Kohouti v křeči. Sestup Tottenhamu už není sci-fi, De Zerbi hází kostkami ve tmě
Tottenham stojí nad propastí, do které ještě nedávno odmítal byť jen mrknout. Slavná značka, drahé posily, luxusní stadion. Hezká výkladní skříň. Teď tvrdý náraz a pád už není hypotéza. Historie v tomhle nezná slitování. Má plný archiv podobných kolapsů a na jména ohled nebere. Stačí totiž pár špatných kroků a najednou visíte nad prázdnem. Tradice? Reputace? Ty vás z toho nevytáhnou.
Jeden z nejpodivuhodnějších a zároveň nejméně očekávaných příběhů letošní Premier League má podobu strmého pádu Tottenhamu Hotspur. Severolondýnský klub se v křeči a vleklých potížích sesunul do sestupového pásma a v polovině dubna stále čekal na první ligové vítězství v roce 2026.
Představa, že Spurs poprvé od sedmdesátých let opustí nejvyšší soutěž, už nepůsobí jako přehnaný scénář, ale jako čím dál konkrétnější hrozba. Dvojnásobní mistři Anglie, stálice takzvané velké šestky, úřadující vítězové Evropské ligy, klub s miliardovým stadionem a účastník osmifinále Ligy mistrů. V tomto světle by sešup o patro níž nebyl jen překvapením, ale otřesem s dlouhým dozvukem.
Fakta napovídají, že boj o záchranu zůstává otevřený. Čtyři týmy dělí minimum bodů a Tottenham se v době psaní tohoto textu chvěl na osmnácté příčce. Pět kol před koncem se rýsovalo mimořádně napjaté drama o přežití. Když se ale podíváte na samotné zápasy, optimismus ohledně šancí Spurs na uhájení prvoligové příslušnosti rychle mizí.
Zprávy z klubu sice naznačovaly výrazně lepší atmosféru a větší spokojenost pod vedením Roberta De Zerbiho, což může být pravda, jenže při porážce 0:1 se Sunderlandem nebyl tenhle posun v náladě vůbec patrný. Utkání nápadně kopírovalo předchozí selhání. Odražený gól Nordiho Mukieleho byl smolný, to ano, jenže Kohouti znovu pálili šance, volili mizerná řešení a při prvním zádrhelu se sesypali v ustrašený kurník. Odolnost, hlavně v hlavách, zůstává žalostně nízká. Bojovné kokrhání skončilo v bezradném kdákání i o týden později při remíze 2:2 s Brightonem.
Mezi Tottenhamem a jeho konkurenty ze dna tabulky zeje podstatný rozdíl. Ostatní drží aspoň jednu solidní kartu, něco, o co se dá opřít.
Leeds sice zapomíná střílet góly, ale body sbírá. Skolil Manchester United a na Old Trafford vyhrál poprvé po pětačtyřiceti letech. Navíc ho čeká doma Burnley, které už se řítí propadlištěm a vypadá odevzdaně.
Nottingham Forest neoslňuje, nicméně boduje. Kanonýr Chris Wood se vrátil po zranění kolena a láduje dělo právě ve chvíli, kdy ho mužstvo nejvíc potřebuje.
West Ham působí docela kompaktně, ne jen jako parta, která zrovna chytla vlnu. V tabulce počítané od 17. ledna, kdy porazil Spurs, by patřil na páté místo.
Co říct ve prospěch Tottenhamu? Že má na papíře kvalitní hráče? Právě oni ho dostali tam, kde je. Že De Zerbi přinese změnu? Možná. Jenže tahle naděje nestojí na ničem hmatatelném. Že je to velký klub a odsun z nejvyšší soutěže zní absurdně? Je načase vzít tu možnost vážně. Klidně může nastat.