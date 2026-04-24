Předplatné

Křetínský splní plán, zesílí ve West Hamu. Podepsáno však není. Bude mít majoritu?

Video placeholder
SESTŘIH: West Ham - Wolverhampton 4:0. Drtivá domácí výhra Kladivářů, na hřišti Souček i Krejčí • Zdroj: Canal+ Sport
Majitel Sparty Daniel Křetínský
Radost fotbalistů West Hamu po gólu do sítě Wolves
Protesty fanoušků West Hamu proti vedení klubu
Fotbalisté West Hamu slaví gól do sítě Chelsea
Tomáš Souček nastoupil do londýnského derby proti Chelsea
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Část ambic naplní, přesto bude jistojistě myslet ještě na vyšší cíle. Daniel Křetínský, majitel pražské Sparty, po letech úsilí rozšíří svou vlastnickou pravomoc ve West Hamu United. Kroky jsou nachystány, ale hotovo ještě není, dokumenty čekají na podepsání.

Už pět let je Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů, spolumajitelem West Hamu United, klubu, který aktuálně bojuje o setrvání ve slovutné Premier League. Za jeho časů však vyhrál Konferenční ligu, pro titul si došel v pražském Edenu, kam dorazil i sám DK, i když jindy jako zatvrzelý sparťan na stadion Slavie nechodí.

V roce 2021 koupil 27 procent akcií za 4,5 miliardy korun, plán měl však narýsovaný. Postupně rozšířit vliv, ideálně se dostat až k majoritnímu podílu. Dlouho se mu to nedařilo, podle zpráv iSportu dokonce jednu chvíli velmi vážně přemýšlel o přesídlení na jinou adresu.

Až nyní se mají poměry změnit. Křetínský koupí kus portfolia rodiny Goldů, dostane se na 40 procent. „Já rovněž kupuji část podílu,“ uvedl byznysmen David Sullivan pro Hammers News.

Na případ upozornil v Česku server Seznam Zprávy, který uvádí, že je akce dokončena. „Spekulace komentovat nebudeme, k žádné změně akcionářské struktury doposud nedošlo,“ komentoval pro SZ informace Křetínského mluvčí Daniel Častvaj.

Podle informací iSportu však definitivně hotovo není. Vše je pro vlastníka společnosti Czech News Center, která vydává také deník Sport, na dobré cestě, je však nutné dokončit administrativní kroky. V překladu: „Podepsáno ještě není.“

Před West Hamem je vedle změny vlastnické struktury ještě jeden zásadní úkol. Potřebuje se udržet v elitní společnosti. Pět kol před koncem je usazen na prvním nesestupovém (tedy sedmnáctém) místě. Na osmnáctý Tottenham má náskok dva body. V příštím duelu se tým, v němž má znovu důležitou roli Tomáš Souček, utká doma s Evertonem.

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City33217566:2970
2Arsenal33217563:2670
3Manchester Utd.331610758:4558
4Aston Villa33177947:4158
5Liverpool331671054:4355
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford331391148:4448
10Everton331381240:3947
11Sunderland3312101136:4046
12Fulham331361443:4645
13Crystal Palace3211101135:3643
14Newcastle331261546:4942
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest33991536:4536
17West Ham33891640:5733
18Tottenham337101642:5331
19Burnley34482234:6820
20Wolves33382224:6117
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

