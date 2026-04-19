Haaland srazil Arsenal, začíná titulový boj: Je to jen o nás! Keane ocenil tvrdé souboje
Ve velkých zápasech se ukáží velcí hráči. Erling Haaland v klíčové bitvě této sezony rozhodl o vítězství Manchesteru City 2:1 nad Arsenalem a potvrdil nálepku největší hvězdy Premier League. Cityzens sice i po triumfu v epické bitvě ztrácí na Kanonýry tři body, ale mají zápas k dobru. Souboj o titul je otevřený. „Nyní si to užijeme, ale od zítřka už se soustředíme na další zápas. Je to jen o nás,“ má Haaland jasně nastavenou hlavu, jak uvedl pro Canal+ Sport.
Dlouho očekávané šlágry mají nezřídka tendenci svázat jejich aktérům nohy. O to lahodněji vyzněl zápas City s Arsenalem, jenž nabídl řadu obrovských šancí, tři góly a čiré nadšení Pepa Guardioly, který před utkáním prohlašoval, že pokud City prohrají, je o titulu rozhodnuto.
„Tohle však byla reklama na Premier League,“ těšilo zkušeného Španěla.
Domácí věděli, že musí s fanoušky v zádech zvítězit a hned od úvodu dostali hosty pod tlak. Již v páté minutě se Arsenal jen tak tak ubránil Erlingu Haalandovi a Rayanu Cherkimu, jenž trefil tyč. O třináct minut později však Francouz předvedl moment geniality. Před vápnem si převzal míč, drze přešel přes několik protihráčů a skrze jesličky otevřel skóre.
Sotva utichla radost domácích příznivců, slavil sektor hostí. Gianluigi Donnarumma šel místo jednoduchého odkopu do rizika, čehož využil Kai Havertz, jehož Ital trefil odkopem a bylo srovnáno. „Dokonalost vystřídala noční můra,“ vystihl po sobě jdoucí situace Rob Green, bývalá brankářská jednička anglické reprezentace.
Druhá půle začala stejně jako ta první. Haaland se opět dostal do šance, ale zastavila ho tyč. Na druhé straně Donnarumma napravil své zaváhání a vychytal Havertze i Gabriela Martinelliho. Navíc měl i štěstí, když tyč trefil Eberechi Eze.
Pak už přišla Haalandova chvíle. Krásná kombinace City skončila míčem na Norově levačce, která se nemýlila. „Donnarumma udělal hloupou chybu, buďme upřímní. Je ale vidět, že to hned pustí z hlavy a chytá dál. Proto je vítěz. Jeho výborným výhozem celý gól začal,“ ocenil norský útočník svého spoluhráče.
Arsenal znovu bez titulu?
O pár minut později musel měnit dres, jenž mu brazilský stoper Arsenalu roztrhl. Oba si vše vysvětlovali jak berani, když do sebe zaklesli svá čela. „S Gabrielem je to někdy až wrestling, ale zůstal jsem soustředěný a odvedl svou práci,“ byl spokojený Haaland, jenž právě Gabriela přetlačil při vítězném zásahu.
„Opravdu jsem si jejich souboje užil. Rozhodčí jim k tomu dal férový prostor. Beru je jako součást hry,“ potěšili oba chasníci Roye Keana, legendárního záložníka Manchesteru United.
Gabriel si mohl spravit chuť, ale čtvrthodiny před koncem trefil po standardní situaci pouze tyč. V úplném závěru měl na hlavě srovnání Havertz, ale těsně přestřelil. Etihad si tak užil polonahého Haalanda s rozpuštěnými vlasy a euforického Guardiolu, jak slaví důležité vítězství.
„Rozhodovali centimetry, jak to v těchto zápasech bývá. My jsme byli v šestnáctkách horší, a proto jsme prohráli,“ hledal důvody nezdaru Martin Odegaard, kapitán Arsenalu. Jeho šéf šel ještě dál. „Měli jsme největší šance, ale neproměnili jsme je. Najdeme řadu pozitiv, ale nemáme výsledek, pro který jsme si přijeli,“ shrnul své pocity Mikel Arteta.
Jeho protějšek měl znatelně lepší náladu.
„Absolutně špičkový zápas. Oba týmy jsou skvělé a mají opravdu špičkové trenéry. Po mých hráčích jsem toho dnes chtěl opravdu moc, ale je pravda, že je to jen jedno utkání. Užijeme si to, oslavíme, ale nesmíme ztratit soustředění. Už ve středu hrajeme v Burnley!“ ví Guardiola.
Ten by rád ještě alespoň o rok prodloužil čekání Arsenalu na titul, které trvá již od roku 2004.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|2
Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65:29
|67
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Chelsea
|33
|13
|9
|11
|53:42
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|9
Brighton
|33
|12
|11
|10
|45:39
|47
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|33
|4
|8
|21
|34:67
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup