Boj o titul v Anglii: rozhodovat bude každý gól. Superpočítač věří Arsenalu

SESTŘIH: Manchester City - Arsenal 2:1. Haaland rozhodl šlágr jara, boj o titul je otevřený
Manchester City ve šlágru jara porazil Arsenal
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Ještě před necelými dvěma týdny se zdálo, že je hotovo. Arsenal se vyhříval na první příčce Premier League s devítibodovým náskokem a mířil za prvním titulem po 22 letech. Pak ovšem přišla nečekaná prohra proti Bournemouthu (1:2) a Gunners padli i v přímém souboji s Manchesterem City (1:2). Ten navíc zvládl i středeční zápas s Burnley a díky vyššímu počtu vstřelených branek se vyšvihl na první místo.

Přesně 200 dní v řadě okupoval Arsenal nejvyšší příčku ligové tabulky a dlouho to vypadalo, že po třech druhých místech za sebou letos Mikel Arteta konečně dovede svou družinu na vrchol. Jenže znovu přišly komplikace a Anglie očekává velkolepou bitvu do posledního kola.

V současné chvíli mají totiž první Manchester City a druhý Arsenal odehraných 33 zápasů a shodný počet bodů (70) i rozdíl skóre (+37), což jsou první dvě kritéria, která rozhodují o lepším postavení v ligové tabulce.

Do čela se tak Cityzens vyhoupli po výhře 1:0 proti Burnley až díky vyššímu počtu vstřelených branek. Modrý celek má v ligové sezoně 66 zásahů a červený soupeř jen 63. Vyrovnanější stav si pět kol před koncem skoro nelze představit. „Všechno je otevřené. Manchester City vyhrál, ale je to nejlepší výhra, v jakou mohl Arsenal doufat,“ řekl na Sky Sports expert a osminásobný anglický mistr Gary Neville po středeční hubené výhře City proti nyní již jistě sestupujícímu celku.

„Hráči, realizační tým i fanoušci Arsenalu si musejí říkat ‚pokud budou City hrát takhle proti silnějším týmům, můžou zakopnout.‘ Měli by se víc snažit zabít zápas a hledět i na rozdíl skóre, které může být naprosto zásadní, a tohle byla ideální příležitost,“ přidal bývalý obránce Manchesteru United.

Superpočítač favorizuje Arsenal

Vzhledem k minimálním rozdílům mezi oběma celky je téměř nemožné určit, kdo je aktuálně v lepší pozici a tedy favoritem na titul. Výpočty superpočítače datové společnosti Opta však vidí na prvním místě Arsenal s šancí 65,5 %. Rivalovi pak dávají zbývajících 34,5 %.

„City nezničili Burnley o čtyři nebo pět gólů a nepovede se jim to ani příště proti Evertonu. To je výhoda pro Arsenal, protože rozhodovat může rozdíl skóre,“ píše v komentáři na Sky Sports bývalý anglický reprezentant Paul Merson.

Podle něj jsou nyní Gunners v lehce výhodnější pozici. „Arsenal hraje příští dva zápasy dřív než City a může odskočit o šest bodů. Zápasy proti Newcastlu a Fulhamu musí vyhrát, aby dostal City pod tlak. To je nutnost,“ pokračuje Merson, který právě v dresu Arsenalu získal dva anglické tituly.

Pro Manchester City naopak mluví bohaté zkušenosti s podobnými tahanicemi o titul do posledního kola. Před dvěma lety slavil Pep Guardiola a spol. právě na úkor Arsenalu, když udržel dvoubodový náskok. O jediný bod za sebou pak udržel Liverpool v sezonách 2018/19 a 2021/22.

A pokud byste hledali, kdy naposledy skončily na prvních dvou místech dva celky s totožným bodovým ziskem, znovu se dostanete k Cityzens.

V novodobé historii nejvyšší anglické ligy (od roku 1992) se to stalo pouze jednou, když v sezoně 2011/12 posbírali shodně 89 bodů rivalové z Manchesteru. První titul po 44 letech tehdy slavili City díky o osm branek lepšímu rozdílu skóre. Asi si vybavíte mohutné oslavy, které tehdy rozpoutal vítězným gólem v posledním utkání sezony proti QPR v 94. minutě Sergio Agüero.

Stejné skóre hraje pro City

Určitě to není pravděpodobná varianta, ale pravidla soutěže pamatují i na situaci, že by kromě shodného počtu bodů měli první dva celky také identický rozdíl skóre i počet vstřelených branek.

V tu chvíli by vstoupilo do hry třetí pomocné kritérium – získané body ve vzájemných zápasech. A v těch si v tomto ročníku vedli lépe City. V září na Emirates se oba týmy rozešly smírně 1:1, odvetu na Etihad pak před pár dny zvládli lépe domácí poměrem 2:1 a mají tak v ruce jeden trumf navíc.

Zlomí Arsenal dlouhé čekání na ligový titul, nebo skončí počtvrté za sebou na druhém místě?

Co rozhoduje o vítězi při rovnosti bodů

1. rozdíl skóre

2. vstřelené góly

3. získané body ve vzájemných zápasech

4. vstřelené góly na hřišti soupeře ve vzájemných zápasech

5. play-off zápas

1Manchester City33217566:2970
2Arsenal33217563:2670
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa33177947:4158
5Liverpool331671054:4355
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford331391148:4448
10Everton331381240:3947
11Sunderland3312101136:4046
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace3211101135:3643
14Newcastle331261546:4942
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest33991536:4536
17West Ham33891640:5733
18Tottenham337101642:5331
19Burnley34482234:6820
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

