Češi se dál perou o setrvání v Premier League! Souček skóroval, Kinský zavřel bránu

SESTŘIH: West Ham - Everton 2:1. Souček skóroval a pomohl v boji o záchranu • Zdroj: Canal+ Sport
Tomáš Souček se raduje z trefy proti Evertonu
Tomáš Souček se raduje z trefy proti Evertonu
Antonín Kinský slaví těsnou výhru Tottenhamu nad Wolverhamptonem
Antonín Kinský slaví těsnou výhru Tottenhamu nad Wolverhamptonem
Anglie - Premier League
Na cestu do hlubiny jménem Championship zbývá poslední vstupenka. Antonín Kinský i Tomáš Souček dělají vše pro to, aby nepřipadla zrovna jejich klubu z Londýna. Třiadvacetiletý gólman vychytal Tottenhamu první letošní ligovou výhru, když „Kohouti“ triumfovali 1:0 na hřišti Wolverhamptonu. Nejlepší český střelec v historii soutěže pak vylepšil vlastní rekord při vítězství 2:1 nad Evertonem. Oba si vysloužili chválu, ale k záchraně mají daleko.

Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem i Václav Hladký s Burnley dávají Premier League sbohem. Jejich sestup je jistý. I třetí do party zřejmě ponese české jméno. Jak Antonín Kinský, tak Tomáš Souček udělali ve 34. kole maximum pro to, aby to nebyl Tottenham ani West Ham, jenže konkurence také boduje, a tak se rýsuje česká bitva o přežití.

Sezona finišuje. V posledním měsíci rozhodují především pevné nervy a chuť po vítězství. Krása jde v záchranářských soubojích stranou. Ne náhodou viděli diváci v prvním poločase zápasů „Kladivářů“ a „Kohoutů“ dohromady jedinou střelu na branku. Právě v tomto období roste význam hráčů jako je Tomáš Souček.

V ubojovaném, nepříliš koukatelném zápase, si vytáhlý záložník udělal prostor při rohovém kopu a perfektní hlavičkou otevřel skóre. „Byli jsme rádi, že jsme skórovali první. Udělalo mi to radost, ale věděli jsme, že je před námi dalších více než čtyřicet minut hry,“ nenechal se Souček unášet 41. trefou v Premier League. Už pojedenácté se přitom prosadil ze vzduchu.

Hlavou se vyznamenal i na druhém konci hřiště, když čtvrthodiny před koncem zázračně vytáhl na břevno zakončení Thierna Barryho. Everton však nakonec byl za svou zvýšenou aktivitu gólově odměněn o deset minut později.

Souček chválil: Takhle to má vypadat

Hammers v daný moment ukázali sílu. Skvělý centr Malicka Dioufa přiťuknul Jarrod Bowen pro Calluma Wilsona a Olympijský stadion vybuchnul nadšením.

„Byl to neskutečný kravál. Jsem za Calluma opravdu rád. Už podruhé nám vystřelil vítězství takhle v závěru. O svou pozici tvrdě bojuje a patří mu velký respekt za to, co pro tým odvádí. Po vyrovnání na 1:1 to s námi vypadalo všelijak, ale fanoušci nás k druhému gólu dotlačili. Byli pro nás strašně důležití,“ cenil si Souček příznivců West Hamu.

„Kladiváři“ díky trefě v nastavení uhájili sedmnáctou příčku a stále si drží Tottenham na distanc dvou bodů.

„Od ledna jsme se opravdu zvedli. Takhle to mělo vypadat od začátku sezony. Máme nyní momentum a vše ve svých rukách. Je jen na nás, abychom si tuhle pozici udrželi až do konce. Nyní nás čekají čtyři finálové zápasy a už se chystáme na ten další v Brentfordu,“ dodal Souček odhodlaně.

West Ham nasbíral za posledních deset kol šestý nejvyšší počet bodů z Premier League. Naopak Tottenham je s pěti body na chvostu této statistiky.

„Jsem rád za výsledek. Ten může něco změnit v našich hlavách. Konečně jsme to zlomili, vyhráli letos první ligový zápas. Musíme si do dalších zápasů přenést pozitivní nastavení a věřit. Nakonec tihle hráči skončili v ligové fázi Ligy mistrů pátí, tak přeci musí mít kvalitu. Na West Ham neztrácíme deset bodů, ale pouze dva body. Věřím, že se zachráníme,“ burcoval Roberto De Zerbi po výhře 1:0 na Molineux.

K ní zásadně pomohl Antonín Kinský, když v posledních sekundách vytáhl nebezpečný trestňák Joaa Gomese. Tottenham se přesto nijak nepřiblížil záchraně. Kromě West Hamu totiž vyhrál také Nottingham, a i patnáctý Leeds alespoň remizoval.

Matematický model společnosti Opta dává nyní Spurs jen čtyřicetiprocentní šanci na záchranu. Ve hře však stále zůstává ještě dvanáct bodů. Sestupu pořád mohou uniknout oba čeští reprezentanti.

Wolverhampton - Tottenham 0:1. Kinský podržel, Spurs přesto zůstávají ohrožení sestupem • Canal+ Sport

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal34227564:2673
2Manchester City33217566:2970
3Manchester Utd.331610758:4558
4Liverpool341771057:4458
5Aston Villa341771047:4258
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford331391148:4448
10Fulham341461444:4648
11Everton341381341:4147
12Sunderland3412101236:4546
13Crystal Palace3311101236:3943
14Newcastle341261646:5042
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham34991642:5836
18Tottenham348101643:5334
19Burnley34482234:6820
20Wolves34382324:6217
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

