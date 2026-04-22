Z vrcholu na dno. Leicester míří do třetí ligy. Fanoušci: Nejste hodni nosit tenhle dres
Za deset dní to bude přesně deset let od největšího úspěchu v historii klubu a dost možná největšího překvapení v dějinách fotbalu. Leicester jako největší outsider v Premier League slavil titul, když na něj byly před sezonou vypsané kurzy ve výši 5000:1. Žádné velké oslavy se však v klubu nečekají. Horší výročí si lze jen těžko představit. „Lišky“ krátce po snovém období zažívají nejhorší momenty v klubové historii a podruhé v řadě sestupují.
Parta kolem Jamieho Vardyho, Riyada Mahreze či N'Gola Kantého dokázala zdánlivě nemožné a hlavní kandidáti na sestup se všem soupeřům smáli z anglického trůnu.
Velkolepá jízda a nejlepší klubová éra pokračovala i v dalších letech. Foxes si užili poprvé v historii Ligu mistrů, v níž se probojovali do čtvrtfinále. V Premier League se na několik let usadili v první polovině a před pěti lety poprvé zvedli nad hlavu také FA Cup.
Poslední čtyři roky ovšem ukazují, jak rychle se ve fotbale věci mění. Na sestup v sezoně 2022/23 ještě zareagoval Leicester dobře a v další sezoně se vrátil zpět do nejvyšší anglické divize. Před rokem však znovu zamířil o patro níž a po úterní remíze 2:2 proti Hull City už jistě ví, že další sezonu zahájí v League One, tedy třetí nejvyšší anglické lize.
V moderní éře anglického fotbalu (od roku 1992) se stal teprve pátým klubem, který spadl během dvou let z první do třetí ligy. Pro modrý klub tak jde minimálně ze sportovního hlediska o nejhorší moment za 142 let dlouhou historii, z níž dosud strávil ve třetí lize jediný ročník.
Jen pro úplnost, teoretická naděje stále existuje, protože v tabulce osmnáctému West Bromu hrozí odečet bodů za porušení finančních pravidel soutěže. Na něj Leicester ztrácí dvě kola před koncem ročníku deset bodů, takže by muselo jít o větší zásah od vedení anglického fotbalu.
Nejste hodni nosit tenhle dres
Přestože mají jeden z nejdražších kádrů v soutěži, tragická forma v průběhu celé sezony dostala ještě nedávno pravidelné účastníky pohárů na dno, což samozřejmě pobouřilo řadu fanoušků. „Nejste hodni nosit tenhle dres,“ ozývalo se z kotle při nedávné prohře s Portsmouthem. Stejný popěvek se nesl stadionem i po úterní remíze, která definitivně poslala klub o patro níž.
„Je to srdcervoucí, když se nám dařilo tak dobře a snili jsme o tom, že dokážeme nemožné,“ popsala pocity po vypadnutí pro BBC Sport Lynn Wyeth – předsedkyně fanouškovské organizace Foxes Trust.
„Nikdo si nemyslel, že budeme vážně bojovat každou sezonu o titul v Premier League. Tak naivní nejsme, ale panoval tu opravdový optimismus, že bychom se mohli pravidelně pohybovat kolem evropských příček,“ pokračovala.
„Nebyl to pozvolný úpadek, ale naprostý volný pád. Všechno se strašně rychle pokazilo, úplně se to vymklo kontrole a nikdo neví, jak to napravit,“ dodala skepticky.
Finanční trable a odečet bodů
Další velký otazník vzbuzují v Leicesteru také finance. Klubové zázemí a platy hráčů jsou do velké míry nastavené na nejvyšší anglickou ligu, ale o dvě patra níž se bude muset přenastavit do úplně jiného módu.
Finance navíc dělaly Leicesteru problémy už v posledních letech a patří mezi důvody strmého sešupu. Kvůli porušení pravidel o zisku a udržitelnosti (PSR) v sezoně 2023/24, kdy tehdy za tříleté období překročili maximální možnou ztrátu o 20,8 milionu liber (580 milionů korun), jim vedení soutěže v únoru odečetlo šest bodů. I kvůli tomu se „lišky“ dvě kola před koncem již nemůžou vyhrabat ze sestupové nory.
Ovšem určitě nejde o hlavní příčinu. I s navrácením šesti bodů (což se již nemůže stát, odvolání klubu liga zamítla) by Leicester pořád trčel na sestupových příčkách a naděje na záchranu by i tak byly nízké.
Posledních 10 let Leicesteru
- 2016 vítěz Premier League
- 2017 čtvrtfinále Ligy mistrů
- 2021 vítěz FA Cupu
- 2023 sestup do Championship
- 2024 postup do Premier League
- 2025 sestup do Championship
- 2026 sestup do League One
Pády z Premier League do League One během dvou let
- Swindon 1993/94 - 1994/95
- Wolverhampton 2011/12 - 2012/13
- Sunderland 2016/17 - 2017/18
- Luton 2023/24 - 2024/25
- Leicester 2024/25 - 2025/26
|#
|Tým
|Body
|1.
|Coventry
|89
|2.
|Millwall
|79
|3.
|Ipswich
|76
|4.
|Southampton
|76
|5.
|Middlesbrough
|73
|6.
|Wrexham
|70
|7.
|Hull
|70
|8.
|Derby
|66
|9.
|Norwich
|64
|10.
|Swansea
|60
|11.
|Bristol City
|59
|12.
|QPR
|58
|13.
|Sheffield Utd
|57
|14.
|Birmingham
|57
|15.
|Watford
|57
|16.
|Preston
|57
|17.
|Stoke
|55
|18.
|West Brom
|52
|19.
|Portsmouth
|51
|20.
|Charlton
|50
|21.
|Blackburn
|49
|22.
|Oxford Utd
|44
|23.
|Leicester
|42
|24.
|Sheffield Wed
|-3