Křetínský splní plán, zesílí ve West Hamu. Podepsáno však není. Bude mít majoritu?
Část ambic naplní, přesto bude jistojistě myslet ještě na vyšší cíle. Daniel Křetínský, majitel pražské Sparty, po letech úsilí rozšíří svou vlastnickou pravomoc ve West Hamu United. Kroky jsou nachystány, ale hotovo ještě není, dokumenty čekají na podepsání.
Už pět let je Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů, spolumajitelem West Hamu United, klubu, který aktuálně bojuje o setrvání ve slovutné Premier League. Za jeho časů však vyhrál Konferenční ligu, pro titul si došel v pražském Edenu, kam dorazil i sám DK, i když jindy jako zatvrzelý sparťan na stadion Slavie nechodí.
V roce 2021 koupil 27 procent akcií za 4,5 miliardy korun, plán měl však narýsovaný. Postupně rozšířit vliv, ideálně se dostat až k majoritnímu podílu. Dlouho se mu to nedařilo, podle zpráv iSportu dokonce jednu chvíli velmi vážně přemýšlel o přesídlení na jinou adresu.
Až nyní se mají poměry změnit. Křetínský koupí kus portfolia rodiny Goldů, dostane se na 40 procent. „Já rovněž kupuji část podílu,“ uvedl byznysmen David Sullivan pro Hammers News.
Na případ upozornil v Česku server Seznam Zprávy, který uvádí, že je akce dokončena. „Spekulace komentovat nebudeme, k žádné změně akcionářské struktury doposud nedošlo,“ komentoval pro SZ informace Křetínského mluvčí Daniel Častvaj.
Podle informací iSportu však definitivně hotovo není. Vše je pro vlastníka společnosti Czech News Center, která vydává také deník Sport, na dobré cestě, je však nutné dokončit administrativní kroky. V překladu: „Podepsáno ještě není.“
Před West Hamem je vedle změny vlastnické struktury ještě jeden zásadní úkol. Potřebuje se udržet v elitní společnosti. Pět kol před koncem je usazen na prvním nesestupovém (tedy sedmnáctém) místě. Na osmnáctý Tottenham má náskok dva body. V příštím duelu se tým, v němž má znovu důležitou roli Tomáš Souček, utká doma s Evertonem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|2
Arsenal
|33
|21
|7
|5
|63:26
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Aston Villa
|33
|17
|7
|9
|47:41
|58
|5
Liverpool
|33
|16
|7
|10
|54:43
|55
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Everton
|33
|13
|8
|12
|40:39
|47
|11
Sunderland
|33
|12
|10
|11
|36:40
|46
|12
Fulham
|33
|13
|6
|14
|43:46
|45
|13
Crystal Palace
|32
|11
|10
|11
|35:36
|43
|14
Newcastle
|33
|12
|6
|15
|46:49
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|33
|9
|9
|15
|36:45
|36
|17
West Ham
|33
|8
|9
|16
|40:57
|33
|18
Tottenham
|33
|7
|10
|16
|42:53
|31
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|33
|3
|8
|22
|24:61
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup