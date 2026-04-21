Konec klíčové postavy West Hamu po 16 letech. Fanoušci proti ní protestovali, Křetínský děkuje
Jde o velkou změnu. Ve vedení fotbalového West Hamu skončila na vlastní žádost Karren Bradyová, která fungovala v pozici místopředsedkyně londýnského klubu posledních šestnáct let. Přestože stála u dvou významných událostí, byla nejen v aktuální ligové sezoně také terčem kritiky. Na to narážel v oficiální reakci i spolumajitel Daniel Křetínský.
Bez debat se zařadila mezi klíčové postavy novodobé historie West Hamu. Bradyová zajistila klubu v roce 2016 nový a moderní domov. V boji o pronájem moderního londýnského stadionu porazila Tottenham. Vedle toho se podílela na přestupu záložníka Declana Rice do Arsenalu za rekordních 105 milionů liber.
Přesto fanoušci „Kladivářů“ proti její osobě často protestovali. Stížnosti plynuly především z výkonů hráčů na hřišti. „Její přínos k růstu West Hamu United – například dlouhodobá smlouva pro stadion, transformace akcionářů a rekordní přestup Declana Rice – byl naprosto zásadní a ne vždy plně doceněný,“ uvedl Křetínský pro oficiální klubový web.
Podnikatelka Bradyová přišla do West Hamu v roce 2010. V tomto období londýnský klub odehrál čtrnáct sezon v řadě v Premier League, v sezoně 2021/22 se dostal do semifinále Evropské ligy, o rok později vyhrál finále Konferenční ligy v Praze. Tím získal první velkou trofej od roku 1980.
„Bylo mi ctí pracovat po boku takového představenstva, managementu, hráčů, zaměstnanců a fanoušků. Společně jsme dosáhli pozoruhodných milníků, ale vrcholem pro mě bude vždycky vítězství v Konferenční lize. Jde o okamžik, který mi navždy zůstane v paměti,“ řekl Bradyová.
O svém konci ve West Hamu začala uvažovat už v lednu, definitivní rozhodnutí padlo v polovině února. „Chci Karren co nejupřímněji poděkovat za naši spolupráci od roku 2021 a za veškerou práci, kterou pro klub v minulosti odvedla,“ líčil Křetínský. „Karren je také velmi ceněná ve vedení Premier League a byla vynikající reprezentantkou našeho klubu,“ dodal.
Bradyová se momentálně bude soustředit na jiné obchodní a společenské aktivity. West Ham tak opouští v době, kdy mu hrozí sestup. Momentálně se nachází v ligové tabulce na sedmnáctém místě s náskokem dvou bodů před Tottenhamem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|2
Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65:29
|67
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Chelsea
|33
|13
|9
|11
|53:42
|48
|7
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|8
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|9
Brighton
|33
|12
|11
|10
|45:39
|47
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|33
|4
|8
|21
|34:67
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup