Kdo povede Kinského? Kontroverzní jméno, stará škola, Hütter… Kandidát je i v Maďarsku
Jeden bod nad sestupovou propastí, v zádech šestitýdenní nepovedené angažmá trenéra Igora Tudora, jenž v osmifinále Ligy mistrů rozvířil emoce vystřídáním Antonína Kinského. Tottenham tápe, nad nesourodým kádrem visí pochybnosti, které prohlubuje i odvolání chorvatského kouče uprostřed reprezentační přestávky. Kdo by mohl severolondýnský klub převzít? Podívejte se, o jakých jménech se mluví.
Sean Dyche
Věk: 54 let
Poslední klub: Nottingham Forest
Udělal si jméno v Burnley, které držel v minulém desetiletí v Premier League, dokonce ho vytáhl i na pohárové příčky. Mimo hřiště žoviální, na střídačce ale vládne pevnou rukou, nikomu nic neodpustí. S boji o záchranu má bohaté zkušenosti, což může Tottenham krátkodobě zajímat. V aktuální sezoně zvládl nastartovat Nottingham, pak se ale majitel Vangelis Marinakis rozhodl pro další změnu směru…
Marco Silva
Věk: 48 let
Aktuální klub: Fulham
Dlouhodobě jeden z nejzajímavějších koučů v nejvyšší anglické lize mimo top kluby. S omezenými prostředky ve Fulhamu pracuje nad očekávání, ale také bez výraznějšího tlaku. Spurs by navíc mohlo finančně vyhovovat, že Portugalci končí v létě na Craven Cottage smlouva. A nová kancelář by byla vzdálená jen něco přes 30 kilometrů.
Roberto De Zerbi
Věk: 46 let
Poslední klub: Marseille
Asi nejžhavější kandidát. Premier League uhranul na lavičce Brightonu, pak chtěl ale víc. Byl spojován s nejednou zajímavou adresou, nakonec se posadil na lavičku Marseille. Po roce a půl ale kontroverzní kouč skončil, točil sestavou, výsledky nepřicházely a klubu došla trpělivost. Otázkou je, zda právě on by byl do kabiny Tottenhamu ta správná volba.
Ryan Mason
Věk: 34 let
Poslední klub: West Brom
Za klub ze severního Londýna hrával, dvakrát ho i vedl jako dočasný trenér. Podobný plán by dával smysl i teď, klubu dá šanci získat pro novou sezonu plnohodnotnou náhradu, minimalizuje ukvapené kroky. Jeho poslední štace v druholigovém West Bromu ale nedopadla podle představ, tým namočil do záchranářských bojů a pakoval se předčasně.
Adi Hütter
Věk: 56 let
Poslední klub: Monako
Byl by to risk. V aktuální situaci Spurs asi zbytečný. Hütter je pro anglické fanoušky velká neznámá, vyrůstal v proslulém systému v Salcburku. Ve větších klubech ale vyloženě nezářil, naposledy nedokončil kontrakt v Monaku, navíc se sám nikam nežene. „Jak jsem řekl po konci v Monaku, chci jako hlavní trenér pracovat až od začátku nové sezony,“ sdělil jasně. Tottenham se ale právě tyto riskantnější kroky dělat nebojí.
Robbie Keane
Věk: 45 let
Aktuální klub: Ferencváros
Zájem o angažmá v Londýně projevil už v únoru, kdy na lavičce Spurs končil Thomas Frank. Momentálně bývalá hvězda Tottenhamu působí v maďarském Ferencvárosi, v případě stěhování do Anglie by ale podle zpráv ze zahraničí nesouhlasil s pozicí dočasného kouče.