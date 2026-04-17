Lampard dotáhl Coventry do Premier League! Návrat po 25 letech, kdo ho může doplnit?

Zdroj: ČTK / AP / Richard Sellers
Trenér Frank Lampard dovedl fotbalisty Coventry City po 25 letech zpět do Premier League. Svěřenci bývalého anglického reprezentanta dnes uhráli potřebný bod díky remíze 1:1 v Blackburnu a tři kola před koncem druhé ligy mají jistotu postupu do nejvyšší soutěže.

Lampard, dlouholetý spoluhráč brankáře Petra Čecha z Chelsea, převzal Coventry předloni v listopadu. Tradiční klub v roce 2001 sestoupil po 34 letech z první ligy a v sezoně 2017/18 hrál dokonce až čtvrtou nejvyšší soutěž.

O druhé přímé postupové místo bojují Ipswich, Millwall, Southampton a Middlesbrough.

Pořadí

Tým

Body

Bilance

1

Coventry City

86

25-11-7

2

Ipswich Town

75

21-12-8

3

Millwall

73

21-10-11

4

Southampton

72

20-12-10

5

Middlesbrough

72

20-12-10

6

Hull City

68

20-8-14

7

Wrexham

64

17-13-12

8

Derby County

63

18-9-15

9

Norwich City

58

17-7-18

10

Bristol City

58

16-10-16

11

Queens Park Rangers

58

16-10-16

12

Watford

57

14-15-13

13

Preston North End

57

14-15-13

14

Swansea City

57

16-9-17

15

Birmingham City

56

15-11-16

16

Stoke City

55

15-10-17

17

Sheffield United

54

16-6-20

18

Charlton Athletic

49

12-13-17

19

Blackburn Rovers

49

12-13-19

20

Portsmouth

48

12-12-18

21

West Bromwich Albion

46

11-13-18

22

Oxford United

44

10-14-18

23

Leicester City

41

11-14-17

24

Sheffield Wednesday

-4

1-11-30

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů