ONLINE: Wolves prohráli s Leedsem, zraněný Krejčí musel střídat! Kinský znovu chytá
Premier League se blíží do svého závěru, na programu je už 33. kolo. V sázce je pro hodně týmů mnoho, zajímavý je i boj o záchranu. Poslední Wolves prohráli s Leedsem 0:3, Ladislav Krejčí duel pro zranění nedohrál. O udržení bojuje Tottenham Antonína Kinského, v cestě stojí tentokrát Brighton. Český brankář je v základní sestavě. Zápasy 33. kola sledujte ONLINE na iSportu.
Leeds se ujal vedení v 18. minutě po rohovém kopu. James Justin se akrobatickým kopem „nůžkami“ opřel do míče, který poskakoval vápnem a zblízka prostřelil Bentleyho. Domácí zvýšili na 2:0 o pouhých 85 sekund později. Aaronson na zadní tyči našel Okafora, jenž navázal na pondělní dvougólové představení na Old Trafford proti Manchesteru United.
Leeds zpečetil vítězství v nastaveném čase, když byl Dominic Calvert-Lewin faulován v pokutovém území a z penalty vstřelil 11. ligový gól v sezoně. Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř. Leeds se posunul na 15. místo a má devítibodový náskok na sestupové pásmo.
Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.
Brentford doma nevyhrál už šest zápasů. V tabulce zůstal o skóre za šestou Chelsea, jež ve večerním šlágru vyzve Manchester United. Fulham vyhrál jen jedno z posledních pěti kol a v tabulce mu patří 12. příčka, tři body za dnešním soupeřem.
Bournemouh zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula. Newcastle prohrál potřetí v řadě a patří mu 14. místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|32
|21
|7
|4
|62:24
|70
|2
Manchester City
|31
|19
|7
|5
|63:28
|64
|3
Manchester Utd.
|32
|15
|10
|7
|57:45
|55
|4
Aston Villa
|32
|16
|7
|9
|43:38
|55
|5
Liverpool
|32
|15
|7
|10
|52:42
|52
|6
Chelsea
|32
|13
|9
|10
|53:41
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|9
Everton
|32
|13
|8
|11
|39:37
|47
|10
Brighton
|32
|12
|10
|10
|43:37
|46
|11
Sunderland
|32
|12
|10
|10
|33:36
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|32
|8
|9
|15
|32:44
|33
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|32
|7
|9
|16
|40:51
|30
|19
Burnley
|32
|4
|8
|20
|33:63
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup