Krejčí musel při prohře střídat, Kinský kousal ztrátu. Bitva o Ligu mistrů pro United
Premier League se blíží do svého závěru, na programu je už 33. kolo. V sázce je pro hodně týmů mnoho, zajímavý je i boj o záchranu. Poslední Wolves prohráli s Leedsem 0:3, Ladislav Krejčí duel pro zranění nedohrál. O udržení bojuje Tottenham Antonína Kinského. Český brankář byl v základní sestavě a musel kousat pozdní srovnání hostujícího Brightonu a remízu 2:2. Zápasy 33. kola sledujte ONLINE na iSportu.
Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř.
Tottenham vtrhl do zápasu s velkou vervou a odměnou mu byla Porrova branka ve 39. minutě. Pravý bek Spurs se nezvykle ocitl na hrotu útoku a po centru Simonse přehlavičkoval vyběhnuvšího brankáře Verbruggena. Krátce nato Simons v obrovské šanci trefil tyč a Porrovu dorážku hostující obránci zblokovali na roh.
Z další branky se tak radoval Brighton. Gross našel Mitomu, jenž parádní ranou z voleje vymetl horní roh branky bezmocného Kinského. V 77. minutě se rozehrávající Van Hecke nechal obrat o míč a Simonse se krásně trefil. Poslední slovo měl ale Brighton. Van Hecke částečně odčinil svou chybu - v domácím vápně obral o míč obránce Dansa a naservíroval jej střídajícímu Rutterovi, jenž v páté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Důležité body pro United
Manchester United zvítězil na hřišti Chelsea 1:0 a k jistotě účasti v příštím ročníku Ligy mistrů mu stačí v posledních pěti kolech uhrát pět bodů. Chelsea už v 16. minutě vinou zranění přišla o brazilského křídelníka Estevaa, jehož nahradil bývalý hráč Manchesteru United Alejandro Garnacho.
Ve 43. minutě Fernandes přízemním centrem našel ve vápně nohu Cunhy, který z úrovně penaltového bodu otevřel skóre. Portugalský kapitán "Rudých ďáblů" si v sezoně připsal už 18. asistenci a útočí na ligový rekord, o nějž se s 20 gólovými přihrávkami dělí Thierry Henry a Kevin De Bruyne.
Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.
Bournemouh zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63:28
|64
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|33
|13
|9
|11
|53:42
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|9
Brighton
|33
|12
|11
|10
|45:39
|47
|10
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|11
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup