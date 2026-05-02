ONLINE: Brentford - West Ham. Důležitý zápas pro hosty, Souček v základu
Program anglické Premier League pokračuje 35. kolem. West Ham s Tomášem Součkem v základní sestavě hraje důležitý zápas na hřišti Brenfordu. „Kladivářům“ v tabulce aktuálně patří poslední nesestupové sedmnácté místo, na osmnáctý Tottenham mají dva body k dobru. Uspějí dnes a dostanou největšího soupeře v boji o udržení ještě pod větší tlak? ONLINE přenos z utkání sledujte od 16.00 na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|34
|22
|7
|5
|64:26
|73
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|34
|17
|10
|7
|60:46
|61
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brighton
|34
|13
|11
|10
|48:39
|50
|7
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|8
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|9
Brentford
|34
|13
|9
|12
|49:46
|48
|10
Fulham
|34
|14
|6
|14
|44:46
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|34
|12
|10
|12
|36:45
|46
|13
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|14
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|15
Newcastle
|34
|12
|6
|16
|46:50
|42
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|34
|9
|9
|16
|42:58
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|35
|4
|8
|23
|35:71
|20
|20
Wolves
|34
|3
|8
|23
|24:62
|17
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup