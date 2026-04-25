Kinský vychytal Tottenhamu nulu, Souček gólem přispěl k triumfu nad Evertonem
Tomáš Souček pomohl pátým gólem v sezoně West Hamu k vítězství 2:1 nad Evertonem ve 34. kole Premier League. „Kladiváři“ zvýšili své šance na záchranu. Důležitou výhru v boji o udržení slaví i Tottenham, za který při výhře 1:0 nad Wolverhamptonem chytal další Čech Antonín Kinský. Liverpool porazil Crystal Palace 3:1, Fulham zdolal Aston Villu těsně 1:0. Už v pátek Nottingham deklasoval Sunderland, když zvítězil 5:0. Manchester City zvítězil v Burnley 1:0 a vyhoupil se do čela tabulky před Arsenal. Naopak Burnley je po Wolverhamptonu druhým sestupujícím.
Souček otevřel skóre zápasu proti Evertonu v 51. minutě hlavou po Bowenově rohovém kopu a 41. trefou v anglické lize znovu vylepšil český rekord. Everton vedený bývalým koučem West Hamu Davidem Moyesem v 88. minutě vyrovnal, ale střídající Wilson v nastavení zařídil domácím důležitou výhru.
Kinský dostal šanci potřetí v tomto ligovém ročníku a připsal si první vítězství i první čisté konto. V minulé, premiérové sezoně v barvách Tottenhamu vychytal rovněž jednu výhru a jeden zápas bez inkasované branky.
O vítězství nad Wolverhamptonem, kterému chyběl kvůli poranění krku z minulého zápasu obránce Ladislav Krejčí, rozhodl v 82. minutě Portugalec Palhinha.
Loňský mistr Liverpool zdolal 3:1 Crystal Palace a vystřídal na čtvrtém místě Aston Villu, která prohrála 0:1 na hřišti Fulhamu. O těsném vítězství domácích rozhodl ve 43. minutě Ryan Sessegnon. Fulham porazil v lize Aston Villu po třech a půl letech a může ještě zabojovat o evropské poháry.
Nottingham řádil
V předchozích šesti vzájemných ligových zápasech Fulham nezískal ani bod, tentokrát vytěžil z minima maximum. Sessegnon dorazil do branky míč po Lukičově hlavičce. Více šancí domácí neměli. Fulham se přiblížil na bod sedmému místu, které zaručuje účast v Konferenční lize.
Nottingham bodoval v šestém ligovém zápase v řadě, z toho potřetí v posledních čtyřech duelech zvítězil.
V Sunderlandu vedl 4:0 už po prvním poločase. Skóre otevřel vlastním gólem Hume, druhou branku nabídl hostům hrubou chybou při rozehrávce gólman Roefs. Pak potvrdil střeleckou formu Gibbs-White, jenž dal desátý gól v Premier League v tomto kalendářním roce, což je nejvíce ze všech hráčů spolu s Thiagem z Brentfordu. O zbylé branky se postarali Jesus a v závěrečném nastavení Anderson.
Duel Burnley s Manchesterem v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League. „Citizens“, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října. Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.
Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.
Další krach Chelsea
Chelsea už v úterý prohrála 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěla pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého dnešního soupeře, ve středu byl odvolán trenér Liam Rosenior.
Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League. Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.
Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|2
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36:45
|46
|13
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|34
|9
|9
|16
|42:58
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|34
|3
|8
|23
|24:62
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup