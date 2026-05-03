Kinský vychytal vítězství, Tottenham přeskočil West Ham. United se vrací do Ligy mistrů
Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským ve 35. kole anglické ligy zvítězili na hřišti Aston Villy 2:1 a opustili sestupové pásmo. Manchester United porazil Liverpool 3:2 a slaví domácí výhru nad rivalem poprvé od srpna 2022. „Rudí ďáblové“ si navíc zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů po dvouleté absenci. Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou. Na šestý Bournemouth, jenž si snadno poradil s Crystal Palace 3:0, mají oba týmy šestibodový náskok.
Sobotní prohra West Hamu s Brentfordem 0:3 otevřela Tottenhamu cestu k opuštění zóny pádu do druhé ligy a „Spurs“ této příležitosti plně využili. Londýňané do zápasu vrthli s nebývalou vervou a už po 25 minutách hry vedli o dvě branky díky zásahům Gallaghera a Richarlisona.
Aston Villa, jež před čtvrtečním semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu pošetřila několik opor, podala nevýrazný výkon a neměla ani jednu střelu na branku. To se změnilo až v posledních sekundách zápasu, kdy střídající Buendía hlavou zužitkoval Cashův centr, čímž Kinského ochudil o druhé čisté konto v sezoně.
Tottenham nevyhrál v lize 15 zápasů, než minulý týden zastavil sérii nezdarů na hřišti Wolverhamptonu. Nový trenér Roberto de Zerbi získal ve svých prvních třech zápasech na lavičce sedm bodů a ačkoli Tottenham ještě s jistotou neodvrátil první sestup od roku 1977, prokazuje v závěru sezony zlepšenou formu.
Manchester United se dostal do vedení v páté minutě zásluhou Cunhy a o devět minut později podtrhl domácí dominanci nejlepší týmový střelec Šeško. Prosadil se pojedenácté v sezoně. Liverpool soupeřovu branku v prvním dějství téměř neohrozil, ale necelé dvě minuty po začátku druhé půle po individuální akci snížil Szoboszlai. Když Mbeumo po akci United trefil patou jen tyč, trefili se hosté podruhé: mizernou rozehrávku brankáře Lammense potrestal Gakpo.
Manchester se nakonec výhry dočkal. Diallovu hlavičku odvrátil Mac Allister jen před vlastní vápno, kde se do míče opřel domácí odchovanec Kobbie Mainoo a vítěznou brankou do sítě největšího rivala oslavil podpis nové smlouvy na pět let.
Crystal Palace zažil v Bournemouthu špatný úvod. Záložník Lerma si v 10. minutě hlavou srazil míč do vlastní brány hlavou a gólman Henderson o 22 minut později způsobil penaltu sražením Senesiho, kterou proměnil Kroupi. Francouzský útočník se prosadil podvanácté v sezoně a vyrovnal tak rekord Robbieho Fowlera v počtu branek v debutové sezoně Premier League z ročníku 1993/94. Hosté v poločase čtyřikrát střídali, ale brazilský křídelník Rayan přidal v 77. minutě třetí gól.
Arsenal nezaváhal
Tomáš Souček v sobotu neodvrátil porážku sestupem ohroženého West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Lídr tabulky Arsenal si upevnil vedení domácím vítězstvím 3:0 nad Fulhamem. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.
West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.
Arsenal proti Fulhamu rozhodl třemi zásahy v prvním poločase. Dvakrát skóroval útočník Gyökeres, jenž navíc oplatil Sakovi gólovou asistenci. „Kanonýři“ mezi dvěma semifinálovými duely Ligy mistrů s Atléticem Madrid zvládli ligové kolo a zvýšili náskok na Manchester City na šest bodů. Druhý tým tabulky má ale dvě utkání k dobru.
Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, v 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67:26
|76
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|35
|18
|10
|7
|63:48
|64
|4
Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59:47
|58
|5
Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48:44
|58
|6
Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55:52
|52
|7
Brentford
|35
|14
|9
|12
|52:46
|51
|8
Brighton
|35
|13
|11
|11
|49:42
|50
|9
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|10
Fulham
|35
|14
|6
|15
|44:49
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37:46
|47
|13
Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49:51
|45
|14
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|15
Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36:42
|43
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45:54
|37
|18
West Ham
|35
|9
|9
|17
|42:61
|36
|19
Burnley
|35
|4
|8
|23
|35:71
|20
|20
Wolves
|35
|3
|9
|23
|25:63
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup