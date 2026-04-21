Chelsea prohlubuje krizi, prohrála v lize popáté za sebou. Brighton sahá po Evropě
Fotbalisté Chelsea v 34. kole anglické ligy prohráli 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěli pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého dnešního soupeře.
Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League. Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.
Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|2
Manchester City
|32
|20
|7
|5
|65:29
|67
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|8
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|9
Bournemouth
|33
|11
|15
|7
|50:50
|48
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|33
|9
|12
|12
|42:49
|39
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|33
|4
|8
|21
|34:67
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup