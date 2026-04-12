Kinský obstál, jenže Tottenham zase prohrál. Ošklivá srážka s parťákem, dohrával s obvazem
Zadostiučinění. Antonín Kinský všem dokázal, že na nejvyšší úroveň má. Měsíc po nepovedeném představení proti Atléticu Madrid stanul opět v brance Tottenhamu a svůj tým podržel. Kohouti i přesto padli na hřišti Sunderlandu 0:1 a na záchranářské pozice v Premier League ztrácejí dva body. Kinský utkání dochytal s obvázanou hlavou, když se krátce po hodině hry tvrdě srazil s kapitánem Cristianem Romerem.
Že se Antonín Kinský vrátí po 33 dnech do branky, bylo zřejmé již delší dobu. Jednička Guglielmo Vicario totiž začátkem reprezentační přestávky podstoupil operaci kýly, z níž se stále zotavuje.
„Kinskému věřím. Musí zůstat klidný, věřit si. Má kvalitu na to, aby chytal v Premier League. Potřebujeme, aby podal dobrý výkon a dosáhli jsme na pořádný výsledek,“ byl si nasazením českého brankáře jistý Roberto De Zerbi. Vyhlášený italský taktik a bouřlivák, pro nějž duel na Stadium of Light znamenal premiéru v roli hlavního kouče Tottenhamu.
Kinský svou pohodu ukázal už v tunelu před utkáním. Do zástupů hráčů dorazil jako úplně poslední. Nervózní pohledy kapitána Cristiana Romera a obránce Pedra Porra ho nijak nerozhodily. Kinského start byl jedním z ústředních motivů zápasu nejen pro britská média, která si všímala, že si český brankář zbytečně nekomplikuje rozehrávku, ale i pro soupeře. Granit Xhaka, kapitán Sunderlandu, se Kinského snažil při první šanci rozhodit otázkou, zda je na dnešek připraven.
Kinský hned v úvodu zápasu při odkopu míče podklouzl, což ho naštěstí nemuselo trápit, protože nákop byl i tak dostatečně dlouhý. Spoluhráči mu navíc s míčem důvěřovali, a tak měl po čtvrthodině hry nejvíce přihrávek ze všech aktérů na hřišti.
Když o pár minut později včas vyběhl a sebral míč před Brianem Brobbeyem, hlásila BBC, že již na hřišti vydržel déle než v utkání s Atléticem Madrid.
Přestože sudí Rob Jones nastavil v úvodu utkání mírnější metr, pískal po dvaceti minutách penaltu pro Tottenham. Návštěva monitoru však rozhodnutí změnila. „Domácí hráč nejprve zahrál míč, než došlo ke kontaktu se soupeřem,“ vysvětlil Jones fanouškům odvolání pokutového kopu po souboji domácího Omara Aldereteho s Randalem Kolo Muanim. Tottenham tak zůstává jedním z posledních dvou týmů Premier League, který v tomto ročníku nekopal penaltu.
V první půli se zdálo, že Kinského již opustila smůla, která Kinského ho potkala na Wanda Metropolitano. Nordi Mukiele a dvakrát Xhaka minuli z velmi dobrých pozic branku. Až se mohlo zdát, že se Švýcarovi vrátila jeho drzá průpovídka z úvodu klání.
První zákrok si Kinský připsal v samotném závěru poločasu. Šlo však o výstavní kousek. Po standardní situaci se před ním zcela samotný zjevil Brobbey, ale Kinský se nenechal propálit a zachránil „Kohouty“. „Obrovská šance. Brobbey udělal vše správně, ale Kinský ho stejně vychytal. Skvělý moment pro něj po všem, co se mu přihodilo,“ ocenil gólmana komentátor BBC a bývalý křídelník Chelsea, Pat Nevin.
Pozitivní vlna ovšem nevydržela změnu stran. Po hodině hry natáhl Mukiele ke střele zpoza vápna a stoper Micky van de Ven ji tečoval zcela mimo Kinského dosah. „Černé kočky“ slavily vedení 1:0.
Jen o pár okamžiků později všem zatrnulo. Kinský trochu zaváhal při vyběhnutí na hranici vápna pro skákavý míč. Když pak Brobbey na poslední chvíli postrčil Romera, narazil Argentinec do Čecha tak nešťastně, že museli být oba několik minut ošetřováni.
Kinský utrpěl tržnou ránu na hlavě, takže mu lékaři udělali obvaz, Romero v slzách střídal. Pětiminutovka hrůzy jen podtrhla, v jaké nepohodě se Tottenham nachází. De Zerbi se zlobil, že Brobbey nedostal druhou žlutou.
Kinský si z tvrdé rány nedělal těžkou hlavu a čtvrthodiny před koncem zlikvidoval šanci domácích rychlým výběhem a skokem pod nohy Christophera Rigga.
Kinský tak se svým vlastním výkonem mohl být spokojen. Tottenham však předvedl ofenzivní nemohoucnost. Neskóroval podruhé v řadě, prohrál a nachází se tak na osmnácté, sestupové příčce se ztrátou dvou bodů na záchranu. Do konce Premier League zbývá šest kol.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60:28
|61
|3
Manchester Utd.
|31
|15
|10
|6
|56:43
|55
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53:38
|48
|7
Brentford
|32
|13
|8
|11
|48:44
|47
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|11
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|12
Fulham
|32
|13
|5
|14
|43:46
|44
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45:47
|42
|15
Leeds
|31
|7
|12
|12
|37:48
|33
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40:51
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup