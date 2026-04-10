ONLINE: West Ham - Wolves 3:0. Souček proti Krejčímu v důležité ligové předehrávce
Program 32. kola anglické Premier League otevírá páteční předehrávka, která je velmi atraktivní i pro české fanoušky. V utkání West Hamu s Wolverhamptonem se na hřišti proti sobě potkávají Tomáš Souček a Ladislav Krejčí. Oba týmy řeší záchranářské starosti - zatímco Wolves už budou sestup odvracet jen těžko, West Ham potřebuje každý bod. Který český reprezentant bude na konci spokojenější? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61:22
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42:37
|54
|5
Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50:42
|49
|6
Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53:38
|48
|7
Brentford
|31
|13
|7
|11
|46:42
|46
|8
Everton
|31
|13
|7
|11
|37:35
|46
|9
Fulham
|31
|13
|5
|13
|43:44
|44
|10
Brighton
|31
|11
|10
|10
|41:37
|43
|11
Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32:36
|43
|12
Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44:45
|42
|13
Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46:48
|42
|14
Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33:35
|39
|15
Leeds
|31
|7
|12
|12
|37:48
|33
|16
Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31:43
|32
|17
Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40:50
|30
|18
West Ham
|31
|7
|8
|16
|36:57
|29
|19
Burnley
|31
|4
|8
|19
|33:61
|20
|20
Wolves
|31
|3
|8
|20
|24:54
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup