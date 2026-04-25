Kinský u důležité výhry Tottenhamu, Souček gólem přispěl k triumfu nad Evertonem

Gólová radost Tomáš Součka
Fotbalisté Nottinghamu výhrou 5:0 deklasovali Sunderland
Anglie - Premier League
Tomáš Souček pomohl pátým gólem v sezoně West Hamu k vítězství 2:1 nad Evertonem ve 34. kole Premier League. „Kladiváři“ zvýšili své šance na záchranu. Důležitou výhru v boji o udržení slaví i Tottenham, za který při výhře 1:0 nad Wolverhamptonem chytal další Čech Antonín Kinský. Liverpool porazil Crystal Palace 3:1, Fulham zdolal Aston Villu těsně 1:0. Už v pátek Nottingham deklasoval Sunderland, když zvítězil 5:0. Manchester City zvítězil v Burnley 1:0 a vyhoupil se do čela tabulky před Arsenal. Naopak Burnley je po Wolverhamptonu druhým sestupujícím.

V předchozích šesti vzájemných ligových zápasech Fulham nezískal ani bod, tentokrát vytěžil z minima maximum. Sessegnon dorazil do branky míč po Lukičově hlavičce. Více šancí domácí neměli. Fulham se přiblížil na jeden bod sedmému místu, které zaručuje účast v Konferenční lize.

Nottingham bodoval v šestém ligovém zápase v řadě, z toho potřetí v posledních čtyřech duelech zvítězil.

V Sunderlandu vedl 4:0 už po prvním poločase. Skóre otevřel vlastním gólem Hume, druhou branku nabídl hostům hrubou chybou při rozehrávce gólman Roefs. Pak potvrdil střeleckou formu Gibbs-White, jenž dal desátý gól v Premier League v tomto kalendářním roce, což je nejvíce ze všech hráčů spolu s Thiagem z Brentfordu. O zbylé branky se postarali Jesus a v závěrečném nastavení Anderson.

Duel Burnley s Manchesterem v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League. „Citizens“, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října. Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.

Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.

Další krach Chelsea

Chelsea už v úterý prohrála 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěla pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého dnešního soupeře, ve středu byl odvolán trenér Liam Rosenior.

Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League. Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.

Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City33217566:2970
2Arsenal33217563:2670
3Manchester Utd.331610758:4558
4Liverpool341771057:4458
5Aston Villa341771047:4258
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford331391148:4448
10Fulham341461444:4648
11Everton341381341:4147
12Sunderland3412101236:4546
13Crystal Palace3311101236:3943
14Newcastle331261546:4942
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham34991642:5836
18Tottenham348101643:5334
19Burnley34482234:6820
20Wolves34382324:6217
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

