SESTŘIHY: Liverpool - Chelsea 1:1. Wolves bez Krejčího padli, City porazili Brentford

SESTŘIH: Man. City - Brentford 3:0. Domácí splnili povinnost, boj o titul nevzdávají • Zdroj: Canal+ Sport
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Manchester City ve 36. kole anglické fotbalové ligy porazil doma Brentford 3:0 a přiblížil se vedoucímu Arsenalu na dva body. Oba týmy mají před sebou už jen tři zápasy. Chelsea ukončila sérii šesti porážek remízou 1:1 v Liverpoolu a na devátém místě si uchovala naději na pohárovou Evropu. Obhájce titulu zůstal na čtvrté příčce, ale nevyužil šanci pojistit si v předstihu účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Bezbrankovou rovnováhu v Manchesteru zlomil až po hodině hry Belgičan Doku, který v pondělí zachránil v nastavení remízu 3:3 na hřišti Evertonu. Nor Haaland pak přidal patičkou svůj 26. ligový gól a po roční přestávce znovu sahá po koruně krále střelců. V nastavení radost domácích ještě umocnil Egypťan Marmúš.

V Liverpoolu začali lépe domácí a už v šesté minutě se nizozemský záložník Gravenberch trefil z hranice šestnáctky přesně do růžku. Po půlhodině na druhé straně nasměroval Argentinec Fernández přímý kop do šestnáctky, míč ale prolétl až k tyči a od ní se odrazil do sítě. Po přestávce ho tam znovu poslal Palmer, ale videorozhodčí odhalil ofsajd. Domácí mohli strhnout vedení na svou stranu, jenže Maďar Szoboszlai a Nizozemec Van Dijk otřásli jen brankovou konstrukcí.

SESTŘIH: Liverpool - Chelsea 1:1. Parádní rána Gravenbercha nestačila, hosté berou bod • Canal+ Sport

V Liverpoolu už dlouho vědí, že loňský titul neobhájí a jedenáct ligových porážek znamená už teď, že to pro ně byla nejhorší sezona za posledních jedenáct let. Provizorní kouč Chelsea Calum McFarlane si připsal první bod a načerpal trochu optimismu před finále Anglického poháru, v němž jeho svěřenci nastoupí za týden ve Wembley proti Manchesteru City.

Z Premier League půjde do „milionářské“ soutěže pět klubů, ale už v neděli může Liverpool předstihnout pátá Aston Villa a šanci má i šestý Bournemouth, který dnes zvítězil na hřišti Fulhamu 1:0. Hrál od 39. minuty bez vyloučeného Christieho, ale síly se rychle vyrovnaly, když se na druhé straně provinil proti pravidlům Dán Andersen. Po přestávce zařídil body devatenáctiletý Brazilec Rayan.

Bournemouth je už 16 ligových zápasů bez porážky, čímž se nemůže pochlubit žádný jiný tým v pěti prestižních ligách. Bodově naprázdno vyšel naposledy na začátku ledna s Arsenalem a má reálnou šanci, že se na podzim poprvé představí v pohárové Evropě.

Krejčí sledoval prohru z lavičky

K sestupu odsouzený Wolverhampton prohrál v Brightonu 0:3. Ladislav Krejčí, který kvůli poranění krku vynechal dva předchozí zápasy, byl už alespoň na lavičce hostů. Obrana „Vlků“ bez něj inkasovala hned v první minutě a v páté znovu.

Manchester United se po třech výhrách v řadě musel spokojit s bezbrankovou remízou na hřišti nováčka v Sunderlandu, když na domácí branku mířila jen jediná střela. Přesto zůstává bezpečně třetí a prozatímní trenér Michael Carrick může být spokojen, protože v 15 zápasech od svého příchodu získal 33 bodů a prohrál jen dvakrát.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal35237567:2676
2Manchester City35228572:3274
3Manchester Utd.361811763:4865
4Liverpool361781160:4859
5Aston Villa351771148:4458
6Bournemouth361316756:5255
7Brighton3614111152:4253
8Brentford361491352:4951
9Chelsea3613101355:4949
10Everton351391344:4448
11Fulham361461644:5048
12Sunderland3612121237:4648
13Newcastle351361649:5145
14Leeds3510131247:5243
15Crystal Palace3411101336:4243
16Nottingham Forest351191544:4642
17Tottenham359101645:5437
18West Ham35991742:6136
19Burnley35482335:7120
20Wolves36392425:6618
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

