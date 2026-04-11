SESTŘIH: West Ham - Wolves 4:0. Český souboj pro Součka, Kladiváři přeskočili Tottenham

SESTŘIH: West Ham - Wolverhampton 4:0. Drtivá domácí výhra Kladivářů, na hřišti Souček i Krejčí • Zdroj: Canal+ Sport
Radost fotbalistů West Hamu po gólu do sítě Wolves
Souboj českých reprezentantů v předehrávce anglické fotbalové ligy vyzněl jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Domácí tým se díky tomu před víkendovým programem 32. kola posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.

Wolverhampton pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.

Výhru londýnského týmu zařídili Řek Konstantinos Mavropanos a Argentinec Taty Castellanos. Oba skórovali dvakrát, Castellanos ve druhém poločase v rozmezí dvou minut zvýšil na 3:0.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal31217361:2270
2Manchester City30187560:2861
3Manchester Utd.311510656:4355
4Aston Villa31166942:3754
5Liverpool311471050:4249
6Chelsea31139953:3848
7Brentford311371146:4246
8Everton311371137:3546
9Fulham311351343:4444
10Brighton3111101041:3743
11Sunderland3111101032:3643
12Newcastle311261344:4542
13Bournemouth31915746:4842
14Crystal Palace301091133:3539
15Leeds317121237:4833
16Nottingham Forest31881531:4332
17West Ham32881640:5732
18Tottenham31791540:5030
19Burnley31481933:6120
20Wolves32382124:5817
