Angličtí mistři, kteří skončili mimo Premier League: Leicester není sám. Nepodceňujte Ipswich
Před 10 let nejvíc nečekaný titul a letos velký pád. Řeč je o Leicesteru, který si o víkendu minimálně na rok zahrál naposledy ve druhé lize a jde o patro níž. V Anglii existuje vedle fotbalových gigantů řada tradičních klubů, které mají mistrovské ostruhy a v současnosti už působí mimo absolutní špičku. Zatímco dnes dominují v Premier League globálně známé značky, jako jsou Manchester City, Arsenal nebo Liverpool, v minulosti hrály klíčovou roli i kluby z menších měst, které dokázaly ovládnout tamní ligu. Podívejte se na anglické mistry, kteří se propadli mimo nejvyšší soutěž.
Leicester City
titul: 2016
aktuální sezona: 23. místo ve druhé lize a sestup do třetí ligy
Ligový titul Leicesteru patří k největším senzacím v historii světového fotbalu. Tým tehdy vedl trenér Claudio Ranieri a opíral se o hráče jako Jamie Vardy či Riyad Mahrez. Leicester před mistrovskou sezonou patřil k největším outsiderům, přesto dokázal vyhrát Premier League s velkým náskokem. Nejslavnější éra klubu je jednoznačně spojena právě s tímto triumfem. Kromě ligového titulu má na kontě i vítězství v FA Cupu z roku 2021. Leicester také hrával evropské poháry po roce 2016, v Lize mistrů dokonce postoupil do čtvrtfinále. V posledních letech však zažil výrazný propad. V sezoně 2022/23 sestoupil z Premier League, ovšem za rok se hned vrátil zpátky. Před rokem ale znovu zamířil o patro níž a nyní padá do League One, tedy třetí nejvyšší anglické lize. I vinou šestibodového odečtu za porušení finančních pravidel. S nimi by přišla těsná záchrana.
Sheffield United
titul: 1898
aktuální sezona: 13. místo ve druhé lize
Sheffield United byl založen v roce 1889 a rychle se zařadil mezi silné týmy v Anglii. Na přelomu 19. a 20. století prožíval svou nejslavnější éru. Kromě titulu vyhrál čtyřikrát FA Cup. Ve druhé polovině 20. století se několikrát vrátil do nejvyšší soutěže. Moderní éra přinesla návrat do Premier League v roce 2019. Pod vedením trenéra Chrise Wildera se hrál atraktivní fotbal, v první sezoně skončil Sheffield United překvapivě vysoko v tabulce. Následující ročník ale znamenal pád a sestup. Klub se opět snažil o účast mezi elitou, což se mu povedlo naposledy v sezoně 2022/23, ale za rok opět sestoupil a to s vůbec nejvyšším počtem inkasovaných gólů v historii (104). Poslední sezona v druhé lize? Průměr bez strachu o sestup, ale i daleko od postupových míst.
Sheffield Wednesday
tituly: 1903, 1904, 1929 a 1930
aktuální sezona: sestup do třetí ligy
Klub patří k nejstarším na světě, byl založen v roce 1867 a je jedním z nejúspěšnějších týmů v historii anglického fotbalu. Vyhrál čtyři ligové tituly, třikrát FA Cupy, jednou Ligový pohár a FA Community Shield. Největší slávu zažil na začátku 20. století. Tehdy patřil mezi dominantní celky na Britských ostrovech. Další úspěšné období si fanoušci užívali na konci 20. let. V poválečné éře však význam Sheffieldu Wednesday postupně klesal. Klub se sice občas objevil v Premier League, ale bez větších úspěchů. V 90. letech 20. století zažil krátké oživení, dařilo se mu v domácích pohárech a byl účastníkem Premier League. Od té doby však většinou působí v nižších soutěžích. Finanční problémy a nestabilita ovlivnily jeho výkonnost. Klub je v současné době v nucené správě a v Championship skončil beznadějně poslední, takže ho čeká League One.
Huddersfield Town
tituly: 1924, 1925 a 1926
aktuální sezona: 9. místo ve třetí lize
Huddersfield Town získal ve 20. letech ligový titul třikrát za sebou a tento hattrick z něj udělal jeden z prvních dominantních klubů v Anglii. Tým vedl legendární trenér Herbert Chapman, který později dosáhl úspěchů i s Arsenalem. Po zlaté éře však následoval úpadek. Klub se postupně propadl do nižších soutěží. Po většinu 20. století nehrál významnou roli. Návrat přišel až v roce 2017, kdy si Huddersfield zajistil postup do Premier League. V nejvyšší soutěži se udržel dvě sezony. Z Championship tým spadl před dvěma lety, od té doby je účastníkem League One.
Blackburn Rovers
tituly: 1912, 1914 a 1995
aktuální sezona: 20. místo ve druhé lize
Poslední anglický titul přišel v éře Premier League. Klub tehdy vlastnil podnikatel Jack Walker, trenérem byl Kenny Dalglish a hvězdou Alan Shearer. Nejslavnější éra klubu je spojena právě s 90. lety. Historicky byl ale Blackburn silný už na začátku 20. století, kdy patřil k tradičním klubům, šestkrát dokázal vyhrát FA Cup. Po titulu v roce 1995 však následoval úpadek. Klub několikrát sestoupil z Premier League, naposledy v ní působil v roce 2012. Aktuálně je účastníkem Championship a skončil těsně nad pásmem sestupu.
Derby County
tituly: 1972 a 1975
aktuální sezona: 9. místo ve druhé lize
Jeden z dvanácti zakládajících členů Football League v roce 1888. Jeho soutěžní vrchol nastal v 70. letech 20. století, kdy dvakrát vyhrál nejvyšší soutěž a čtyřikrát se zúčastnil významných evropských soutěží. Klub byl silný i v meziválečných letech, ve 30. letech 20. století dvakrát skončil druhý v lize a v roce 1946 vyhrál první poválečný FA Cup. Po zisku titulů se už Derby tolik nedařilo, v 90. letech se objevilo v Premier League, ale nedokázalo se mezi elitou dlouhodobě udržet. V této sezoně Championship se Derby dostalo do horní poloviny tabulky, v kontextu posledních sezon slušný výsledek.
Ipswich Town
titul: 1962
aktuální sezona: 2. místo ve druhé lize a postup do Premier League
Ipswich Town umí šokovat. Jediný ligový titul získal v sezoně, která byla jeho první mezi anglickou elitou. Tým vedl v úspěšné éře Alf Ramsey, pozdější trenér anglické reprezentace, s níž v roce 1966 vyhrál světový šampionát. Další slavná etapa přišla v 70. a 80. letech pod vedením Bobbyho Robsona. Klub v roce 1978 vyhrál FA Cup a o tři roky později tehdejší Pohár UEFA. Po odchodu Robsona následoval úpadek a Ipswich se postupně propadl do nižších soutěží. Občas se sice vrátil do Premier League, jenže bez dlouhodobého úspěchu. V sezoně 2023/24 se v Ipswichi povedlo dotáhnout druhý postup v řadě a vrátit se do Premier League po dvaadvacetileté absenci. Vloni na jaře přišel pád, ale nyní je čas oslav. Sobotní výhrou nad QPR přišlo potvrzení přímého postupu zpátky mezi elitu. Co si chystá na další sezonu?
Preston North End
tituly: 1889 a 1890
aktuální sezona: 14. místo ve druhé lize
Preston North End byl v roce 1888 zakládajícím členem Football League . V sezoně 1888/89 byl vůbec prvním mistrem anglické ligy, triumf získal bez jediné porážky. Vyhrál i FA Cup a stal se týmem, který poprvé dosáhl na double. Proto se tehdy týmu Prestonu přezdívalo „Neporazitelní“. Nyní se drží v druhé nejvyšší soutěži už 11 sezon v řadě. Letos se zařadil do středu tabulky Championship.
Wolverhampton Wanderers
tituly: 1954, 1958 a 1959
aktuální sezona: 20. místo v Premier League a jistý sestup
Po třech titulech v 50. letech následoval úpadek a propad do nižších soutěží. V 90. letech se klub snažil o návrat mezi elitu, ale skutečný vzestup přišel až po roce 2016. Klub převzali noví investoři, Wolves v roce 2018 postoupili do Premier League a po šesti letech se vrátili mezi elitu. Jejich účinkování v elitní soutěži ale letos na jaře končí. Už pár kol před koncem soutěže bylo jasné, že Wolverhampton zamíří o patro níž jako nejhorší tým soutěže. Pod tímto neúspěchem je podepsán i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, který si ale přes týmový nezdar udržel vysokou výkonnost a o jeho služby bude po sestupu zájem v Premier League.