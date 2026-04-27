Naposledy jsme padali... Jak dlouho drží současné kluby Premier League místo mezi elitou?
Tottenham hraje nejvyšší anglickou soutěž nepřetržitě od sezony 1978/79. Za 48 let stihl 1866 ligových zápasů, 2841 gólů a přesun na ultramoderní stadion. Sestup do Championship by patřil k největším otřesům anglického fotbalu tohoto století. O to víc, když si připomeneme, že větší arénu má v zemi jen Manchester United, že Spurs ještě v roce 2019 hráli finále Ligy mistrů a v květnu 2025 ovládli Evropskou ligu. Takový pád by snesl srovnání s krachem Red Devils ze sezony 1973/74. Níže přehled dvaceti klubů Premier League podle délky jejich nepřerušeného působení v nejvyšší soutěži.
Sunderland
- v nejvyšší soutěži od 2025/26
Jako poslední v této sezoně držel domácí neporazitelnost, než ji v únoru ukončila porážka s Liverpoolem na Stadium of Light (0:1). Do nejvyšší soutěže se vrátil po dvou pádech v letech 2016/17 a 2017/18, kdy sklouzl z Premier League až do League One. Teď sedí na desátém místě, kam se naposledy dostal v sezoně 2010/11.
Poslední sestup: 2016/17
Leeds United
- v nejvyšší soutěži od 2025/26
Pod vedením Daniela Farkea má Leeds solidně nakročeno k tomu, aby se udržel i v sezoně 2026/27. Nedávný vývoj jeho vyhlídky výrazně zvedl, ještě v zimě byl v mnohem horší pozici. Předchozí návrat v sezoně 2020/21 ukončil čekání na nejvyšší soutěž od ročníku 2003/04, jenže po třech sezonách dorazil další neblahý telegram: SESTUP!
Poslední sestup: 2022/23
Burnley
- v nejvyšší soutěži od 2025/26
Pro Burnley jde o první sezonu po návratu mezi vyšší třídu po pádu v květnu 2023 a všechno nasvědčuje tomu, že bude jen epizodní. Tým Scotta Parkera ztrácí na záchranu dvanáct bodů a nespasil ho ani Kyle Walker. Další sbohem horní vrstvě bude už páté od roku 2009. Nejvýš se dostali na sedmé místo v ročníku 2017/18, což je jejich nejlepší výsledek od šesté příčky v sezoně 1973/74.
Poslední sestup: 2023/24
Nottingham Forest
- v nejvyšší soutěži od 2022/23
Mezi elitu vpochodoval po sezoně 2021/22 a na rozdíl od Bournemouthu či Fulhamu nese váhu historie. V ročníku 1977/78 získal titul pod Brianem Cloughem hned po postupu o rok dřív. Devadesátá léta ale přinesla tři sestupy a po tom posledním v sezoně 1998/99 přišlo čekání na comeback až do ročníku 2022/23. Teď znovu bojuje o přežití a ukáže se, jestli svou aktuální zápletku natáhne na pět sezon prvoligové minisérie.
Poslední sestup: 1998/99
Fulham
- v nejvyšší soutěži od 2022/23
Fulham se od sezony 2013/14 třikrát skutálel z Premier League, pokaždé si však dokázal prorazit cestu zpět. Momentálně prožívá čtvrtou sezonu v řadě mezi výkvětem anglického fotbalu a v předchozích třech ročnících kotvil v klidném středu tabulky na 10., 13. a 11. místě. Naposledy se dostal výš než na 10. příčku v sezoně 2011/12, kdy skončil devátý.
Poslední sestup: 2020/21
Bournemouth
- v nejvyšší soutěži od 2022/23
Pro Bournemouth jde o čtvrtou sezonu v řadě v Premier League od skoku vzhůru v ročníku 2021/22. Premiéru mezi lepší společností si odbyl v sezoně 2015/16 a klub z jižního pobřeží se tehdy udržel až do sešupu tabulkou v květnu 2020. Návrat tentokrát přišel rychle, stačily dvě sezony, a při současné osmé příčce je zřejmé, že prvoligovou nóbl rodinu jen tak neopustí.
Poslední sestup: 2019/20
Brentford
- v nejvyšší soutěži od 2021/22
Sezona 2021/22 vrátila Brentford mezi vrchnost po 74 letech od ročníku 1946/47, nejdelší pauze v historii soutěže. Tehdejší sestup uzavřel pětiletou kapitolu započatou sezonou 1935/36, přerušenou válkou. Následovala desetiletí vzestupů a pádů napříč ligami. Zlom přišel v novodobé éře: tým pod Thomasem Frankem nejprve padl ve finále play off 2019/20 s Fulhamem, o rok později porazil Swansea a postoupil. Od té doby se drží nahoře a pod Keithem Andrewsem se aktuálně pohybuje na sedmém místě.
Poslední sestup: 1946/47
Aston Villa
- v nejvyšší soutěži od 2019/20
Aston Villa patřila vedle Newcastlu k nejvýraznějším obětem sezony 2015/16. Klub z Birminghamu tehdy políbil podlahu poprvé v éře Premier League, druhou ligu předtím okusil naposledy v sezoně 1987/88. Návrat se nerodil snadno, tři roky o něj bojoval, ve druhé prohrál ve finále play off Championship, o rok později se nahoru procpal stejnou cestou. Pod vedením Unaie Emeryho, který tým převzal na konci roku 2022, drží čtvrté místo a loni došel do čtvrtfinále Ligy mistrů.
Poslední sestup: 2015/16
Wolverhampton Wanderers
- v nejvyšší soutěži od 2018/19
Osm sezon Wolves v nejvyšší soutěži se v květnu uzavře, tým je poslední a jeho situace bezvýchodná. Přesto šlo o solidní období. Dvakrát dosáhl na sedmé místo a v sezoně 2019/20 došel až do čtvrtfinále Evropské ligy. Také jejich předchozí sestup v sezoně 2011/12 visel dlouho ve vzduchu. Po 4. prosinci tehdy vyhráli jediný ligový zápas. O rok později přišel další pád, tentokrát až do League One, než se klub zvedl a vrátil zpět do Premier League pro sezonu 2018/19.
Poslední sestup: 2011/12
Newcastle United
- v nejvyšší soutěži od 2017/18
Nedávné sestupy Newcastlu v sezonách 2008/09 a 2015/16 byly tvrdou ranou; hrdý klub sfáral do druhé ligy. V obou případech ale zareagoval příkladně a v druholigovém hlubinném dole se nešpinil dlouho – Championship proburácel zpět do Premier League hned na první pokus. Další kolaps působí vzdáleně. I když na jaře přišel propad, aktuální ročník byl druhý v řadě, v němž si po návratu mezi elitu zahrál Ligu mistrů.
Poslední sestup: 2015/16
Brighton & Hove Albion
- v nejvyšší soutěži od 2017/18
Nynější působení Brightonu v nejvyšší anglické soutěži je druhé a zároveň nejdelší, navazuje na čtyřletou epizodu z let 1979–83. Klub je dnes v lize pevně usazený, i když v prostředí rozevírajících se finančních nůžek mezi špičkou a zbytkem pelotonu zůstává tahle stabilita křehká. Vše směřuje k tomu, že v sezoně 2026/27 dosáhne na deset po sobě jdoucích ročníků, metu, kterou si u menšího klubu nelze nevšimnout.
Poslední sestup: 1982/83
Crystal Palace
- v nejvyšší soutěži od 2013/14
V nejvyšší soutěži bojují od chvíle, kdy ve finále play off Championship v sezoně 2012/13 porazili Watford, o všem rozhodla penalta Kevina Phillipse v prodloužení. Po třináct sezon se nenechali vymazat z prvoligové mapy, přičemž v předchozích dvanácti ročnících parkovali stabilně mezi 10. a 15. místem. Aktuálně je Palace, jak bývá jeho zvykem, na 13. příčce a vše nasvědčuje tomu, že si v sezoně 2026/27 připíše další rok mezi honorací.
Poslední sestup: 2004/05
West Ham United
- v nejvyšší soutěži od 2012/13
Stejně jako Tottenham hraje i West Ham na velkém přepychovém stadionu a zároveň svádí boj o setrvání mezi elitou. V tomto přehledu je nejvýše postaveným klubem, který nikdy nezískal titul. Jeho historickým maximem je třetí příčka ze sezony 1985/86. Po návratu do nejvyšší soutěže v ročníku 2012/13 vystoupal nejvýš na šestou příčku v sezoně 2020/21 pod vedením Davida Moyese.
Poslední sestup: 2010/11
Manchester City
- v nejvyšší soutěži od 2002/03
Hrají svou čtyřiadvacátou nepřetržitou sezonu v nejvyšší soutěži od postupu v květnu 2002. Nejhorším výsledkem po návratu je 16. místo v sezoně 2003/04, jenže osud klubu se zlomil v roce 2008, kdy ho převzali investoři z Abú Dhabí a rozepsali úplně jiný příběh. Ročník 2009/10, zakončený pátým místem, je poslední, kdy Cityzens zůstali mimo první čtyřku.
Poslední sestup: 2000/01
Chelsea
- v nejvyšší soutěži od sezony 1989/90
Šestý a poslední klub, který odehrál všechny sezony Premier League; místo mezi smetánkou si Chelsea vydobyla postupem do ročníku 1989/90. Její poslední sestup v sezoně 1987/88 měl krkolomný průběh. Skončila osmnáctá a místo přímého pádu zamířila do čtyřčlenného play off s Middlesbrough, Bradfordem a Blackburnem. V semifinále vyřadila Blackburn, ve finále však podlehla Middlesbrough 1:2 a šla dolů. Trenéra Bobbyho Campbella Blues kupodivu neobětovali, okamžitě se vrátili a od té doby si pečlivě hlídají nepřerušenou prvoligovou sérii.
Poslední sestup: 1987/88
Tottenham
- v nejvyšší soutěži od 1978/79
V sezoně 1976/77 skončil Tottenham poslední, ačkoli šest týmů vyhrálo ještě míň zápasů a Leicester na 11. místě vstřelil míň gólů. Spurs podrželi trenéra Keitha Burkinshawa a o rok později přikokrhali zpět, když díky lepšímu skóre přeskočili Brighton, byť z posledních osmi utkání zvítězili jen dvakrát. Od té chvíle se v nejvyšší soutěži udrželi. Nejvýš vystoupali na druhé místo v sezoně 2016/17, nejníž spadli na sedmnáctou příčku v minulém ročníku pod Postecoglouem. Jsou jedním z pěti klubů, které hrají nejvyšší soutěž bez přerušení od zavedení tříbodového systému.
Poslední sestup: 1976/77
Manchester United
- v nejvyšší soutěži od 1975/76
Sestup v sezoně 1973/74 přišel jen šest let po triumfu v Poháru mistrů. Red Devils se vyškrábali zpět hned napoprvé a trenér Tommy Docherty zůstal u kormidla, jako by se nic zvláštního nestalo. Od startu Premier League v sezoně 1992/93 posbírali třináct titulů během jednadvaceti ročníků a pod Alexem Fergusonem si navykli, že vrchol není cíl, ale trvalé bydliště. Sezona 2024/25, zakončená patnáctým místem, je jejich nejhorší od toboganu dolů v roce 1974. Aktuálně jde o jednapadesátou sezonu v řadě v nejvyšší soutěži, což je řadí mezi čtveřici klubů se sérií přes padesát let.
Poslední sestup: 1973/74
Liverpool
- v nejvyšší soutěži od 1962/63
Klub, který se s Manchesterem United dělí o rekordních dvacet titulů, si v nejvyšší soutěži hoví přes šedesát let v kuse a za tu dobu ani jednou nesklesl pod osmou příčku. Poslední pád přišel v sezoně 1953/54. Následovalo osm let bloudění ve druhé lize, než přišel Bill Shankly, chytil Reds za límec a bez okolků je vytáhl tam, kam odjakživa patří.
Poslední sestup: 1953/54
Everton
- v nejvyšší soutěži od 1954/55
Everton drží druhou nejdelší nepřerušenou šňůru v nejvyšší soutěži a zároveň v ní odehrál nejvíc sezon. Aktuální ročník je jeho dvaasedmdesátý v řadě, navázaný na postup ze sezony 1953/54, kdy těsně přetlačil Blackburn. V dalších dekádách vybojoval čtyři tituly, naposledy v sezoně 1986/87 pod Howardem Kendallem. Přesto často balancoval na hraně; v ročníku 1993/94 se zachránil až v posledním kole proti Wimbledonu, o čtyři roky později přežil díky skóre na úkor Boltonu a v sezoně 2021/22 ho tři květnové výhry pod Frankem Lampardem udržely mezi elitou.
Poslední sestup: 1950/51
Arsenal
- v nejvyšší soutěži od sezony 1919/20
Gunners sestoupili z First Division v roce 1913 a strávili dvě sezony ve druhé lize, než soutěž přervala první světová válka. Ročník 1914/15 zakončili pátí, po obnovení však přišel jeden z nejspornějších momentů anglického sportu. Arsenal byl zvolen do nejvyšší soutěže na úkor Tottenhamu, zatímco Barnsley i Wolverhampton, které ho rovněž předčily, zůstaly pod ním. Od té doby drží souvislou prvoligovou sérii, dnes už stoletou; během ní získal třináct titulů a nejníž klesl v sezoně 1924/25 na dvacáté místo z dvaadvaceti.
Poslední sestup: 1912/13
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|34
|22
|7
|5
|64:26
|73
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36:45
|46
|13
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|14
Newcastle
|34
|12
|6
|16
|46:50
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|34
|9
|9
|16
|42:58
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|34
|3
|8
|23
|24:62
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup