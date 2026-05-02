Insider z Anglie o Součkovi: Legenda, jednou ho docení. Může zůstat i v případě sestupu
Jarrod Bowen řekl, že udržení klubu v Premier League by byl větší úspěch, než jakým byla výhra v Konferenční lize. Slova kapitána West Hamu ilustrují, jaké obavy panují v Londýně. „Sestup by byl katastrofa,“ popisuje pro deník Sport a web iSport.cz novinář a insider Roshane Thomas z webu The Athletic. Týmu, který se rozehrál do dobré formy, přesto věří. Původ zmrtvýchvstání pak vidí u českého reprezentanta Tomáše Součka.
Hrozba sestupu je pro West Ham více než reálná. Jaká je teď tedy v jeho táboře nálada?
„Musím říct, že momentálně velmi optimistická. West Ham věří, že se udrží, vlastně jsou si tím jistí. V klubu je teď hodně jednoty a soudržnosti, což je skvělé vidět. To v lednu neplatilo, hlavně po tehdejší porážce s Wolves (0:3). Tehdy měl každý zdecimované sebevědomí, hráči se ani neusmívali v tréninkovém centru. Bylo těžké morálku zvednout, ale myslím, že zlom přišel po zápase s Nottinghamem Forest (1:2).“
Pak se rozjel nejlepší West Ham za poslední rok a půl?
„Ano, od té doby jedou na vítězné vlně. Od poloviny ledna získali 22 bodů a vyhráli šest zápasů, to je forma, jako kdyby bojovali o Evropu. A abych byl upřímný, i když se daří oporám jako Jarrod Bowen, Crysencio Summerville, Taty Castellanos nebo Pablo, pro mě je hlavní důvod zlepšení jiný.“
Jaký?
„Partnerství v záloze mezi Tomášem Součkem a Matíasem Fernándezem. Předtím tam byli Freddie Potts a Soungoutou Magassa, ale tehdy ze sestavy tato dvojice vypadla. Teď je to Souček a Fernández. A co se týče Tomáše... Někteří fanoušci ho milují, někteří ne, názory se různí. Já si osobně myslím, že je úžasný. Od té doby, co je v sestavě, vypadá West Ham mnohem lépe, vyhráli víc zápasů. A všichni trenéři, pod kterými hrál – David Moyes, Julen Lopetegui, Graham Potter a teď Nuno Espírito Santo – ho v určitém bodě posadili na lavičku a zkusili někoho jiného. A pak ho všichni zase vrátili do sestavy, když byl West Ham slabý a zranitelný. Vždycky se vrátil, protože věří, že tenhle kluk je lídr, který jim pomůže. A on se vždycky ukáže, když je tým v úzkých.“