Krejčí musel při prohře střídat, Kinský kousal ztrátu. Bitva o Ligu mistrů pro United

Smutní hráči Wolves
Smutní hráči Wolves
Manchester United porazil Chelsea
Manchester United porazil Chelsea
Manchester United porazil Chelsea
Tottenham ztratil doma vedení s Brightonem v závěru
Tottenham ztratil doma vedení s Brightonem v závěru
Tottenham ztratil doma vedení s Brightonem v závěru
Tottenham ztratil doma vedení s Brightonem v závěru
Anglie - Premier League
Premier League se blíží do svého závěru, na programu je už 33. kolo. V sázce je pro hodně týmů mnoho, zajímavý je i boj o záchranu. Poslední Wolves prohráli s Leedsem 0:3, Ladislav Krejčí duel pro zranění nedohrál. O udržení bojuje Tottenham Antonína Kinského. Český brankář byl v základní sestavě a musel kousat pozdní srovnání hostujícího Brightonu a remízu 2:2. Zápasy 33. kola sledujte ONLINE na iSportu.

Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř. 

Tottenham vtrhl do zápasu s velkou vervou a odměnou mu byla Porrova branka ve 39. minutě. Pravý bek Spurs se nezvykle ocitl na hrotu útoku a po centru Simonse přehlavičkoval vyběhnuvšího brankáře Verbruggena. Krátce nato Simons v obrovské šanci trefil tyč a Porrovu dorážku hostující obránci zblokovali na roh.

Z další branky se tak radoval Brighton. Gross našel Mitomu, jenž parádní ranou z voleje vymetl horní roh branky bezmocného Kinského. V 77. minutě se rozehrávající Van Hecke nechal obrat o míč a Simonse se krásně trefil. Poslední slovo měl ale Brighton. Van Hecke částečně odčinil svou chybu - v domácím vápně obral o míč obránce Dansa a naservíroval jej střídajícímu Rutterovi, jenž v páté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.

Důležité body pro United

Manchester United zvítězil na hřišti Chelsea 1:0 a k jistotě účasti v příštím ročníku Ligy mistrů mu stačí v posledních pěti kolech uhrát pět bodů. Chelsea už v 16. minutě vinou zranění přišla o brazilského křídelníka Estevaa, jehož nahradil bývalý hráč Manchesteru United Alejandro Garnacho.

Ve 43. minutě Fernandes přízemním centrem našel ve vápně nohu Cunhy, který z úrovně penaltového bodu otevřel skóre. Portugalský kapitán "Rudých ďáblů" si v sezoně připsal už 18. asistenci a útočí na ligový rekord, o nějž se s 20 gólovými přihrávkami dělí Thierry Henry a Kevin De Bruyne.

Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.

Bournemouh zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula. 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal32217462:2470
2Manchester City31197563:2864
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa32167943:3855
5Liverpool321571052:4252
6Chelsea331391153:4248
7Brentford331391148:4448
8Bournemouth331115750:5048
9Brighton3312111045:3947
10Everton321381139:3747
11Sunderland3212101033:3646
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace311191135:3642
14Newcastle331261546:4942
15Leeds339121242:4939
16Nottingham Forest32891532:4433
17West Ham32881640:5732
18Tottenham337101642:5331
19Burnley32482033:6320
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Vstoupit do diskuze (16)

