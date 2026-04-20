Haaland perlil na hřišti i v rozhovoru. Televize se omlouvala za jeho peprné přirovnání

Manchester City ve šlágru jara porazil Arsenal
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Nejprve rozhodl naprosto zásadní souboj o anglický titul, následně dostal do varu fanoušky díky hodně intenzivním soubojům s Gabrielem Magalhãesem, hodně si užil ovace po výhře a pak zaujal i v televizním rozhovoru. Emotivní Erling Haaland po skalpu fotbalistů Arsenalu 2:1 v Premier League přešlápl v rozhovoru pro Sky Sports a při pochvalných slovech na adresu jednoho ze spoluhráčů použil vulgární anglické slůvko na F. Reportér ho napomínal.

Před televizní kameru se postavila skvěle naladěná dvojice Erling Haaland a Bernardo Silva. Po triumfu nad Arsenalem, díky kterému už mají první místo na dosah, přímo zářili.

Velká chvála mířila právě směrem k portugalskému záložníkovi, který sice nepřispěl gólem ani asistencí, přesto si odnesl cenu pro nejlepšího hráče utkání. A Haaland jeho úžasný všestranný výkon ocenil až nevhodně. „Když odhlavičkoval jeden z centrů, říkal jsem mu: ‚Jsi jako zasr**ej Cannavaro!‘ smál se norský střelec a narážel na kapitána italských mistrů světa z roku 2006.

Reportér Patrick Davison ho okamžitě upozornil, že taková slova do vysílání nepatří. „No tak, všichni občas v životě nadáváme,“ bránil se Nor s úsměvem od ucha k uchu.

Po interview se reportér ještě jednou omluvil divákům, protože podle britských regulí je zakázáno používat vulgarity tohoto typu před devátou hodinou večer. „Bernardo ‚Cannavaro‘ Silvo – gratuluju, zasloužíš si to, byl jsi úžasný,“ dodal na závěr Haaland, když svému kapitánovi předával ocenění pro muže zápasu.

Souboje s Gabrielem? Padat nebudu

Vedle slovníku se samozřejmě řešil i Haalandův vítězný gól a hodně vyhrocené souboje se stoperem Gabrielem Magalhãesem, z nichž vyšel lépe kanonýr z Manchesteru. „Ten důležitý souboj v rozhodující chvíli jsem vyhrál. Přišel ke mně dobrý centr, zakončil jsem perfektně a nakonec jsme vyhráli,“ radoval se autor vítězné branky.

Hodně intenzivní byly ovšem i další souboje již zmíněné dvojice. Haaland se dokonce po jednom z nich musel převléknout, protože mu brazilský obránce úplně rozerval triko. O pár minut později se do sebe pustili znovu. Oba vyhecovaní hráči se v hádce dotýkali hlavami a v tu chvíli Gabriel „trkl“ proti Haalandovi. Rozhodčí každému z nich udělil žlutou kartu.

Za podobné zkraty, jako předvedl urostlý bek Arsenalu, se přitom běžně vylučuje. „Kdybych spadl na zem, což nebudu dělat, pokud na mě někdo opravdu nezaútočí, myslím, že by to mohla být červená karta. Dopadlo to ale takhle a já snadno padat nebudu. Nevím, za co jsem dostal žlutou já,“ komentoval Haaland vypjatý moment se samolibým úšklebkem.

Bylo vidět, že si výhru užil. A není se co divit, dost možná šlo o klíčový moment v souboji o anglický titul.

Pokud totiž „Cityzens“ zvládnou středeční dohrávku proti Burnley, srovnají s Arsenalem krok a oba týmy budou mít pět kol před koncem 70 bodů. V případě shodného zisku na konci sezony v Anglii rozhoduje skóre, které mají navíc oba soupeři prakticky totožné.

Zazdí Arsenal čtvrtou nadějně rozjetou sezonu po sobě, nebo konečně přeruší 22 let dlouhé čekání na ligový triumf?

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal33217563:2670
2Manchester City32207565:2967
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa33177947:4158
5Liverpool331671054:4355
6Chelsea331391153:4248
7Brentford331391148:4448
8Bournemouth331115750:5048
9Brighton3312111045:3947
10Everton331381240:3947
11Sunderland3312101136:4046
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace311191135:3642
14Newcastle331261546:4942
15Leeds339121242:4939
16Nottingham Forest33991536:4536
17West Ham32881640:5732
18Tottenham337101642:5331
19Burnley33482134:6720
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

