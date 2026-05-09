SESTŘIH: Liverpool - Chelsea 1:1. Wolves bez Krejčího padli, City porazli Brentford
Manchester City ve 36. kole anglické fotbalové ligy porazil doma Brentford 3:0 a přiblížil se vedoucímu Arsenalu na dva body. Oba týmy mají před sebou už jen tři zápasy. Chelsea ukončila sérii šesti porážek remízou 1:1 v Liverpoolu a na devátém místě si uchovala naději na pohárovou Evropu. Obhájce titulu zůstal na čtvrté příčce, ale nevyužil šanci pojistit si v předstihu účast v příštím ročníku Ligy mistrů.
Bezbrankovou rovnováhu v Manchesteru zlomil až po hodině hry Belgičan Doku, který v pondělí zachránil v nastavení remízu 3:3 na hřišti Evertonu. Nor Haaland pak přidal patičkou svůj 26. ligový gól a po roční přestávce znovu sahá po koruně krále střelců. V nastavení radost domácích ještě umocnil Egypťan Marmúš.
V Liverpoolu začali lépe domácí a už v šesté minutě se nizozemský záložník Gravenberch trefil z hranice šestnáctky přesně do růžku. Po půlhodině na druhé straně nasměroval Argentinec Fernández přímý kop do šestnáctky, míč ale prolétl až k tyči a od ní se odrazil do sítě. Po přestávce ho tam znovu poslal Palmer, ale videorozhodčí odhalil ofsajd. Domácí mohli strhnout vedení na svou stranu, jenže Maďar Szoboszlai a Nizozemec Van Dijk otřásli jen brankovou konstrukcí.
V Liverpoolu už dlouho vědí, že loňský titul neobhájí a jedenáct ligových porážek znamená už teď, že to pro ně byla nejhorší sezona za posledních jedenáct let. Provizorní kouč Chelsea Calum McFarlane si připsal první bod a načerpal trochu optimismu před finále Anglického poháru, v němž jeho svěřenci nastoupí za týden ve Wembley proti Manchesteru City.
Krejčí sledoval prohru z lavičky
Z Premier League půjde do „milionářské“ soutěže pět klubů, ale už v neděli může Liverpool předstihnout pátá Aston Villa a šanci má i šestý Bournemouth, který dnes zvítězil na hřišti Fulhamu 1:0. Hrál od 39. minuty bez vyloučeného Christieho, ale síly se rychle vyrovnaly, když se na druhé straně provinil proti pravidlům Dán Andersen. Po přestávce zařídil body devatenáctiletý Brazilec Rayan.
Bournemouth je už 16 ligových zápasů bez porážky, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný tým v pěti prestižních ligách. Bodově naprázdno vyšel naposledy na začátku ledna s Arsenalem a má reálnou šanci, že se na podzim poprvé představí v pohárové Evropě.
K sestupu odsouzený Wolverhampton prohrál v Brightonu 0:3. Ladislav Krejčí, který kvůli poranění krku vynechal dva předchozí zápasy, byl už alespoň na lavičce hostů. Obrana „Vlků“ bez něj inkasovala hned v první minutě a v páté znovu.
Manchester United se po třech výhrách v řadě musel spokojit s bezbrankovou remízou na hřišti nováčka v Sunderlandu, když na domácí branku mířila jen jediná střela. Přesto zůstává bezpečně třetí a prozatímní trenér Michael Carrick může být spokojen, protože v 15 zápasech od svého příchodu získal 33 bodů a prohrál jen dvakrát.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67:26
|76
|2
Manchester City
|35
|22
|8
|5
|72:32
|74
|3
Manchester Utd.
|36
|18
|11
|7
|63:48
|65
|4
Liverpool
|36
|17
|8
|11
|60:48
|59
|5
Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48:44
|58
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|36
|14
|11
|11
|52:42
|53
|8
Brentford
|36
|14
|9
|13
|52:49
|51
|9
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|10
Everton
|35
|13
|9
|13
|44:44
|48
|11
Fulham
|36
|14
|6
|16
|44:50
|48
|12
Sunderland
|36
|12
|12
|12
|37:46
|48
|13
Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49:51
|45
|14
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|15
Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36:42
|43
|16
Nottingham Forest
|35
|11
|9
|15
|44:46
|42
|17
Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45:54
|37
|18
West Ham
|35
|9
|9
|17
|42:61
|36
|19
Burnley
|35
|4
|8
|23
|35:71
|20
|20
Wolves
|36
|3
|9
|24
|25:66
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup