Haaland perlil na hřišti i v rozhovoru. Televize se omlouvala za jeho peprné přirovnání
Nejprve rozhodl naprosto zásadní souboj o anglický titul, následně dostal do varu fanoušky díky hodně intenzivním soubojům s Gabrielem Magalhãesem, hodně si užil ovace po výhře a pak zaujal i v televizním rozhovoru. Emotivní Erling Haaland po skalpu fotbalistů Arsenalu 2:1 v Premier League přešlápl v rozhovoru pro Sky Sports a při pochvalných slovech na adresu jednoho ze spoluhráčů použil vulgární anglické slůvko na F. Reportér ho napomínal.
Před televizní kameru se postavila skvěle naladěná dvojice Erling Haaland a Bernardo Silva. Po triumfu nad Arsenalem, díky kterému už mají první místo na dosah, přímo zářili.
Velká chvála mířila právě směrem k portugalskému záložníkovi, který sice nepřispěl gólem ani asistencí, přesto si odnesl cenu pro nejlepšího hráče utkání. A Haaland jeho úžasný všestranný výkon ocenil až nevhodně. „Když odhlavičkoval jeden z centrů, říkal jsem mu: ‚Jsi jako zasr**ej Cannavaro!‘ smál se norský střelec a narážel na kapitána italských mistrů světa z roku 2006.
Reportér Patrick Davison ho okamžitě upozornil, že taková slova do vysílání nepatří. „No tak, všichni občas v životě nadáváme,“ bránil se Nor s úsměvem od ucha k uchu.
Po interview se reportér ještě jednou omluvil divákům, protože podle britských regulí je zakázáno používat vulgarity tohoto typu před devátou hodinou večer. „Bernardo ‚Cannavaro‘ Silvo – gratuluju, zasloužíš si to, byl jsi úžasný,“ dodal na závěr Haaland, když svému kapitánovi předával ocenění pro muže zápasu.
Souboje s Gabrielem? Padat nebudu
Vedle slovníku se samozřejmě řešil i Haalandův vítězný gól a hodně vyhrocené souboje se stoperem Gabrielem Magalhãesem, z nichž vyšel lépe kanonýr z Manchesteru. „Ten důležitý souboj v rozhodující chvíli jsem vyhrál. Přišel ke mně dobrý centr, zakončil jsem perfektně a nakonec jsme vyhráli,“ radoval se autor vítězné branky.
Hodně intenzivní byly ovšem i další souboje již zmíněné dvojice. Haaland se dokonce po jednom z nich musel převléknout, protože mu brazilský obránce úplně rozerval triko. O pár minut později se do sebe pustili znovu. Oba vyhecovaní hráči se v hádce dotýkali hlavami a v tu chvíli Gabriel „trkl“ proti Haalandovi. Rozhodčí každému z nich udělil žlutou kartu.
Za podobné zkraty, jako předvedl urostlý bek Arsenalu, se přitom běžně vylučuje. „Kdybych spadl na zem, což nebudu dělat, pokud na mě někdo opravdu nezaútočí, myslím, že by to mohla být červená karta. Dopadlo to ale takhle a já snadno padat nebudu. Nevím, za co jsem dostal žlutou já,“ komentoval Haaland vypjatý moment se samolibým úšklebkem.
Bylo vidět, že si výhru užil. A není se co divit, dost možná šlo o klíčový moment v souboji o anglický titul.
Pokud totiž „Cityzens“ zvládnou středeční dohrávku proti Burnley, srovnají s Arsenalem krok a oba týmy budou mít pět kol před koncem 70 bodů. V případě shodného zisku na konci sezony v Anglii rozhoduje skóre, které mají navíc oba soupeři prakticky totožné.
Zazdí Arsenal čtvrtou nadějně rozjetou sezonu po sobě, nebo konečně přeruší 22 let dlouhé čekání na ligový triumf?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|2
Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65:29
|67
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Chelsea
|33
|13
|9
|11
|53:42
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|9
Brighton
|33
|12
|11
|10
|45:39
|47
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|31
|11
|9
|11
|35:36
|42
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|32
|8
|8
|16
|40:57
|32
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|33
|4
|8
|21
|34:67
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup