Změna v čele Premier League, City už jsou díky skóre první! Burnley sestupuje
Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v 34. kole v Burnley 1:0. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se díky vyššímu počtu vstřelených branek při bodové rovnosti dostali před Arsenal do čela anglické ligy. Naopak Burnley je po Wolverhamptonu s kapitánem české reprezentace Ladislavem Krejčím druhým sestupujícím.
Duel Burnley s Manchesterem v páté minutě rozhodl kanonýr Haaland. Pětadvacetiletý Nor si 24. trefou v ligové sezoně vylepšil postavení v čele tabulky střelců Premier League. „Citizens“, kteří v neděli doma zdolali Arsenal 2:1, neprohráli v lize 11 utkání po sobě. Tabulku dosud v této sezoně vedli pouze po úvodním kole, Arsenal byl na prvním místě nepřetržitě od října. Do konce ročníku oba týmy odehrají pět zápasů. Burnley vydrželo mezi elitou pouze rok.
Bournemouth remizoval doma s Leedsem 2:2, přestože dvakrát vedl. O výhru přišel v sedmé minutě nastavení, kdy srovnal střídající Longstaff. Bournemouth je sedmý a ztrácí bod na pohárové příčky, Leeds dělí od sestupu devět bodů.
Další krach Chelsea
Chelsea už v úterý prohrála 0:3 v Brightonu a v soutěži utrpěla pátou porážku za sebou. Londýnský celek se v neúplné tabulce propadl na sedmé místo za svého dnešního soupeře, ve středu byl odvolán trenér Liam Rosenior.
Brighton udeřil už ve třetí minutě, kdy Kadioglu po rohovém kopu zaznamenal premiérový gól v sezoně Premier League. Domácí přetavili převahu v další branku v 56. minutě, kdy se prosadil Hinshelwood. V nastavení pojistil výsledek Welbeck.
Chelsea během pětizápasové série porážek ani jednou neskórovala, což se jí stalo naposledy v roce 1912. Z posledních osmi soutěžních utkání prohrála sedmkrát, uspěla pouze v Anglickém poháru proti Port Vale ze třetí ligy.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|2
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup