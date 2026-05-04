Předplatné

SESTŘIHY: Tottenham s Kinským přeskočil West Ham. Ztráta Cityzens v boji o titul

Video placeholder
SESTŘIH: Aston Villa - Tottenham 1:2. Spurs s Kinským posílili šance na záchranu • Zdroj: Canal+ Sport
Fotbalisté Manchesteru United jen remizovali 3:3 s Evertonem
Fotbalisté Manchesteru United jen remizovali 3:3 s Evertonem
Fotbalisté Chelsea prohráli 1:3 s Nottinghamem
Fotbalisté Chelsea prohráli 1:3 s Nottinghamem
Fotbalisté Chelsea prohráli 1:3 s Nottinghamem
Antonín Kinský pomohl Tottenhamu k vítězství na hřišti Aston Villy
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (11)

Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským ve 35. kole anglické ligy zvítězili na hřišti Aston Villy 2:1 a opustili sestupové pásmo. Manchester United porazil Liverpool 3:2 a slaví domácí výhru nad rivalem poprvé od srpna 2022. „Rudí ďáblové“ si navíc zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů po dvouleté absenci. Liverpool je o skóre čtvrtý před Aston Villou. Na šestý Bournemouth, jenž si snadno poradil s Crystal Palace 3:0, mají oba týmy šestibodový náskok. Už šestý zápas v řadě prohrála Chelsea, tentokrát padla 1:3 s Nottinghamem. Velkou ztrátu v honbě za titulem si připsal Manchester City, když jen remizoval 3:3 na hřišti Evertonu.

Sobotní prohra West Hamu s Brentfordem 0:3 otevřela Tottenhamu cestu k opuštění zóny pádu do druhé ligy a „Spurs“ této příležitosti plně využili. Londýňané do zápasu vrthli s nebývalou vervou a už po 25 minutách hry vedli o dvě branky díky zásahům Gallaghera a Richarlisona.

Aston Villa, jež před čtvrtečním semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu pošetřila několik opor, podala nevýrazný výkon a neměla ani jednu střelu na branku. To se změnilo až v posledních sekundách zápasu, kdy střídající Buendía hlavou zužitkoval Cashův centr, čímž Kinského ochudil o druhé čisté konto v sezoně.

Tottenham nevyhrál v lize 15 zápasů, než minulý týden zastavil sérii nezdarů na hřišti Wolverhamptonu. Nový trenér Roberto de Zerbi získal ve svých prvních třech zápasech na lavičce sedm bodů a ačkoli Tottenham ještě s jistotou neodvrátil první sestup od roku 1977, prokazuje v závěru sezony zlepšenou formu.

Článek pokračuje pod infografikou.

Manchester United se dostal do vedení v páté minutě zásluhou Cunhy a o devět minut později podtrhl domácí dominanci nejlepší týmový střelec Šeško. Prosadil se pojedenácté v sezoně. Liverpool soupeřovu branku v prvním dějství téměř neohrozil, ale necelé dvě minuty po začátku druhé půle po individuální akci snížil Szoboszlai. Když Mbeumo po akci United trefil patou jen tyč, trefili se hosté podruhé: mizernou rozehrávku brankáře Lammense potrestal Gakpo.

Manchester se nakonec výhry dočkal. Diallovu hlavičku odvrátil Mac Allister jen před vlastní vápno, kde se do míče opřel domácí odchovanec Kobbie Mainoo a vítěznou brankou do sítě největšího rivala oslavil podpis nové smlouvy na pět let.

Video placeholder
SESTŘIH: Manchester United - Liverpool 3:2. Domácí mají jistou Ligu mistrů, hosté nedotáhli zvrat • Canal+ Sport

Crystal Palace zažil v Bournemouthu špatný úvod. Záložník Lerma si v 10. minutě hlavou srazil míč do vlastní brány hlavou a gólman Henderson o 22 minut později způsobil penaltu sražením Senesiho, kterou proměnil Kroupi. Francouzský útočník se prosadil podvanácté v sezoně a vyrovnal tak rekord Robbieho Fowlera v počtu branek v debutové sezoně Premier League z ročníku 1993/94. Hosté v poločase čtyřikrát střídali, ale brazilský křídelník Rayan přidal v 77. minutě třetí gól.

Arsenal nezaváhal

Tomáš Souček v sobotu neodvrátil porážku sestupem ohroženého West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Lídr tabulky Arsenal si upevnil vedení domácím vítězstvím 3:0 nad Fulhamem. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.

West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.

Video placeholder
SESTŘIH: Brentford - West Ham 3:0. Souček u jasné porážky hostů • Canal+ Sport

Arsenal proti Fulhamu rozhodl třemi zásahy v prvním poločase. Dvakrát skóroval útočník Gyökeres, jenž navíc oplatil Sakovi gólovou asistenci. „Kanonýři“ mezi dvěma semifinálovými duely Ligy mistrů s Atléticem Madrid zvládli ligové kolo a zvýšili náskok na Manchester City na šest bodů. Druhý tým tabulky má ale dvě utkání k dobru.

Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, ve 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.

Nečekaná ztráta City

Chelsea v dohrávce prohrála doma 1:3 s Nottinghamem a v soutěži utrpěla šestou porážku za sebou. Hosté jsou šestnáctí a zvýšili svůj náskok na sestupové příčky na šest bodů, londýnský celek je devátý. Nottingham čeká ve čtvrtek odveta semifinále Evropské ligy proti Aston Ville, proto v pondělí nastoupil bez několika opor. I tak slaví výhru.

Manchester City remizoval 3:3 na hřišti Evertonu a zkomplikoval si boj o titul. Na vedoucí Arsenal, který si v sobotu poradil s Fulhamem, Cityzens ztrácejí pět bodů a mají už jen jeden zápas k dobru.

Premier League 2025/2026

LIVE
30Detail
LIVE
32Detail
LIVE
12Detail
LIVE
13Detail
LIVE
33Detail
LIVE
31Detail
LIVE
30Detail
LIVE
11Detail
LIVE
31Detail
LIVE
30Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal35237567:2676
2Manchester City34218569:3271
3Manchester Utd.351810763:4864
4Liverpool351771159:4758
5Aston Villa351771148:4458
6Bournemouth351216755:5252
7Brentford351491252:4651
8Brighton3513111149:4250
9Chelsea351391354:4848
10Everton351391344:4448
11Fulham351461544:4948
12Sunderland3512111237:4647
13Newcastle351361649:5145
14Leeds3510131247:5243
15Crystal Palace3411101336:4243
16Nottingham Forest351191544:4642
17Tottenham359101645:5437
18West Ham35991742:6136
19Burnley35482335:7120
20Wolves35392325:6318
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (11)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů