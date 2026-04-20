ONLINE: Crystal Palace - West Ham. Hosté se Součkem hrají o body v boji o záchranu
Premier League se blíží do svého závěru. Ve šlágru jara porazil Manchester City 2:1 Arsenal a velmi nahlas promluvil do titulové bitvy. Poslední Wolves prohráli s Leedsem 0:3, Ladislav Krejčí duel pro zranění nedohrál. O udržení bojuje Tottenham Antonína Kinského. Český brankář byl v základní sestavě a musel kousat pozdní srovnání hostujícího Brightonu a remízu 2:2. Liverpool gólem Virgila Van Dijka v 11. minutě nastavení zvítězili na hřišti Evertonu 2:1 a přiblížili se účasti v Lize mistrů. 33. kolo uzavírá pondělní dohrávka West Hamu s Tomášem Součkem v základní sestavě na hřišti Crystal Palace. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Souboj o čelo tabulky odstartoval ve velkém tempu a Cherkiho zblokovaná střela už v páté minutě rozezvonila tyč branky Arsenalu. Francouzský záložník se prosadil ale už o 11 minut později po individuální akci. City se z vedení neradovalo ani dvě minuty - Donnarumma příliš váhal s rozehrávkou a napadající Havertz jeho odkop zblokoval do sítě.
V úvodu druhé půle domácí kanonýr Haaland znovu trefil tyčku. Arsenal úvodní tlak přečkal a Havertz měl na noze vedoucí gól, Donnarumma ale odčinil chybu. O chvíli později napřáhl Eze z hranice vápna a domácí rovněž zachránila branková konstrukce.
Vítěznou branku dal v 65. minutě Haaland, jenž si ve vápně našel centr O'Reillyho a zblízka propálil Rayu. Hosté pak ještě jednou trefili tyč po hlavičce obránce Gabriela a v nastavení měl šanci na vyrovnání opět Havertz, zblízka ale hlavičku nestlačil pod břevno.
Wolves padli na Leedsu 0:3, Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř.
Tottenham vtrhl do zápasu s velkou vervou a odměnou mu byla Porrova branka ve 39. minutě. Pravý bek Spurs se nezvykle ocitl na hrotu útoku a po centru Simonse přehlavičkoval vyběhnuvšího brankáře Verbruggena. Krátce nato Simons v obrovské šanci trefil tyč a Porrovu dorážku hostující obránci zblokovali na roh.
Z další branky se tak radoval Brighton. Gross našel Mitomu, jenž parádní ranou z voleje vymetl horní roh branky bezmocného Kinského. V 77. minutě se rozehrávající Van Hecke nechal obrat o míč a Simonse se krásně trefil. Poslední slovo měl ale Brighton. Van Hecke částečně odčinil svou chybu - v domácím vápně obral o míč obránce Dansa a naservíroval jej střídajícímu Rutterovi, jenž v páté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Liverpool ovládl derby
Everton měl v derby od úvodního hvizdu navrch, ale při gólu Ndiayeho odhalil videorozhodčí ofsajd a hned za dvě minuty se na druhé straně prosadil Salah. Egyptský křídelník zužitkoval Gakpovu precizní přihrávku a ve svém posledním „Merseyside derby" před avizovaným letním odchodem z Liverpoolu vstřelil Evertonu už devátý gól a vyrovnal rekord Stevena Gerrarda.
Po přestávce ale vyrovnal Beto, navíc Liverpool musel chvíli poté vystřídat zraněného brankáře Mamardašviliho, který už tak zaskakoval za jedničku Alissona. Ve 29 letech si proto odbyl ligový debut v dresu „Reds" Frederick Woodman a nakonec to byla vítězná premiéra. Van Dijk si v závěru dlouhého nastavení našel centr Szoboszlaie a zařídil Liverpoolu na páté příčce zaručující Ligu mistrů sedmibodový náskok před Chelsea.
Čtvrtá Aston Villa udržela před Liverpoolem tříbodový náskok po vítězné sedmigólové přestřelce se Sunderlandem (4:3). Domácí po dvou brankách Watkinse vyhráli poločas 2:1, další gól přidal hned po změně stran Rogers, ale v závěru během dvou minut soupeř vyrovnal. Poslední slovo měl ale v třetí nastavené minutě Abraham.
Nottingham po obratu ve druhém poločase a díky hattricku Morgana Gibbse-Whitea porazil Burnley 4:1 a získal cenné body v boji o záchranu. Burnley šlo v Nottinghamu do vedení v nastavení prvního poločasu, kdy se podeváté v sezoně trefil nejlepší týmový střelec Flemming. Gibbs-White ale nejprve v 62. minutě srovnal, o sedm minut později stav otočil a třináct minut před koncem završil hattrick. Konečný výsledek v nastavení stanovil Igor Jesus.
Důležité body pro United
Manchester United zvítězil na hřišti Chelsea 1:0 a k jistotě účasti v příštím ročníku Ligy mistrů mu stačí v posledních pěti kolech uhrát pět bodů. Chelsea už v 16. minutě vinou zranění přišla o brazilského křídelníka Estevaa, jehož nahradil bývalý hráč Manchesteru United Alejandro Garnacho.
Ve 43. minutě Fernandes přízemním centrem našel ve vápně nohu Cunhy, který z úrovně penaltového bodu otevřel skóre. Portugalský kapitán "Rudých ďáblů" si v sezoně připsal už 18. asistenci a útočí na ligový rekord, o nějž se s 20 gólovými přihrávkami dělí Thierry Henry a Kevin De Bruyne.
Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.
Bournemouh zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|2
Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65:29
|67
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Chelsea
|33
|13
|9
|11
|53:42
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|9
Brighton
|33
|12
|11
|10
|45:39
|47
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|33
|4
|8
|21
|34:67
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup