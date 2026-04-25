ONLINE: Wolverhampton - Tottenham. Kinský v brance Spurs, Souček hraje s Evertonem
Čtyřiatřicáté kolo Premier League nabídne souboj mezi Wolverhamptonem a Tottenhamem, v dresu hostů chytá Antonín Kinský. Obránce domácích Ladislav Krejčí kvůli zranění nehraje. Tomáš Souček v barvách West Hamu nastupuje doma proti Evertonu, hrají se i tři další zápasy. Už v pátek Nottingham deklasoval Sunderland, když zvítězil 5:0 a udělal velký krok k záchraně. Manchester City zvítězil v Burnley 1:0, svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek při bodové rovnosti dostali před Arsenal do čela ligy. Naopak Burnley je po Wolverhamptonu druhým sestupujícím.
Nottingham bodoval v šestém ligovém zápase v řadě, z toho potřetí v posledních čtyřech duelech zvítězil.
V Sunderlandu vedl 4:0 už po prvním poločase. Skóre otevřel vlastním gólem Hume, druhou branku nabídl hostům hrubou chybou při rozehrávce gólman Roefs. Pak potvrdil střeleckou formu Gibbs-White, jenž dal desátý gól v Premier League v tomto kalendářním roce, což je nejvíce ze všech hráčů spolu s Thiagem z Brentfordu. O zbylé branky se postarali Jesus a v závěrečném nastavení Anderson.
Duel Burnley s Manchesterem v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League. „Citizens“, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října. Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.
Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.
Další krach Chelsea
Chelsea už v úterý prohrála 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěla pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého dnešního soupeře, ve středu byl odvolán trenér Liam Rosenior.
Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League. Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.
Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|2
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|12
Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36:45
|46
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup