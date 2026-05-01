Tottenham nad propastí jako Baník. Sestoupí Kinský, nebo Souček? Expert: Ve druhé lize by...
V Premier League začali sezonu čtyři Češi a nesestoupí jen jeden z nich. Ano, to je smutné vysvědčení brzy končícího ročníku nejlepší fotbalové ligy světa. Po Václavu Hladkém (Burnley) a Ladislavu Krejčím (Wolves) už o poslední záchranný kruh bojují defacto jen Tomáš Souček s West Hamem a Antonín Kinský s Tottenhamem. Karty mezi obřími londýnskými kruhy jsou dle predikcí rozdány mírně ve prospěch Kladivářů. „Obávám se, že dolu opravdu půjde Tottenham,“ říká Karel Tvaroh, expert televize Canal+ Sport.
Oba týmy dostaly minulý týden obří injekci naděje do žil. Tottenham přetlačil Wolves 1:0 a West Ham v závěrečných minutách urval výhru 2:1 s Evertonem. Jednomu z týmů by se dýchalo o dost lépe, kdyby ten druhý klopýtl, takhle jsou zbylá čtyři kola nadále otevřená.
Nedávnému adeptovi na sestup z Nottinghamu Forest se však povedla obdivuhodná šňůra úspěchů, tudíž predikce Opty už mu na pád dávají jen nicotná 2 % pravděpodobnosti, zatímco mezi West Hamem a Tottenhamem je to 37 % versus 59 %. Už to zkrátka není bitva několika subjektů, ale záchranářský duel.
„Doufám, že nám tenhle výsledek něco změní v hlavě. Pro nás je hrozně těžké vyhrávat, jakmile se začneme dívat na ostatní týmy – pak je to podle mě až příliš náročné. Neřešit ostatní výsledky, třeba West Ham. Prostě jít dál a připravit se na další zápasy,“ komentoval Roberto de Zerbi, novopečené jméno na lavičce Kohoutů, první ligovou výhru od prosince. Vedoucí oddílu Kladivářů, trenér Nuno Espírito Santo, výsledky konkurentů vnímá. „Nikdo nám to neulehčuje. Myslím, že to bude velký boj až do konce,“ popsal.
Stejně jako jejich současný rival, i West Ham čekají doma dvě utkání. S o titul bojujícím Arsenalem a prakticky zachráněným Leedsem. K tomu výjezdy do Brentfordu (hraje o Evropu) a do Newcastlu (nehraje už o nic). Tottenham má los podobně těžký, navíc obsahuje derby na Stamford Bridge.
Velká podobnost s Baníkem
Bývalý fotbalista Sparty a expert televize Canal+ Sport Karel Tvaroh se nebojí vystřelit svůj tip. „Myslím, že opravdu spadne