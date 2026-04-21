Wolves sestupují, ale o Krejčího je zájem. Zlámal: Leeds by mu seděl. Čím v Anglii vyčnívá?
Udřená remíza fotbalistů West Hamu s Crystal Palace (0:0) dala matematické razítko na to, co každému bylo už několik měsíců jasné. Wolverhampton pět kol před koncem sezony oficiálně ví, že v Premier League příští rok hrát nebude. Už o víkendu začalo ale na Ostrovech rezonovat jméno Ladislava Krejčího, český reprezentant ve své první sezoně v Anglii zaujal a zájem má mít Leeds a další kluby. „Je to vítězný typ a vyžaduje maximum od svých spoluhráčů a myslím, že mu to ve Wolves nebylo dopřáno," říká bývalý brankář Zdeněk Zlámal.
Pro Krejčího nepříjemných pár dní. Po nehezkém incidentu s Brendenem Aaronsonem z Leedsu si přivodil zranění krku, o dva dny později (na své narozeniny) se zase dozvěděl, že jeho tým oficiálně padá do druhé ligy. Ale shodou náhod může být s americkým fotbalistou, se kterým se v neděli „porafal“, od příští sezony v jednom mančaftu. Právě Leeds má totiž podle informací webu Express Express & Star o obránce velký zájem. Každým dnem se zdá být jasněji v tom, že druhou anglickou ligu hrát nebude.
Byť fanoušci Wolves by si to samozřejmě přáli. Ačkoliv je Krejčí součástí nejhoršího týmu ligy s druhou nejhorší obranou v lize, dal o sobě vědět. Nejen kvůli povaze lídra, i fotbalově se levák minimálně vyrovnal tomu, co level Premier League požaduje.