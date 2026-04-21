Předplatné

Chelsea prohlubuje krizi, prohrála v lize popáté za sebou. Brighton sahá po Evropě

4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Chelsea v 34. kole anglické ligy prohráli 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěli pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého dnešního soupeře.

Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League. Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.

Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.

Premier League 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
30Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal33217563:2670
2Manchester City32207565:2967
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa33177947:4158
5Liverpool331671054:4355
6Brighton3413111048:3950
7Chelsea341391253:4548
8Brentford331391148:4448
9Bournemouth331115750:5048
10Everton331381240:3947
11Sunderland3312101136:4046
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace3211101135:3643
14Newcastle331261546:4942
15Leeds339121242:4939
16Nottingham Forest33991536:4536
17West Ham33891640:5733
18Tottenham337101642:5331
19Burnley33482134:6720
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

