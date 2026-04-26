Češi se perou o záchranu! Souček se vyznamenal hlavou na obou stranách, Kinský sklízel chválu
Na cestu do hlubiny jménem Championship zbývá poslední vstupenka. Antonín Kinský i Tomáš Souček dělají vše pro to, aby nepřipadla zrovna jejich klubu z Londýna. Třiadvacetiletý gólman vychytal Tottenhamu první letošní ligovou výhru, když „Kohouti“ triumfovali 1:0 na hřišti „Vlků“. Nejlepší český střelec v historii soutěže pak vylepšil vlastní rekord při vítězství 2:1 nad Evertonem. Oba si vysloužili chválu, ale zachránění zdaleka nejsou.
Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem i Václav Hladký s Burnley dávají Premier League sbohem. Jejich sestup je jistý. I třetí do party zřejmě ponese české jméno. Jak Antonín Kinský, tak Tomáš Souček udělali v 33. kole maximum pro to, aby to nebyl Tottenham ani West Ham, jenže konkurence také boduje, a tak se rýsuje česká bitva o přežití.
Sezona finišuje. V posledním měsíci rozhodují především pevné nervy a chuť po vítězství. Krása jde v záchranářských soubojích stranou. Ne náhodou viděli diváci v prvním poločase zápasů „Kladivářů“ a „Kohoutů“ dohromady jedinou střelu na branku. Právě v tomto období roste význam hráčů jako je Tomáš Souček.
V ubojovaném, nepříliš koukatelném zápase si vytáhlý záložník udělal prostor při rohovém kopu a perfektní hlavičkou otevřel skóre. „Byli jsme rádi, že jsme skórovali první. Udělalo mi to radost, ale věděli jsme, že je před námi dalších více než čtyřicet minut hry,“ nenechal se Souček unášet 41. trefou v Premier League. Už pojedenácté se přitom prosadil ze vzduchu.
Hlavou se vyznamenal i na druhém konci hřiště, když čtvrthodiny před koncem zázračně vytáhl na břevno zakončení Thierna Barryho. Už pár okamžiků předtím přitom uhasil další nebezpečnou situaci hostů. Everton však nakonec byl za svou zvýšenou aktivitu odměněn vyrovnáním o deset minut později.
Souček si pochvaloval fanoušky
„Kladiváři“ v daný moment ukázali sílu. Skvělý centr Malicka Dioufa přiťuknul Jarrod Bowen pro Calluma Wilsona a Olympijský stadion vybuchnul nadšením.
„Byl to neskutečný kravál. Jsem za Calluma opravdu rád. Už podruhé nám vystřelil vítězství takhle v závěru. O svou pozici tvrdě bojuje a patří mu velký respekt za to, co pro tým odvádí. Po vyrovnání na 1:1 to s námi vypadalo všelijak, ale fanoušci nás k druhému gólu dotlačili. Byli pro nás strašně důležití,“ cenil si Souček příznivců West Hamu.
„Kladiváři“ díky trefě v nastavení uhájili sedmnáctou příčku a stále si drží Tottenham na distanc dvou bodů.
„Od ledna jsme se opravdu zvedli. Takhle to mělo vypadat od začátku sezony. Máme nyní momentum a vše ve svých rukách. Je jen na nás, abychom si tuhle pozici udrželi až do konce. Nyní nás čekají čtyři finálové zápasy a už se chystáme na ten další v Brentfordu,“ dodal Souček odhodlaně.
West Ham nasbíral za posledních deset kol šestý nejvyšší počet bodů z Premier League. Naopak Tottenham je s pěti body na chvostu této statistiky.
„Jsem rád za výsledek. Ten může něco změnit v našich hlavách. Konečně jsme to zlomili, vyhráli letos první ligový zápas. Musíme si do dalších zápasů přenést pozitivní nastavení a věřit. Nakonec tihle hráči skončili v ligové fázi Ligy mistrů čtvrtí, tak přeci musí mít kvalitu. Na West Ham neztrácíme deset bodů, ale pouze dva body. Věřím, že se zachráníme,“ burcoval Roberto De Zerbi po výhře 1:0 na Molineux.
K ní zásadně pomohl Antonín Kinský, když v posledních sekundách vytáhl nebezpečný trestňák Joaa Gomese. „Zachránil nám tím vítězství,“ věděl střelec jediné branky zápasu Joao Palhinha. Tottenham se přesto nijak nepřiblížil záchraně. Kromě „Kladivářů“ vyhrál i Nottingham a i patnáctý Leeds ve středeční předehrávce alespoň remizoval.
Matematický model společnosti Opta dává nyní „Kohoutům“ jen čtyřicetiprocentní šanci na záchranu. Ve hře však stále zůstává ještě dvanáct bodů a sestupu stále mohou uniknout oba čeští reprezentanti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|34
|22
|7
|5
|64:26
|73
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|33
|16
|10
|7
|58:45
|58
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|33
|13
|9
|11
|48:44
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36:45
|46
|13
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|14
Newcastle
|34
|12
|6
|16
|46:50
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|34
|9
|9
|16
|42:58
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|34
|3
|8
|23
|24:62
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup