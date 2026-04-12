ONLINE: Sunderland - Tottenham. Kinský v bráně, Spurs bojují o důležité body k záchraně
Antonín Kinský se v rámci 32. kola anglické Premier League představí v brance Tottenhamu. Kohouti hrají na hřišti Sunderlandu o důležité body, v neúplné totiž tabulce spadli na sestupovou 18. pozici a ztrácí dva body na záchranu. Souboj českých reprezentantů vyzněl v páteční předehrávce jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Vedoucí Arsenal podlehl doma Bournemouthu 1:2 a první porážkou po osmi zápasech si zkomplikoval cestu k titulu. Druhý Manchester City má aktuálně devítibodovou ztrátu, dvě utkání k dobru a v neděli se představí na hřišti šesté Chelsea.
Premier League 2025/2026
Bournemouth zaskočil favorita gólem v 17. minutě, kdy se podesáté v sezoně trefil Francouz Kroupi. Švédský kanonýr Gyökeres sice deset minut před přestávkou vyrovnal z penalty nařízené za ruku a vylepšil si bilanci na 12 branek v sezoně, ale další gól už Arsenal nepřidal. Naopak v 74. minutě potrestal chybu domácí obrany anglický reprezentant Alex Scott.
Bournemouth od začátku ledna drží v lize 12 zápasů neporazitelnost, nyní tříbodovým ziskem ukončil sérii pěti remíz a živí naději na účast v evropských pohárech. V neúplné tabulce jej dělí od Chelsea tři body.
Liverpoll spasil mladík (17)
Liverpool otevřel skóre v 36. minutě, když si sedmnáctiletý mladík Ngumoha navedl míč na pravou nohu a střelou na zadní tyč překonal brankáře Lena. Za čtyři minuty se podobným způsobem z opačné strany prosadil Salah, jenž zaznamenal první trefu od oznámení letního odchodu z Liverpoolu.
„Reds" mají nyní na poslední pozici znamenající účast v Lize mistrů čtyřbodový náskok na Chelsea. O dva body zaostávají za Aston Villou a o tři za Manchesterem United. Oba rivalové mají zápas k dobru. Fulham na pohárové příčky ztrácí čtyři body.
Naděje pro West Ham
Wst Ham se díky výhře nad Wolverhamptonem 4:0 posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.
Wolves pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.
Výhru londýnského týmu zařídili Řek Konstantinos Mavropanos a Argentinec Taty Castellanos. Oba skórovali dvakrát, Castellanos ve druhém poločase v rozmezí dvou minut zvýšil na 3:0.
Thiago stíhá Haalanda
Souboj o pohárové příčky mezi domácím Brentfordem a Evertonem skončil remízou 2:2. V první nastavené minutě zajistil hostům bod Dewsbury-Hall. Brentford předtím dvakrát vedl po trefách Igora Thiaga, který v sezoně nasázel už 21 branek a v tabulce střelců jej od vedoucího Haalanda z Manchesteru City dělí už jen jeden zásah.
Brentford počtvrté v řadě remizoval a na Chelsea ztrácí bod. Everton zůstal o skóre osmý. Jen o bod méně už má Brighton, který dvěma trefami Matse Wieffera porazil sestupem ohrožené Burnley 2:0.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42:37
|54
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53:38
|48
|7
Brentford
|32
|13
|8
|11
|48:44
|47
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|11
Fulham
|32
|13
|5
|14
|43:46
|44
|12
Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32:36
|43
|13
Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44:45
|42
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|31
|7
|12
|12
|37:48
|33
|16
Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31:43
|32
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40:50
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup