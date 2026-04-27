Naposledy jsme padali... Jak dlouho drží současné kluby Premier League místo mezi elitou?

Jak dlouho drží současné kluby Premier League místo mezi elitou?
Tottenham hraje nejvyšší anglickou soutěž nepřetržitě od sezony 1978/79. Za 48 let stihl 1866 ligových zápasů, 2841 gólů a přesun na ultramoderní stadion. Sestup do Championship by patřil k největším otřesům anglického fotbalu tohoto století. O to víc, když si připomeneme, že větší arénu má v zemi jen Manchester United, že Spurs ještě v roce 2019 hráli finále Ligy mistrů a v květnu 2025 ovládli Evropskou ligu. Takový pád by snesl srovnání s krachem Red Devils ze sezony 1973/74. Níže přehled dvaceti klubů Premier League podle délky jejich nepřerušeného působení v nejvyšší soutěži.

Sunderland

  • v nejvyšší soutěži od 2025/26

Jako poslední v této sezoně držel domácí neporazitelnost, než ji v únoru ukončila porážka s Liverpoolem na Stadium of Light (0:1). Do nejvyšší soutěže se vrátil po dvou pádech v letech 2016/17 a 2017/18, kdy sklouzl z Premier League až do League One. Teď sedí na desátém místě, kam se naposledy dostal v sezoně 2010/11.

Poslední sestup: 2016/17

Leeds United

  • v nejvyšší soutěži od 2025/26

Pod vedením Daniela Farkea má Leeds solidně nakročeno k tomu, aby se udržel i v sezoně 2026/27. Nedávný vývoj jeho vyhlídky výrazně zvedl, ještě v zimě byl v mnohem horší pozici. Předchozí návrat v sezoně 2020/21 ukončil čekání na nejvyšší soutěž od ročníku 2003/04, jenže po třech sezonách dorazil další neblahý telegram: SESTUP!

Poslední sestup: 2022/23

Burnley

  • v nejvyšší soutěži od 2025/26

Pro Burnley jde o první sezonu po návratu mezi vyšší třídu po pádu v květnu 2023 a všechno nasvědčuje tomu, že bude jen epizodní. Tým Scotta Parkera ztrácí na záchranu dvanáct bodů a nespasil ho ani Kyle Walker. Další sbohem horní vrstvě bude už páté od roku 2009. Nejvýš se dostali na sedmé místo v ročníku 2017/18, což je jejich nejlepší výsledek od šesté příčky v sezoně 1973/74.

Poslední sestup: 2023/24

Nottingham Forest

  • v nejvyšší soutěži od 2022/23

Mezi elitu vpochodoval po sezoně 2021/22 a na rozdíl od Bournemouthu či Fulhamu nese váhu historie. V ročníku 1977/78 získal titul pod Brianem Cloughem hned po postupu o rok dřív. Devadesátá léta ale přinesla tři sestupy a po tom posledním v sezoně 1998/99 přišlo čekání na comeback až do ročníku 2022/23. Teď znovu bojuje o přežití a ukáže se, jestli svou aktuální zápletku natáhne na pět sezon prvoligové minisérie.

Poslední sestup: 1998/99

Fulham

  • v nejvyšší soutěži od 2022/23

Fulham se od sezony 2013/14 třikrát skutálel z Premier League, pokaždé si však dokázal prorazit cestu zpět. Momentálně prožívá čtvrtou sezonu v řadě mezi výkvětem anglického fotbalu a v předchozích třech ročnících kotvil v klidném středu tabulky na 10., 13. a 11. místě. Naposledy se dostal výš než na 10. příčku v sezoně 2011/12, kdy skončil devátý.

Poslední sestup: 2020/21

Bournemouth

  • v nejvyšší soutěži od 2022/23

Pro Bournemouth jde o čtvrtou sezonu v řadě v Premier League od skoku vzhůru v ročníku 2021/22. Premiéru mezi lepší společností si odbyl v sezoně 2015/16 a klub z jižního pobřeží se tehdy udržel až do sešupu tabulkou v květnu 2020. Návrat tentokrát přišel rychle, stačily dvě sezony, a při současné osmé příčce je zřejmé, že prvoligovou nóbl rodinu jen tak neopustí.

Poslední sestup: 2019/20

Brentford

  • v nejvyšší soutěži od 2021/22

Sezona 2021/22 vrátila Brentford mezi vrchnost po 74 letech od ročníku 1946/47, nejdelší pauze v historii soutěže. Tehdejší sestup uzavřel pětiletou kapitolu započatou sezonou 1935/36, přerušenou válkou. Následovala desetiletí vzestupů a pádů napříč ligami. Zlom přišel v novodobé éře: tým pod Thomasem Frankem nejprve padl ve finále play off 2019/20 s Fulhamem, o rok později porazil Swansea a postoupil. Od té doby se drží nahoře a pod Keithem Andrewsem se aktuálně pohybuje na sedmém místě.

Poslední sestup: 1946/47

Aston Villa

  • v nejvyšší soutěži od 2019/20

Aston Villa patřila vedle Newcastlu k nejvýraznějším obětem sezony 2015/16. Klub z Birminghamu tehdy políbil podlahu poprvé v éře Premier League, druhou ligu předtím okusil naposledy v sezoně 1987/88. Návrat se nerodil snadno, tři roky o něj bojoval, ve druhé prohrál ve finále play off Championship, o rok později se nahoru procpal stejnou cestou. Pod vedením Unaie Emeryho, který tým převzal na konci roku 2022, drží čtvrté místo a loni došel do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Poslední sestup: 2015/16

Wolverhampton Wanderers

  • v nejvyšší soutěži od 2018/19

Osm sezon Wolves v nejvyšší soutěži se v květnu uzavře, tým je poslední a jeho situace bezvýchodná. Přesto šlo o solidní období. Dvakrát dosáhl na sedmé místo a v sezoně 2019/20 došel až do čtvrtfinále Evropské ligy. Také jejich předchozí sestup v sezoně 2011/12 visel dlouho ve vzduchu. Po 4. prosinci tehdy vyhráli jediný ligový zápas. O rok později přišel další pád, tentokrát až do League One, než se klub zvedl a vrátil zpět do Premier League pro sezonu 2018/19.

Poslední sestup: 2011/12

Newcastle United

  • v nejvyšší soutěži od 2017/18

Nedávné sestupy Newcastlu v sezonách 2008/09 a 2015/16 byly tvrdou ranou; hrdý klub sfáral do druhé ligy. V obou případech ale zareagoval příkladně a v druholigovém hlubinném dole se nešpinil dlouho – Championship proburácel zpět do Premier League hned na první pokus. Další kolaps působí vzdáleně. I když na jaře přišel propad, aktuální ročník byl druhý v řadě, v němž si po návratu mezi elitu zahrál Ligu mistrů.

Poslední sestup: 2015/16

Brighton & Hove Albion

  • v nejvyšší soutěži od 2017/18

Nynější působení Brightonu v nejvyšší anglické soutěži je druhé a zároveň nejdelší, navazuje na čtyřletou epizodu z let 1979–83. Klub je dnes v lize pevně usazený, i když v prostředí rozevírajících se finančních nůžek mezi špičkou a zbytkem pelotonu zůstává tahle stabilita křehká. Vše směřuje k tomu, že v sezoně 2026/27 dosáhne na deset po sobě jdoucích ročníků, metu, kterou si u menšího klubu nelze nevšimnout.

Poslední sestup: 1982/83

Crystal Palace

  • v nejvyšší soutěži od 2013/14

V nejvyšší soutěži bojují od chvíle, kdy ve finále play off Championship v sezoně 2012/13 porazili Watford, o všem rozhodla penalta Kevina Phillipse v prodloužení. Po třináct sezon se nenechali vymazat z prvoligové mapy, přičemž v předchozích dvanácti ročnících parkovali stabilně mezi 10. a 15. místem. Aktuálně je Palace, jak bývá jeho zvykem, na 13. příčce a vše nasvědčuje tomu, že si v sezoně 2026/27 připíše další rok mezi honorací.

Poslední sestup: 2004/05

West Ham United

  • v nejvyšší soutěži od 2012/13

Stejně jako Tottenham hraje i West Ham na velkém přepychovém stadionu a zároveň svádí boj o setrvání mezi elitou. V tomto přehledu je nejvýše postaveným klubem, který nikdy nezískal titul. Jeho historickým maximem je třetí příčka ze sezony 1985/86. Po návratu do nejvyšší soutěže v ročníku 2012/13 vystoupal nejvýš na šestou příčku v sezoně 2020/21 pod vedením Davida Moyese.

Poslední sestup: 2010/11

Manchester City

  • v nejvyšší soutěži od 2002/03

Hrají svou čtyřiadvacátou nepřetržitou sezonu v nejvyšší soutěži od postupu v květnu 2002. Nejhorším výsledkem po návratu je 16. místo v sezoně 2003/04, jenže osud klubu se zlomil v roce 2008, kdy ho převzali investoři z Abú Dhabí a rozepsali úplně jiný příběh. Ročník 2009/10, zakončený pátým místem, je poslední, kdy Cityzens zůstali mimo první čtyřku.

Poslední sestup: 2000/01

Chelsea

  • v nejvyšší soutěži od sezony 1989/90

Šestý a poslední klub, který odehrál všechny sezony Premier League; místo mezi smetánkou si Chelsea vydobyla postupem do ročníku 1989/90. Její poslední sestup v sezoně 1987/88 měl krkolomný průběh. Skončila osmnáctá a místo přímého pádu zamířila do čtyřčlenného play off s Middlesbrough, Bradfordem a Blackburnem. V semifinále vyřadila Blackburn, ve finále však podlehla Middlesbrough 1:2 a šla dolů. Trenéra Bobbyho Campbella Blues kupodivu neobětovali, okamžitě se vrátili a od té doby si pečlivě hlídají nepřerušenou prvoligovou sérii.

Poslední sestup: 1987/88

Tottenham

  • v nejvyšší soutěži od 1978/79

V sezoně 1976/77 skončil Tottenham poslední, ačkoli šest týmů vyhrálo ještě míň zápasů a Leicester na 11. místě vstřelil míň gólů. Spurs podrželi trenéra Keitha Burkinshawa a o rok později přikokrhali zpět, když díky lepšímu skóre přeskočili Brighton, byť z posledních osmi utkání zvítězili jen dvakrát. Od té chvíle se v nejvyšší soutěži udrželi. Nejvýš vystoupali na druhé místo v sezoně 2016/17, nejníž spadli na sedmnáctou příčku v minulém ročníku pod Postecoglouem. Jsou jedním z pěti klubů, které hrají nejvyšší soutěž bez přerušení od zavedení tříbodového systému.

Poslední sestup: 1976/77

Manchester United

  • v nejvyšší soutěži od 1975/76

Sestup v sezoně 1973/74 přišel jen šest let po triumfu v Poháru mistrů. Red Devils se vyškrábali zpět hned napoprvé a trenér Tommy Docherty zůstal u kormidla, jako by se nic zvláštního nestalo. Od startu Premier League v sezoně 1992/93 posbírali třináct titulů během jednadvaceti ročníků a pod Alexem Fergusonem si navykli, že vrchol není cíl, ale trvalé bydliště. Sezona 2024/25, zakončená patnáctým místem, je jejich nejhorší od toboganu dolů v roce 1974. Aktuálně jde o jednapadesátou sezonu v řadě v nejvyšší soutěži, což je řadí mezi čtveřici klubů se sérií přes padesát let.

Poslední sestup: 1973/74

Liverpool

  • v nejvyšší soutěži od 1962/63

Klub, který se s Manchesterem United dělí o rekordních dvacet titulů, si v nejvyšší soutěži hoví přes šedesát let v kuse a za tu dobu ani jednou nesklesl pod osmou příčku. Poslední pád přišel v sezoně 1953/54. Následovalo osm let bloudění ve druhé lize, než přišel Bill Shankly, chytil Reds za límec a bez okolků je vytáhl tam, kam odjakživa patří.

Poslední sestup: 1953/54

Everton

  • v nejvyšší soutěži od 1954/55

Everton drží druhou nejdelší nepřerušenou šňůru v nejvyšší soutěži a zároveň v ní odehrál nejvíc sezon. Aktuální ročník je jeho dvaasedmdesátý v řadě, navázaný na postup ze sezony 1953/54, kdy těsně přetlačil Blackburn. V dalších dekádách vybojoval čtyři tituly, naposledy v sezoně 1986/87 pod Howardem Kendallem. Přesto často balancoval na hraně; v ročníku 1993/94 se zachránil až v posledním kole proti Wimbledonu, o čtyři roky později přežil díky skóre na úkor Boltonu a v sezoně 2021/22 ho tři květnové výhry pod Frankem Lampardem udržely mezi elitou.

Poslední sestup: 1950/51

Arsenal

  • v nejvyšší soutěži od sezony 1919/20

Gunners sestoupili z First Division v roce 1913 a strávili dvě sezony ve druhé lize, než soutěž přervala první světová válka. Ročník 1914/15 zakončili pátí, po obnovení však přišel jeden z nejspornějších momentů anglického sportu. Arsenal byl zvolen do nejvyšší soutěže na úkor Tottenhamu, zatímco Barnsley i Wolverhampton, které ho rovněž předčily, zůstaly pod ním. Od té doby drží souvislou prvoligovou sérii, dnes už stoletou; během ní získal třináct titulů a nejníž klesl v sezoně 1924/25 na dvacáté místo z dvaadvaceti.

Poslední sestup: 1912/13

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal34227564:2673
2Manchester City33217566:2970
3Manchester Utd.331610758:4558
4Liverpool341771057:4458
5Aston Villa341771047:4258
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford331391148:4448
10Fulham341461444:4648
11Everton341381341:4147
12Sunderland3412101236:4546
13Crystal Palace3311101236:3943
14Newcastle341261646:5042
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham34991642:5836
18Tottenham348101643:5334
19Burnley34482234:6820
20Wolves34382324:6217
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

