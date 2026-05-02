Souček u jasné prohry West Hamu. Arsenal v boji o titul nezaváhal, zářil Gyökeres
Český fotbalový reprezentant Tomáš Souček v 35. kole anglické ligy neodvrátil porážku sestupem ohroženého West Hamu 0:3 na hřišti Brentfordu. Lídr tabulky Arsenal si upevnil vedení domácím vítězstvím 3:0 nad Fulhamem. Wolverhampton nadále bez zraněného Ladislava Krejčího remizoval 1:1 se Sunderlandem. Newcastle si poradil 3:1 s Brightonem.
West Ham získal z posledních tří kol sedm bodů, dnes ale brzy prohrával po vlastním gólu Mavropanose a do utkání už se nedokázal vrátit. Ve druhé půli zvýšil z penalty Thiago, s 22 trefami druhý nejlepší střelec soutěže za Haalandem z Manchesteru City (24 branek). Skóre uzavřel Damsgaard. Souček odehrál celé utkání.
„Kladiváři“ se mohou propadnout na sestupovou pozici, pokud by Tottenham v neděli překvapivě zvítězil na hřišti Aston Villy. Brentford se posunul na šestou příčku před Brighton, který podlehl třináctému Newcastlu. „Straky“ bodovaly po čtyřech porážkách.
Arsenal proti Fulhamu rozhodl třemi zásahy v prvním poločase. Dvakrát skóroval útočník Gyökeres, jenž navíc oplatil Sakovi gólovou asistenci. „Kanonýři“ mezi dvěma semifinálovými duely Ligy mistrů s Atléticem Madrid zvládli ligové kolo a zvýšili náskok na Manchester City na šest bodů. Druhý tým tabulky má ale dvě utkání k dobru.
Už jistě sestupující Wolverhampton prohrával po gólu Mukieleho, v 24. minutě ale Ballard v souboji zatahal za vlasy Arokodareho a hosté dohrávali v oslabení. Přesilovku zužitkoval v 54. minutě Santiago Bueno, na teprve čtvrtou výhru v ligovém ročníku ale „Vlci“ nedosáhli.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67:26
|76
|2
Manchester City
|33
|21
|7
|5
|66:29
|70
|3
Manchester Utd.
|34
|17
|10
|7
|60:46
|61
|4
Liverpool
|34
|17
|7
|10
|57:44
|58
|5
Aston Villa
|34
|17
|7
|10
|47:42
|58
|6
Brentford
|35
|14
|9
|12
|52:46
|51
|7
Brighton
|35
|13
|11
|11
|49:42
|50
|8
Bournemouth
|34
|11
|16
|7
|52:52
|49
|9
Chelsea
|34
|13
|9
|12
|53:45
|48
|10
Fulham
|35
|14
|6
|15
|44:49
|48
|11
Everton
|34
|13
|8
|13
|41:41
|47
|12
Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37:46
|47
|13
Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49:51
|45
|14
Crystal Palace
|33
|11
|10
|12
|36:39
|43
|15
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|16
Nottingham Forest
|34
|10
|9
|15
|41:45
|39
|17
West Ham
|35
|9
|9
|17
|42:61
|36
|18
Tottenham
|34
|8
|10
|16
|43:53
|34
|19
Burnley
|35
|4
|8
|23
|35:71
|20
|20
Wolves
|35
|3
|9
|23
|25:63
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup