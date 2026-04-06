De Zerbi: génius i „maniak“. Proč ho fanoušci Spurs nechtěli a co znamená pro Kinského?
Tottenham visí nad propastí. Reálně hrozí ještě nedávno těžko představitelný sestup do nižší soutěže, na výhru se čeká od prosince, fanoušci jsou nervózní. A do tohoto výbušného podloží přichází italský kouč Roberto De Zerbi. Na jednu stranu taktický génius a revolucionář, kterého obdivuje i Pep Guardiola, na druhou stranu muž se specifickou povahou, kvůli kterému psaly oficiální fanouškovské skupiny klubu prosby, aby ho nezaměstnával.
Když před čtyřmi lety přišel Roberto De Zerbi do Brightonu, zasedl za stůl a lámanou angličtinou se s pomocí překladatele snažil vysvětlit své první dojmy, málokdo věděl, co od jeho angažování čekat. Byť experti na italský fotbal tušili, že takticky je rodák z Brescie na výši, bylo těžké odhadnout, jak se jeho vize promítnou do Premier League.
Ale povedlo se - „Seagulls“ se poprvé ve své historii kvalifikovali do evropských pohárů. Ze všeho nejvíc se ale tým prezentoval způsobem, který fascinoval celou ligu. „Je jedním z nejvlivnějších trenérů za posledních 30 let,“ řekl Pep Guardiola, který se s Italem mnohokrát setkal i na osobní rovině. „Je to lídr nové vlny trenérů,“ řekl Luciano Spalletti. „Jeden z nejlepších fotbalů, jaký jsem kdy viděl,“ řekl Jürgen Klopp.
A pochval je mnohem a mnohem více. Na první pohled je tak těžko pochopitelné, proč fanoušci Tottenhamu při ohlášení De Zerbiho jako nového kouče nepropukli v nadšení. „Kéž bych mohl rezignovat na post fanouška Spurs. Tohle je poslední kapka. De Zerbi je maniak, který by se neměl klubu přibližovat,“ napsal britský novinář a příznivec klubu Stephen Pollard. A není sám.
Jedna věc je, že taktický mág podepsal lukrativní pětiletý kontrakt, byť v každém ze svých posledních tří angažmá (Šachtar, Brighton, Marseille) vydržel vždy maximálně rok a půl. Ve Francii se rozpadl jeho vztah s kabinou, v Brightonu odešel kvůli rozdílným názorům na přestupovou politiku. Druhá věc je, že Ital působí jako dlouhodobý stratég, nikoliv kouč, co zvládne ihned vytáhnout topící se tým ze šlamastiky. Mnozí upozorňují, že než stihne hráče Tottenhamu naučit své principy, budou ve druhé lize.
Bránil údajného násilníka
Ale to přeci není důvod, aby fanoušci posílali otevřené dopisy klubu, aby De Zerbiho nezaměstnával. Ne, katalyzátorem je v tomto případě postava Masona Greenwooda, anglického útočníka. Odchovanec Manchesteru United byl v roce 2022 obviněn z pokusu o znásilnění, psychický nátlak a napadení s následkem ublížení na zdraví. Všechny případy se týkaly jeho přítelkyně. Britská prokuratura ale následně nařízené soudní řízení zrušila kvůli odstoupení klíčových svědků.
Kolem hráče zůstala pověst, se kterou se nikdo nechtěl nechat spojovat. De Zerbimu to bylo jedno. Nejen, že si ho osobně vybral jako posilu do Marseille, mnohokrát se ho veřejně zastal: „Štve mě, co se mu stalo, protože vím, že je to úplně jiný člověk, než jak je vykreslený v Anglii.“
Klubu se kvůli tomu neozval jen tak někdo, ale tři oficiální fanouškovské skupiny – Proud Lilywhites, Women of the Lane a Spurs Reach. V dopise skupin, které bojují za práva sexuálních i etnických menšin, například stojí: „Mnozí z nás nedokážou oddělit fotbal a hodnoty klubu. Chceme, aby se Spurs posunuli vpřed, ale je důležité jak. Pokud někdo z takto důležité pozice trenéra brání někoho jako Masona Greenwooda a shazuje vážnost situace, něco to signalizuje. Ne De Zerbimu.“
Tottenham se ale i přes potenciální odpor fanoušků rozhodl do kontroverzního tahu jít, ačkoliv v úvodním rozhovoru trenéra pro klubovou televizi tyto skutečnosti adresoval. „Nikdy jsem nechtěl snižovat problematiku násilí na ženách nebo násilí na komkoliv. Věřím, že časem mě poznáte lépe a pochopíte, že jsem nechtěl v žádném případě vyjádřit nějaký svůj postoj,“ okomentoval své dřívější výroky.
Co to znamená pro Kinského?
Bude rozhodně zajímavé, jaká reakce z ochozů na osmačtyřicetiletého stratéga přijde už příští víkend na hřišti Sunderlandu a především později v domácím prostředí. České nezaujaté fanoušky ale bude především zajímat jediné: mění se něco pro Antonína Kinského?
Informace kolem českého brankáře po kolapsu na hřišti Atlétika Madrid naznačovaly, že jedinou cestou bude letní hostování v jiné lize. Během prodloužené reprezentační pauzy ale gólman Guglielmo Vicario musel absolvovat operaci kýly a minimálně v Sunderlandu se pro Kinského otvírá možnost „ohromit“ nového kouče. Tedy pokud to už nedělá na tréninku…
De Zerbi má totiž, co se gólmanů týče, velmi specifické požadavky. Místo tradičních předností jako zastavování střel a centrů si mnohem více váží práce nohama v rozehrávce. Ta je pro italského stratéga specifická a naprosto klíčová k jeho stylu hry. Pokud brankář nezvládne rozehrávat pod tlakem oběma nohama mezi řady na své spoluhráče, bude to pod ním mít těžké. „Podle mého názoru je dlouhý nákop a snaha vyhrát odražený balon jako sázka. A protože nerad sázím, budu raději, když můj tým vybuduje útok zezadu. To není sázka, to je práce,“ řekl kdysi.
Když přišel do Brightonu, všechny například překvapil, když místo dlouholeté jedničky vsadil na dvojku Jasona Steelea – dvaatřicetiletého Angličana, který do té doby odchytal jen jeden zápas Premier League. Ale De Zerbimu se líbil hrou nohama. Do Marseille si kouč zase přivedl kvůli stejné disciplíně dvojku Ajaxu Geronima Rulliho. Následující sezonu měl nejvíce přihrávek ze všech gólmanů francouzské ligy.
Podle italských médií navíc De Zerbi dostal širokou manažerskou roli klasického anglického střihu. Podobné té, kterou měl například Sir Alex Ferguson v Manchesteru United či Arséne Wenger v Arsenalu. Měl by tak mít zásadní slovo v celém sportovním směřování klubu. A byť poslední minely mohou říkat opak, sebevědomá hra nohama je nadále něco, čím je Kinský výjimečný. Přesvědčí italského génia, aby si ho nechal?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42:37
|54
|5
Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50:42
|49
|6
Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53:38
|48
|7
Brentford
|31
|13
|7
|11
|46:42
|46
|8
Everton
|31
|13
|7
|11
|37:35
|46
|9
Fulham
|31
|13
|5
|13
|43:44
|44
|10
Brighton
|31
|11
|10
|10
|41:37
|43
|11
Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32:36
|43
|12
Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44:45
|42
|13
Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46:48
|42
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|31
|7
|12
|12
|37:48
|33
|16
Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31:43
|32
|17
Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40:50
|30
|18
West Ham
|31
|7
|8
|16
|36:57
|29
|19
Burnley
|31
|4
|8
|19
|33:61
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup