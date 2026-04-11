SESTŘIH: Komplikace pro Arsenal v boji o titul, výhra Liverpoolu, Souček porazil Krejčího

SESTŘIH: West Ham - Wolverhampton 4:0. Drtivá domácí výhra Kladivářů, na hřišti Souček i Krejčí
Hráči Arsenalu po jednom z inkasovaných gólů
Za Liverpool se trefil sedmnáctiletý Rio Ngumoha
Za Liverpool se trefil sedmnáctiletý Rio Ngumoha
Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání s Bournemouthem
Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání s Bournemouthem
Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání s Bournemouthem
Anglie - Premier League
Souboj českých reprezentantů v předehrávce 32. kola anglické fotbalové ligy vyzněl jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Vedoucí Arsenal podlehl doma Bournemouthu 1:2 a první porážkou po osmi zápasech si zkomplikoval cestu k titulu. Druhý Manchester City má aktuálně devítibodovou ztrátu, dvě utkání k dobru a v neděli se představí na hřišti šesté Chelsea. Liverpool porazil Fulham 2:0

Bournemouth zaskočil favorita gólem v 17. minutě, kdy se podesáté v sezoně trefil Francouz Kroupi. Švédský kanonýr Gyökeres sice deset minut před přestávkou vyrovnal z penalty nařízené za ruku a vylepšil si bilanci na 12 branek v sezoně, ale další gól už Arsenal nepřidal. Naopak v 74. minutě potrestal chybu domácí obrany anglický reprezentant Alex Scott.

Bournemouth od začátku ledna drží v lize 12 zápasů neporazitelnost, nyní tříbodovým ziskem ukončil sérii pěti remíz a živí naději na účast v evropských pohárech. V neúplné tabulce jej dělí od Chelsea tři body.

Liverpoll spasil mladík (17)

Liverpool otevřel skóre v 36. minutě, když si sedmnáctiletý mladík Ngumoha navedl míč na pravou nohu a střelou na zadní tyč překonal brankáře Lena. Za čtyři minuty se podobným způsobem z opačné strany prosadil Salah, jenž zaznamenal první trefu od oznámení letního odchodu z Liverpoolu.

„Reds" mají nyní na poslední pozici znamenající účast v Lize mistrů čtyřbodový náskok na Chelsea. O dva body zaostávají za Aston Villou a o tři za Manchesterem United. Oba rivalové mají zápas k dobru. Fulham na pohárové příčky ztrácí čtyři body.

Naděje pro West Ham

Wst Ham se díky výhře nad Wolverhamptonem 4:0 posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.

Wolves pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.

Výhru londýnského týmu zařídili Řek Konstantinos Mavropanos a Argentinec Taty Castellanos. Oba skórovali dvakrát, Castellanos ve druhém poločase v rozmezí dvou minut zvýšil na 3:0.

Thiago stíhá Haalanda

Souboj o pohárové příčky mezi domácím Brentfordem a Evertonem skončil remízou 2:2. V první nastavené minutě zajistil hostům bod Dewsbury-Hall. Brentford předtím dvakrát vedl po trefách Igora Thiaga, který v sezoně nasázel už 21 branek a v tabulce střelců jej od vedoucího Haalanda z Manchesteru City dělí už jen jeden zásah.

Brentford počtvrté v řadě remizoval a na Chelsea ztrácí bod. Everton zůstal o skóre osmý. Jen o bod méně už má Brighton, který dvěma trefami Matse Wieffera porazil sestupem ohrožené Burnley 2:0.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal32217462:2470
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.311510656:4355
4Aston Villa31166942:3754
5Liverpool321571052:4252
6Chelsea31139953:3848
7Brentford321381148:4447
8Everton321381139:3747
9Brighton3212101043:3746
10Bournemouth321015748:4945
11Fulham321351443:4644
12Sunderland3111101032:3643
13Newcastle311261344:4542
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds317121237:4833
16Nottingham Forest31881531:4332
17West Ham32881640:5732
18Tottenham31791540:5030
19Burnley32482033:6320
20Wolves32382124:5817
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (51)

