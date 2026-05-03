ONLINE: Aston Villa - Tottenham 0:2, Kinský v bráně hostů. United porazili Liverpool

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v centru dění po střídání v Lize mistrůZdroj: Profimedia.cz
Manchester United porazil poprvé od srpna 2022 doma Liverpool
Tomáš Souček po zápase West Hamu na hřišti Brentfordu
Igor Thiago proti West Hamu proměnil penaltu
West Ham na hřišti Brentfordu neuspěl
Anglie - Premier League
Manchester United porazil poprvé od srpna 2022 doma Liverpool, v dnešním 35. kole anglické fotbalové ligy 3:2. „Rudí ďáblové“ si navíc zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou, ta však dnes hostí sestupem ohrožený Tottenham s brankářem Antonínem Kinským. Na šestý Bournemouth, jenž si snadno poradil s Crystal Palace 3:0, mají oba týmy šestibodový náskok. ONLINE přenos z duelu Aston Villa - Tottenham sledujte od 20.00 na iSportu.

United se dostal do vedení v páté minutě zásluhou Cunhy a o devět minut později podtrhl dominanci Manchesteru nejlepší týmový střelec Šeško. Prosadil se pojedenácté v sezoně. Liverpool soupeřovu branku v prvním dějství téměř neohrozil, ale necelé dvě minuty po začátku druhé půle po individuální akci snížil Szoboszlai. Když Mbeumo po akci United trefil patou jen tyč, trefili se hosté podruhé: mizernou rozehrávku brankáře Lammense potrestal Gakpo.

Manchester se nakonec výhry dočkal. Diallovu hlavičku odvrátil Mac Allister jen před vlastní vápno, kde se do míče opřel domácí odchovanec Kobbie Mainoo a vítěznou brankou do sítě největšího rivala oslavil podpis nové smlouvy na pět let.

Crystal Palace zažil v Bournemouthu špatný úvod. Záložník Lerma si v 10. minutě hlavou srazil míč do vlastní brány hlavou a gólman Henderson o 22 minut později způsobil penaltu sražením Senesiho, kterou proměnil Kroupi. Francouzský útočník se prosadil podvanácté v sezoně a vyrovnal tak rekord Robbieho Fowlera v počtu branek v debutové sezoně Premier League z ročníku 1993/94. Hosté v poločase čtyřikrát střídali, ale brazilský křídelník Rayan přidal v 77. minutě třetí gól.

Souček u jasné prohry, Arsenal nezaváhal

Český reprezentant Tomáš Souček neodvrátil porážku sestupem ohroženého West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Lídr tabulky Arsenal si upevnil vedení domácím vítězstvím 3:0 nad Fulhamem. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.

West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.

„Kladiváři“ se mohou propadnout na sestupovou pozici, pokud by Tottenham v neděli překvapivě zvítězil na hřišti Aston Villy. Brentford se posunul na šestou příčku před Brighton, který podlehl třináctému Newcastlu. „Straky“ bodovaly po čtyřech porážkách.

Arsenal proti Fulhamu rozhodl třemi zásahy v prvním poločase. Dvakrát skóroval útočník Gyökeres, jenž navíc oplatil Sakovi gólovou asistenci. „Kanonýři“ mezi dvěma semifinálovými duely Ligy mistrů s Atléticem Madrid zvládli ligové kolo a zvýšili náskok na Manchester City na šest bodů. Druhý tým tabulky má ale dvě utkání k dobru.

Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, v 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal35237567:2676
2Manchester City33217566:2970
3Manchester Utd.351810763:4864
4Liverpool351771159:4758
5Aston Villa341771047:4258
6Bournemouth351216755:5252
7Brentford351491252:4651
8Brighton3513111149:4250
9Chelsea341391253:4548
10Fulham351461544:4948
11Everton341381341:4147
12Sunderland3512111237:4647
13Newcastle351361649:5145
14Leeds3510131247:5243
15Crystal Palace3411101336:4243
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham35991742:6136
18Tottenham348101643:5334
19Burnley35482335:7120
20Wolves35392325:6318
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

