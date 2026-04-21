Konec klíčové postavy West Hamu po 16 letech. Fanoušci proti ní protestovali, Křetínský děkuje

SESTŘIH: Crystal Palace - West Ham 0:0. Souček na hřišti, remíza rozhodla o sestupu Wolves
Karren Bradyová se zdraví s Pepem Guardiolou
Protesty fanoušků West Hamu proti vedení klubu
Majitel Sparty a spolumajitel West Hamu Daniel Křetínský
Radost fotbalistů West Hamu po gólu do sítě Wolves
Jde o velkou změnu. Ve vedení fotbalového West Hamu skončila na vlastní žádost Karren Bradyová, která fungovala v pozici místopředsedkyně londýnského klubu posledních šestnáct let. Přestože stála u dvou významných událostí, byla nejen v aktuální ligové sezoně také terčem kritiky. Na to narážel v oficiální reakci i spolumajitel Daniel Křetínský.

Bez debat se zařadila mezi klíčové postavy novodobé historie West Hamu. Bradyová zajistila klubu v roce 2016 nový a moderní domov. V boji o pronájem moderního londýnského stadionu porazila Tottenham. Vedle toho se podílela na přestupu záložníka Declana Rice do Arsenalu za rekordních 105 milionů liber.

Přesto fanoušci „Kladivářů“ proti její osobě často protestovali. Stížnosti plynuly především z výkonů hráčů na hřišti. „Její přínos k růstu West Hamu United – například dlouhodobá smlouva pro stadion, transformace akcionářů a rekordní přestup Declana Rice – byl naprosto zásadní a ne vždy plně doceněný,“ uvedl Křetínský pro oficiální klubový web.

Podnikatelka Bradyová přišla do West Hamu v roce 2010. V tomto období londýnský klub odehrál čtrnáct sezon v řadě v Premier League, v sezoně 2021/22 se dostal do semifinále Evropské ligy, o rok později vyhrál finále Konferenční ligy v Praze. Tím získal první velkou trofej od roku 1980.

„Bylo mi ctí pracovat po boku takového představenstva, managementu, hráčů, zaměstnanců a fanoušků. Společně jsme dosáhli pozoruhodných milníků, ale vrcholem pro mě bude vždycky vítězství v Konferenční lize. Jde o okamžik, který mi navždy zůstane v paměti,“ řekl Bradyová.

O svém konci ve West Hamu začala uvažovat už v lednu, definitivní rozhodnutí padlo v polovině února. „Chci Karren co nejupřímněji poděkovat za naši spolupráci od roku 2021 a za veškerou práci, kterou pro klub v minulosti odvedla,“ líčil Křetínský. „Karren je také velmi ceněná ve vedení Premier League a byla vynikající reprezentantkou našeho klubu,“ dodal.

Bradyová se momentálně bude soustředit na jiné obchodní a společenské aktivity. West Ham tak opouští v době, kdy mu hrozí sestup. Momentálně se nachází v ligové tabulce na sedmnáctém místě s náskokem dvou bodů před Tottenhamem.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal33217563:2670
2Manchester City32207565:2967
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa33177947:4158
5Liverpool331671054:4355
6Chelsea331391153:4248
7Brentford331391148:4448
8Bournemouth331115750:5048
9Brighton3312111045:3947
10Everton331381240:3947
11Sunderland3312101136:4046
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace3211101135:3643
14Newcastle331261546:4942
15Leeds339121242:4939
16Nottingham Forest33991536:4536
17West Ham33891640:5733
18Tottenham337101642:5331
19Burnley33482134:6720
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

