními hvězdami ze zahraničí v Anglii překonává Salahovu produktivitu a konzistenci pouze Thierry Henry. Automaticky patří do nejlepší jedenáctky Premier League všech dob,“ napsal v komentáři pro Telegraph bývalý hráč Liverpoolu a současný expert Jamie Carragher.
„Devět nejlepších let našich životů s úžasnými vzpomínkami. Jsem poctěn, že jsem s tebou mohl být na hřišti tak dlouho a ještě víc, že tě můžu nazvat přítelem. Zasloužíš si rozlučku, která odráží tvé postavení v Liverpoolu,“ napsal na sociální síti Andy Robertson. Další zprávy přidala velká řada současných i bývalých spoluhráčů.
Kam teď? Volání z Arábie
Okamžitě se vyrojily spekulace, kam by se fotbalová superstar mohla posunout dál. Možnosti jsou omezené, vzhledem k finančním nárokům si smlouvu se Salahem může dovolit jen pár celků na světě. V Liverpoolu údajně pobírá zhruba 20 milionů dolarů (437 milionů korun) ročně.
Žhavá je především linka do Saúdské Arábie, kde movité kluby lákaly jednu z největších muslimských celebrit už několikrát. V roce 2023 zkoušel štěstí Al Ittihad s nabídkou 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) a vzhledem ke kulturní a geografické blízkosti k Egyptu by se dal považovat za nejpravděpodobnější variantu. Anglická média zmiňují také konkurenční Al Hilal či Al Qadsiah.
Vedle možnosti připojit se na východě ke Cristianu Ronaldovi existuje také varianta na druhé straně světa, konkrétně americké MLS, kde působí Lionel Messi. Zde se zmiňuje například New York City nebo Chicago Fire. „Teď má smlouvu s Liverpoolem, což je skvělý tým. Pokud se někdy rozhodne přijít, přivítáme ho s otevřenou náručí,“ prohlásil v lednu komisař Major League Soccer Don Garber při dotazu na možný příchod Egypťana.
Za hotovou věc se bere pouze to, že Salah neposílí žádný konkurenční celek v Anglii, ovšem vyloučit se nedá ani setrvání jinde v Evropě. „Ještě nevíme, kde bude Mohamed hrát příští sezonu, což také znamená, že to neví nikdo jiný,“ vyťukal na sociální síti X hráčův agent Ramy Abbas.
Nejlepší období života
Než zamíří na další štaci, čeká Salaha ještě maximálně patnáct zápasů v červeném liverpoolském dresu a fanoušci se s jednou z největších postav v dějinách klubu budou chtít rozloučit ve velkém stylu.
„Nikdy jsem si nedokázal představit, jak hlubokou součástí mého života se stane tenhle klub, město a lidé. Liverpool není jen fotbalový klub, je to vášeň, historie… Nedokážu to slovy popsat lidem, co nikdy nebyli jeho součástí,“ zmiňuje Egypťan v rozlučkovém videu.
„Dali jste mi nejlepší období života. Navždycky zůstanu jedním z vás. Pro mě a mou rodinu bude Liverpool navždy domovem. Děkuji za všechno. Díky vám nikdy nepůjdu sám,“ uzavřel emotivně s odkazem na klubovou hymnu You’ll Never Walk Alone.
