Trpišovský měl pravdu. O bývalého slávistu se zajímají United, záleží i na penězích
Stačila jediná sezona v Premier League, aby se bývalý slávista dostal do spojení s fotbalovým velikánem. O El Hadjiho Malicka Dioufa z West Hamu, který momentálně bojuje o záchranu soutěže, se podle informací anglického deníku The Guardian zajímá Manchester United.
Na začátek si připomeňme, jak Jindřich Trpišovský komentoval loňský přestup Dioufa do West Hamu. „Doufám, že tohle je pro něj jen mezikrok. Potenciál má brutální, má na to, aby se dostal do některého z top šesti klubů v anglické lize,“ vyprávěl trenér Slavie.
Zdá se, že měl pravdu. I když za ideální angažmá pro senegalského reprezentanta označil Liverpool.
Diouf je totiž v současné době jedním z hráčů, na které může cílit letos v létě Manchester United. „Snaží se přivést konkurenci pro Lukea Shawa,“ informoval The Guardian s tím, že o 21levého obránce se zajímal ještě jeden přední klub anglické Premier League.
Diouf se uchytil v Anglii hned v první sezoně, za West Ham zatím odehrál 30 soutěžních zápasů, v nichž si připsal pět asistencí. V ligovém ročníku naskočil do 28 utkání, z toho šestadvacetkrát byl v základní sestavě. „Po složitém začátku se stal jedním z nejdůležitějších hráčů týmu,“ uvedli Jacob Steinberg a Jamie Jackson z The Guardian.
Pokud se dočká dalšího velkého přestupu, bude z toho pochopitelně těžit i Slavia. Pražané dostali od West Hamu před rokem 19 milionů liber bez bonusů (asi 530 milionů korun). Součástí dohody byla také vysoká procenta z dalšího prodeje.
United se mají nejprve zaměřit na posílení zálohy, kam chtějí přivést v ideálním případě hned dva hráče. Do užšího výběru se údajně protlačili Éderson z Atalanty, Sandro Tonali z Newcastlu a Elliot Anderson z Nottinghamu. O posledního z nich se mohou přetahovat s Manchesterem City.
Jestli zbudou peníze, očekává se, že vedení se pustí do řešení křídelních prostorů a pozice levého obránce. West Ham má už vědět o interesu o Dioufa, ale stále není jasné, jak se k jeho případnému prodeji postaví. Situaci údajně ovlivní dvě věci: boj o záchranu a aktuální finanční situace.
Londýnský klub vykázal za poslední rok ztrátu ve výši 104,2 milionu liber (v přepočtu 2,88 miliardy korun). Proto je velmi pravděpodobné, že West Ham bude v létě prodávat.
A Diouf může představovat slušnou finanční pomoc.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|34
|22
|7
|5
|64:26
|73
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|34
|17
|10
|7
|60:46
|61
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|34
|13
|9
|12
|49:46
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36:45
|46
|13
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|14
Newcastle
|34
|12
|6
|16
|46:50
|42
|15
Leeds
|34
|9
|13
|12
|44:51
|40
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|34
|9
|9
|16
|42:58
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|34
|4
|8
|22
|34:68
|20
|20
Wolves
|34
|3
|8
|23
|24:62
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup