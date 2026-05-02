Souček u jasné prohry West Hamu. Arsenal v boji o titul nezaváhal, zářil Gyökeres

Tomáš Souček po zápase West Hamu na hřišti BrentforduZdroj: ČTK
Igor Thiago proti West Hamu proměnil penaltu
West Ham na hřišti Brentfordu neuspěl
Tomáš Souček se raduje z trefy proti Evertonu
Český fotbalový reprezentant Tomáš Souček v 35. kole anglické ligy neodvrátil porážku sestupem ohroženého West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Lídr tabulky Arsenal si upevnil vedení domácím vítězstvím 3:0 nad Fulhamem. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.

West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.

„Kladiváři“ se mohou propadnout na sestupovou pozici, pokud by Tottenham v neděli překvapivě zvítězil na hřišti Aston Villy. Brentford se posunul na šestou příčku před Brighton, který podlehl třináctému Newcastlu. „Straky“ bodovaly po čtyřech porážkách.

Arsenal proti Fulhamu rozhodl třemi zásahy v prvním poločase. Dvakrát skóroval útočník Gyökeres, jenž navíc oplatil Sakovi gólovou asistenci. „Kanonýři“ mezi dvěma semifinálovými duely Ligy mistrů s Atléticem Madrid zvládli ligové kolo a zvýšili náskok na Manchester City na šest bodů. Druhý tým tabulky má ale dvě utkání k dobru.

Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, v 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal35237567:2676
2Manchester City33217566:2970
3Manchester Utd.341710760:4661
4Liverpool341771057:4458
5Aston Villa341771047:4258
6Brentford351491252:4651
7Brighton3513111149:4250
8Bournemouth341116752:5249
9Chelsea341391253:4548
10Fulham351461544:4948
11Everton341381341:4147
12Sunderland3512111237:4647
13Newcastle351361649:5145
14Crystal Palace3311101236:3943
15Leeds3510131247:5243
16Nottingham Forest341091541:4539
17West Ham35991742:6136
18Tottenham348101643:5334
19Burnley35482335:7120
20Wolves35392325:6318
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Doporučujeme

Články z jiných titulů