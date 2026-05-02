Brentford - West Ham 3:0. Jasná prohra „kladivářů“, Souček hrál celý zápas
Český fotbalový reprezentant Tomáš Souček v 35. kole anglické ligy neodvrátil porážku West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval doma 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.
West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.
„Kladiváři“ se mohou propadnout na sestupovou pozici, pokud by Tottenham v neděli překvapivě zvítězil na hřišti Aston Villy. Brentford se posunul na šestou příčku před Brighton, který podlehl třináctému Newcastlu. „Straky“ bodovaly po čtyřech porážkách.
Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, v 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|34
|22
|7
|5
|64:26
|73
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|34
|17
|10
|7
|60:46
|61
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brentford
|35
|14
|9
|12
|52:46
|51
|7
Brighton
|35
|13
|11
|11
|49:42
|50
|8
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|9
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37:46
|47
|13
Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49:51
|45
|14
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|15
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|35
|9
|9
|17
|42:61
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|35
|4
|8
|23
|35:71
|20
|20
Wolves
|35
|3
|9
|23
|25:63
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup