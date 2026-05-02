Brentford - West Ham 3:0. Jasná prohra „kladivářů“, Souček hrál celý zápas

West Ham na hřišti Brentfordu neuspělZdroj: ČTK
Český fotbalový reprezentant Tomáš Souček v 35. kole anglické ligy neodvrátil porážku West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval doma 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.

West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.

„Kladiváři“ se mohou propadnout na sestupovou pozici, pokud by Tottenham v neděli překvapivě zvítězil na hřišti Aston Villy. Brentford se posunul na šestou příčku před Brighton, který podlehl třináctému Newcastlu. „Straky“ bodovaly po čtyřech porážkách.

Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, v 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal34227564:2673
2Manchester City33217566:2970
3Manchester Utd.341710760:4661
4Liverpool341771057:4458
5Aston Villa341771047:4258
6Brentford351491252:4651
7Brighton3513111149:4250
8Bournemouth341116752:5249
9Chelsea341391253:4548
10Fulham341461444:4648
11Everton341381341:4147
12Sunderland3512111237:4647
13Newcastle351361649:5145
14Crystal Palace3311101236:3943
15Leeds3510131247:5243
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham35991742:6136
18Tottenham348101643:5334
19Burnley35482335:7120
20Wolves35392325:6318
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

