Boj o titul v Anglii: rozhodovat bude každý gól. Superpočítač věří Arsenalu
Ještě před necelými dvěma týdny se zdálo, že je hotovo. Arsenal se vyhříval na první příčce Premier League s devítibodovým náskokem a mířil za prvním titulem po 22 letech. Pak ovšem přišla nečekaná prohra proti Bournemouthu (1:2) a Gunners padli i v přímém souboji s Manchesterem City (1:2). Ten navíc zvládl i středeční zápas s Burnley a díky vyššímu počtu vstřelených branek se vyšvihl na první místo.
Přesně 200 dní v řadě okupoval Arsenal nejvyšší příčku ligové tabulky a dlouho to vypadalo, že po třech druhých místech za sebou letos Mikel Arteta konečně dovede svou družinu na vrchol. Jenže znovu přišly komplikace a Anglie očekává velkolepou bitvu do posledního kola.
V současné chvíli mají totiž první Manchester City a druhý Arsenal odehraných 33 zápasů a shodný počet bodů (70) i rozdíl skóre (+37), což jsou první dvě kritéria, která rozhodují o lepším postavení v ligové tabulce.
Do čela se tak Cityzens vyhoupli po výhře 1:0 proti Burnley až díky vyššímu počtu vstřelených branek. Modrý celek má v ligové sezoně 66 zásahů a červený soupeř jen 63. Vyrovnanější stav si pět kol před koncem skoro nelze představit. „Všechno je otevřené. Manchester City vyhrál, ale je to nejlepší výhra, v jakou mohl Arsenal doufat,“ řekl na Sky Sports expert a osminásobný anglický mistr Gary Neville po středeční hubené výhře City proti nyní již jistě sestupujícímu celku.
„Hráči, realizační tým i fanoušci Arsenalu si musejí říkat ‚pokud budou City hrát takhle proti silnějším týmům, můžou zakopnout.‘ Měli by se víc snažit zabít zápas a hledět i na rozdíl skóre, které může být naprosto zásadní, a tohle byla ideální příležitost,“ přidal bývalý obránce Manchesteru United.
Superpočítač favorizuje Arsenal
Vzhledem k minimálním rozdílům mezi oběma celky je téměř nemožné určit, kdo je aktuálně v lepší pozici a tedy favoritem na titul. Výpočty superpočítače datové společnosti Opta však vidí na prvním místě Arsenal s šancí 65,5 %. Rivalovi pak dávají zbývajících 34,5 %.
„City nezničili Burnley o čtyři nebo pět gólů a nepovede se jim to ani příště proti Evertonu. To je výhoda pro Arsenal, protože rozhodovat může rozdíl skóre,“ píše v komentáři na Sky Sports bývalý anglický reprezentant Paul Merson.
Podle něj jsou nyní Gunners v lehce výhodnější pozici. „Arsenal hraje příští dva zápasy dřív než City a může odskočit o šest bodů. Zápasy proti Newcastlu a Fulhamu musí vyhrát, aby dostal City pod tlak. To je nutnost,“ pokračuje Merson, který právě v dresu Arsenalu získal dva anglické tituly.
Pro Manchester City naopak mluví bohaté zkušenosti s podobnými tahanicemi o titul do posledního kola. Před dvěma lety slavil Pep Guardiola a spol. právě na úkor Arsenalu, když udržel dvoubodový náskok. O jediný bod za sebou pak udržel Liverpool v sezonách 2018/19 a 2021/22.
A pokud byste hledali, kdy naposledy skončily na prvních dvou místech dva celky s totožným bodovým ziskem, znovu se dostanete k Cityzens.
V novodobé historii nejvyšší anglické ligy (od roku 1992) se to stalo pouze jednou, když v sezoně 2011/12 posbírali shodně 89 bodů rivalové z Manchesteru. První titul po 44 letech tehdy slavili City díky o osm branek lepšímu rozdílu skóre. Asi si vybavíte mohutné oslavy, které tehdy rozpoutal vítězným gólem v posledním utkání sezony proti QPR v 94. minutě Sergio Agüero.
Stejné skóre hraje pro City
Určitě to není pravděpodobná varianta, ale pravidla soutěže pamatují i na situaci, že by kromě shodného počtu bodů měli první dva celky také identický rozdíl skóre i počet vstřelených branek.
V tu chvíli by vstoupilo do hry třetí pomocné kritérium – získané body ve vzájemných zápasech. A v těch si v tomto ročníku vedli lépe City. V září na Emirates se oba týmy rozešly smírně 1:1, odvetu na Etihad pak před pár dny zvládli lépe domácí poměrem 2:1 a mají tak v ruce jeden trumf navíc.
Zlomí Arsenal dlouhé čekání na ligový titul, nebo skončí počtvrté za sebou na druhém místě?
Co rozhoduje o vítězi při rovnosti bodů
1. rozdíl skóre
2. vstřelené góly
3. získané body ve vzájemných zápasech
4. vstřelené góly na hřišti soupeře ve vzájemných zápasech
5. play-off zápas
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|2
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup