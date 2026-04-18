Wolves prohráli a zraněný Krejčí musel střídat. Kinský v brance kousal ztrátu v závěru

Smutní hráči WolvesZdroj: ČTK / AP / Mike Egerton
Tottenham ztratil doma vedení s Brightonem v závěru
Anglie - Premier League
Premier League se blíží do svého závěru, na programu je už 33. kolo. V sázce je pro hodně týmů mnoho, zajímavý je i boj o záchranu. Poslední Wolves prohráli s Leedsem 0:3, Ladislav Krejčí duel pro zranění nedohrál. O udržení bojuje Tottenham Antonína Kinského. Český brankář byl v základní sestavě a musel kousat pozdní srovnání hostujícího Brightonu a remízu 2:2. Zápasy 33. kola sledujte ONLINE na iSportu.

 

Leeds se ujal vedení v 18. minutě po rohovém kopu. James Justin se akrobatickým kopem „nůžkami“ opřel do míče, který poskakoval vápnem a zblízka prostřelil Bentleyho. Domácí zvýšili na 2:0 o pouhých 85 sekund později. Aaronson na zadní tyči našel Okafora, jenž navázal na pondělní dvougólové představení na Old Trafford proti Manchesteru United.

Leeds zpečetil vítězství v nastaveném čase, když byl Dominic Calvert-Lewin faulován v pokutovém území a z penalty vstřelil 11. ligový gól v sezoně. Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř. Leeds se posunul na 15. místo a má devítibodový náskok na sestupové pásmo.

Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.

Brentford doma nevyhrál už šest zápasů. V tabulce zůstal o skóre za šestou Chelsea, jež ve večerním šlágru vyzve Manchester United. Fulham vyhrál jen jedno z posledních pěti kol a v tabulce mu patří 12. příčka, tři body za dnešním soupeřem.

Bournemouh zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula. Newcastle prohrál potřetí v řadě a patří mu 14. místo.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal32217462:2470
2Manchester City31197563:2864
3Manchester Utd.321510757:4555
4Aston Villa32167943:3855
5Liverpool321571052:4252
6Chelsea321391053:4148
7Brentford331391148:4448
8Bournemouth331115750:5048
9Brighton3312111045:3947
10Everton321381139:3747
11Sunderland3212101033:3646
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace311191135:3642
14Newcastle331261546:4942
15Leeds339121242:4939
16Nottingham Forest32891532:4433
17West Ham32881640:5732
18Tottenham337101642:5331
19Burnley32482033:6320
20Wolves33382224:6117
