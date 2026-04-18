ONLINE: studená sprcha pro Krejčího Wolves! Leeds jim nasázel dva rychlé góly
Premier League se blíží do svého závěru, na programu je už 33. kolo. V sázce je pro hodně týmů mnoho, zajímavý je i boj o záchranu. Posledním Wolves i s Ladislavem Krejčím pomůže už jen zázrak. „Vlci“ stojí proti Leedsu, který v minulém kole vyhrál na Old Trafford. O udržení bojuje i Tottenham Antonína Kinského, v cestě stojí tentokrát Brighton. Zápasy 33. kola sledujte ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63:28
|64
|3
Manchester Utd.
|32
|15
|10
|7
|57:45
|55
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|32
|13
|9
|10
|53:41
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|9
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|10
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|11
Bournemouth
|32
|10
|15
|7
|48:49
|45
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|32
|12
|6
|14
|45:47
|42
|15
Leeds
|32
|8
|12
|12
|39:49
|36
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40:51
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|32
|3
|8
|21
|24:58
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup