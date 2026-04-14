SESTŘIHY: United doma padli s nováčkem. Boj o titul se zamotává, Tottenham v pásmu sestupu
Antonín Kinský se ve 32. kole anglické Premier League objevil v bráně Tottenhamu, Spurs ale prohráli důležitý zápas na hřišti Sunderlandu 0:1 a v tabulce spadli na sestupovou 18. pozici. Souboj českých reprezentantů vyzněl v páteční předehrávce jednoznačně pro Tomáše Součka, jehož West Ham rozdrtil Wolverhampton s Ladislavem Krejčím 4:0. Vedoucí Arsenal podlehl doma Bournemouthu 1:2 a první porážkou po osmi zápasech si zkomplikoval cestu k titulu. Manchester City totiž zvítězil na hřišti Chelsea 3:0, zmenšil ztrátu na šest bodů a za týden přivítá rivala na svém hřišti. Manchester United v pondělní dohrávce nečekaně padl na domácím hřišti s Leedsem 1:2.
Leeds ukončil po šesti zápasech sérii bez vítězství v Premier League výhrou 2:1 na hřišti Manchesteru United v pondělní dohrávce 32. kola. Na Old Trafford zvítězil Leeds v anglické lize poprvé po 45 letech.
Hostující svěřenci trenéra Daniela Farkeho vedli už po půlhodině o dva góly po trefách švýcarského útočníka Noaha Okafora, jenž využil nedůrazného bránění Manchesteru. V druhém poločase zbrzdil snahu domácích o obrat Lisandro Martínez, který byl v 56. minutě vyloučen za to, že ve vzdušném souboji zatáhl za vlasy Dominica Calverta-Lewina.
Týmu trenéra Michaela Carricka dal naději na bodový zisk snížením v 69. minutě Casemiro, jeho další „gólovou“ hlavičku pět minut před koncem řádné hrací doby ale zablokoval na brankové čáře Calvert-Lewin.
Leeds díky výhře získal na patnáctém místě tabulky šestibodový náskok na pásmo sestupu. Manchester zůstal třetí o skóre před Aston Villou.
Trápení Spurs pokračuje, chytal Kinský
„Kohouti“ ve snaze ukončit černou sérii vyměnili trenéra a Ital Roberto De Zerbi při zranění svého krajana Vicaria vrátil mezi tyče Kinského. Český gólman chytal po měsíci poprvé od debaklu v Lize mistrů na hřišti Atlética Madrid, kde ho předchozí kouč Igor Tudor stáhl ze hřiště už po 17 minutách a třech inkasovaných gólech. V Premier League se Kinský objevil na hřišti poprvé od loňského května.
Vytáhl se v závěru prvního poločasu, kdy zmařil Brobbeymu vyloženou šanci. Po hodině hry ho ale překonal Francouz Mukiele střelou, kterou ještě tečoval nizozemský obránce Tottenhamu Van de Ven mimo brankářův dosah.
Hned nato zažil Kinský další horké chvíle, když ho nešťastně trefil kolenem do hlavy argentinský spoluhráč Romero. Do hry se vrátil s obvazem na hlavě. Výsledek se už nezměnil ani během dvanáctiminutového nastavení.
Tottenham měl víc šancí, největší po dvaceti minutách, ale rozhodčí původně nařízenou penaltu po kontrole u videa odvolal. Vítěz posledního ročníku Evropské ligy zůstává na 18. místě a dál mu hrozí, že opustí anglickou nejvyšší soutěž, kterou hraje nepřetržitě od roku 1978.
Manchester City v minulých dvou kolech přišel v dobře rozehraných duelech o výhru, ale na Stamford Bridge něco takového nepřipustil. Ve druhém poločase v rozpětí sedmi minut udeřili O'Reilly a Guéhi. Obě branky připravil Francouz Cherki, který už má na kontě deset asistenci. Lépe je na tom jen Portugalec Bruno Fernandes z Manchesteru United. Pojistku přidal po chybě domácí obrany Belgičan Doku. Výsledek je pro Chelsea vyrovnáním nejhorší domácí prohry v anglické lize.
Arsenal nečekaně selhal
Bournemouth zaskočil favorita gólem v 17. minutě, kdy se podesáté v sezoně trefil Francouz Kroupi. Švédský kanonýr Gyökeres sice deset minut před přestávkou vyrovnal z penalty nařízené za ruku a vylepšil si bilanci na 12 branek v sezoně, ale další gól už Arsenal nepřidal. Naopak v 74. minutě potrestal chybu domácí obrany anglický reprezentant Alex Scott.
Bournemouth od začátku ledna drží v lize 12 zápasů neporazitelnost, nyní tříbodovým ziskem ukončil sérii pěti remíz a živí naději na účast v evropských pohárech. V neúplné tabulce jej dělí od Chelsea tři body.
Liverpool spasil mladík (17)
Liverpool otevřel skóre v 36. minutě, když si sedmnáctiletý mladík Ngumoha navedl míč na pravou nohu a střelou na zadní tyč překonal brankáře Lena. Za čtyři minuty se podobným způsobem z opačné strany prosadil Salah, jenž zaznamenal první trefu od oznámení letního odchodu z Liverpoolu.
„Reds„ mají nyní na poslední pozici znamenající účast v Lize mistrů čtyřbodový náskok na Chelsea. O dva body zaostávají za Aston Villou a o tři za Manchesterem United. Fulham na pohárové příčky ztrácí čtyři body.
Naděje pro West Ham
Wst Ham se díky výhře nad Wolverhamptonem 4:0 posunul mimo sestupové pozice o dva body před Tottenham, který čeká zápas v neděli.
Wolves pomalu míří do druhé ligy, šest kol před koncem má na dně tabulky ztrátu na nesestupové pozice 15 bodů.
Výhru londýnského týmu zařídili Řek Konstantinos Mavropanos a Argentinec Taty Castellanos. Oba skórovali dvakrát, Castellanos ve druhém poločase v rozmezí dvou minut zvýšil na 3:0.
Thiago stíhá Haalanda
Souboj o pohárové příčky mezi domácím Brentfordem a Evertonem skončil remízou 2:2. V první nastavené minutě zajistil hostům bod Dewsbury-Hall. Brentford předtím dvakrát vedl po trefách Igora Thiaga, který v sezoně nasázel už 21 branek a v tabulce střelců jej od vedoucího Haalanda z Manchesteru City dělí už jen jeden zásah.
Brentford počtvrté v řadě remizoval a na Chelsea ztrácí bod. Everton zůstal o skóre osmý. Jen o bod méně už má Brighton, který dvěma trefami Matse Wieffera porazil sestupem ohrožené Burnley 2:0.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63:28
|64
|3
Manchester Utd.
|32
|15
|10
|7
|57:45
|55
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|32
|13
|9
|10
|53:41
|48
|7
Brentford
|32
|13
|8
|11
|48:44
|47
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|11
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|12
Fulham
|32
|13
|5
|14
|43:46
|44
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45:47
|42
|15
Leeds
|32
|8
|12
|12
|39:49
|36
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40:51
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup