ONLINE: Liverpool - Chelsea. Wolves hrají v Brightonu, v akci i United a City
Premier League míří do finiše, o víkendu se hraje už 36. kolo. V něm Chelsea hostí Liverpool. Wolves hrají v Brightonu, u českého reprezentanta Ladislava Krejčího svítí nejistý start kvůli zranění krku. V akci jsou i fotbalisté Manchester United na půdě Sunderlandu a City přivítají Brentford. V neděli West Ham s Tomášem Součkem zabojuje o důležité body v boji o záchranu proti Arsenalu. Tottenham s Antonínem Kinským vyzve Leeds až v pondělí. ONLINE přenosy z celého kola sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67:26
|76
|2
Manchester City
|34
|21
|8
|5
|69:32
|71
|3
Manchester Utd.
|35
|18
|10
|7
|63:48
|64
|4
Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59:47
|58
|5
Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48:44
|58
|6
Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55:52
|52
|7
Brentford
|35
|14
|9
|12
|52:46
|51
|8
Brighton
|35
|13
|11
|11
|49:42
|50
|9
Chelsea
|35
|13
|9
|13
|54:48
|48
|10
Everton
|35
|13
|9
|13
|44:44
|48
|11
Fulham
|35
|14
|6
|15
|44:49
|48
|12
Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37:46
|47
|13
Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49:51
|45
|14
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|15
Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36:42
|43
|16
Nottingham Forest
|35
|11
|9
|15
|44:46
|42
|17
Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45:54
|37
|18
West Ham
|35
|9
|9
|17
|42:61
|36
|19
Burnley
|35
|4
|8
|23
|35:71
|20
|20
Wolves
|35
|3
|9
|23
|25:63
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup