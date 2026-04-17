Lampard dotáhl Coventry do Premier League! Návrat po 25 letech, kdo ho může doplnit?
Trenér Frank Lampard dovedl fotbalisty Coventry City po 25 letech zpět do Premier League. Svěřenci bývalého anglického reprezentanta dnes uhráli potřebný bod díky remíze 1:1 v Blackburnu a tři kola před koncem druhé ligy mají jistotu postupu do nejvyšší soutěže.
Lampard, dlouholetý spoluhráč brankáře Petra Čecha z Chelsea, převzal Coventry předloni v listopadu. Tradiční klub v roce 2001 sestoupil po 34 letech z první ligy a v sezoně 2017/18 hrál dokonce až čtvrtou nejvyšší soutěž.
O druhé přímé postupové místo bojují Ipswich, Millwall, Southampton a Middlesbrough.
Pořadí
Tým
Body
Bilance
1
Coventry City
86
25-11-7
2
Ipswich Town
75
21-12-8
3
Millwall
73
21-10-11
4
Southampton
72
20-12-10
5
Middlesbrough
72
20-12-10
6
Hull City
68
20-8-14
7
Wrexham
64
17-13-12
8
Derby County
63
18-9-15
9
Norwich City
58
17-7-18
10
Bristol City
58
16-10-16
11
Queens Park Rangers
58
16-10-16
12
Watford
57
14-15-13
13
Preston North End
57
14-15-13
14
Swansea City
57
16-9-17
15
Birmingham City
56
15-11-16
16
Stoke City
55
15-10-17
17
Sheffield United
54
16-6-20
18
Charlton Athletic
49
12-13-17
19
Blackburn Rovers
49
12-13-19
20
Portsmouth
48
12-12-18
21
West Bromwich Albion
46
11-13-18
22
Oxford United
44
10-14-18
23
Leicester City
41
11-14-17
24
Sheffield Wednesday
-4
1-11-30