Trpišovský měl pravdu. O bývalého slávistu se zajímají United, záleží i na penězích

Pavel Šťastný
Anglie - Premier League
Stačila jediná sezona v Premier League, aby se bývalý slávista dostal do spojení s fotbalovým velikánem. O El Hadjiho Malicka Dioufa z West Hamu, který momentálně bojuje o záchranu soutěže, se podle informací anglického deníku The Guardian zajímá Manchester United.

Na začátek si připomeňme, jak Jindřich Trpišovský komentoval loňský přestup Dioufa do West Hamu. „Doufám, že tohle je pro něj jen mezikrok. Potenciál má brutální, má na to, aby se dostal do některého z top šesti klubů v anglické lize,“ vyprávěl trenér Slavie.

Zdá se, že měl pravdu. I když za ideální angažmá pro senegalského reprezentanta označil Liverpool.

Diouf je totiž v současné době jedním z hráčů, na které může cílit letos v létě Manchester United. „Snaží se přivést konkurenci pro Lukea Shawa,“ informoval The Guardian s tím, že o 21levého obránce se zajímal ještě jeden přední klub anglické Premier League.

Diouf se uchytil v Anglii hned v první sezoně, za West Ham zatím odehrál 30 soutěžních zápasů, v nichž si připsal pět asistencí. V ligovém ročníku naskočil do 28 utkání, z toho šestadvacetkrát byl v základní sestavě. „Po složitém začátku se stal jedním z nejdůležitějších hráčů týmu,“ uvedli Jacob Steinberg a Jamie Jackson z The Guardian.

Pokud se dočká dalšího velkého přestupu, bude z toho pochopitelně těžit i Slavia. Pražané dostali od West Hamu před rokem 19 milionů liber bez bonusů (asi 530 milionů korun). Součástí dohody byla také vysoká procenta z dalšího prodeje.

United se mají nejprve zaměřit na posílení zálohy, kam chtějí přivést v ideálním případě hned dva hráče. Do užšího výběru se údajně protlačili Éderson z Atalanty, Sandro Tonali z Newcastlu a Elliot Anderson z Nottinghamu. O posledního z nich se mohou přetahovat s Manchesterem City.

Jestli zbudou peníze, očekává se, že vedení se pustí do řešení křídelních prostorů a pozice levého obránce. West Ham má už vědět o interesu o Dioufa, ale stále není jasné, jak se k jeho případnému prodeji postaví. Situaci údajně ovlivní dvě věci: boj o záchranu a aktuální finanční situace.

Londýnský klub vykázal za poslední rok ztrátu ve výši 104,2 milionu liber (v přepočtu 2,88 miliardy korun). Proto je velmi pravděpodobné, že West Ham bude v létě prodávat.

A Diouf může představovat slušnou finanční pomoc.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal34227564:2673
2Manchester City33217566:2970
3Manchester Utd.341710760:4661
4Liverpool341771057:4458
5Aston Villa341771047:4258
6Brighton3413111048:3950
7Bournemouth341116752:5249
8Chelsea341391253:4548
9Brentford341391249:4648
10Fulham341461444:4648
11Everton341381341:4147
12Sunderland3412101236:4546
13Crystal Palace3311101236:3943
14Newcastle341261646:5042
15Leeds349131244:5140
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham34991642:5836
18Tottenham348101643:5334
19Burnley34482234:6820
20Wolves34382324:6217
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

