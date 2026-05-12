Kinský za hrdinu, zachránil remízu. Každý si myslel, že mu kariéra skončila, divil se expert

SESTŘIH: Tottenham - Leeds 1:1. Spurs uhráli bod, Kinský v klíčovém momentu čaroval
Radost hráčů Tottenhamu
Antonín Kinský v zápase proti Leedsu
pta, ČTK
Anglie - Premier League
Fotbalisté Tottenhamu s Antonínem Kinským v sestavě remizovali v dohrávce 36. kola s Leedsem 1:1 a dál bojují o záchranu v Premier League. Dvě kola před koncem soutěže mají na první nesestupové pozici dvoubodový náskok před osmnáctým West Hamem s Tomášem Součkem. Český brankář má na tom zásadní podíl a v Anglii sklízí chválu.

Je neuvěřitelné, jakou proměnou prošlo Kinského postavení. Před dvěma měsíci po katastrofálním výkonu v Lize mistrů na půdě Atlétika Madrid a brzkém střídání to vypadalo, že si v londýnském klubu už nezachytá. Nyní patří mezi klíčové muže, kteří táhnou Spurs na těžké cestě k záchraně.

Kinský se v úvodu zápasu s Leedsem blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona. Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.

„Jeden ze zákroků sezony,“ pravil televizní expert a bývalý vynikající obránceJamie Carragher. „Museli byste mít srdce z kamene, pokud byste za něj neměli radost. Každý si myslel, že Kinského kariéra je u konce, ale tento zákrok může udržet Tottenham v Premier League,“ popsal.

Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1. Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.

Nicméně statistiky jsou jasné. Poté, co se Kinský natrvalo na konci sezony usadil mezi tyčemi, z pěti zápasů přišly dvě výhry, dvě remízy a jedna porážka. Naděje Tottenhamu žijí... I díky Kinskému.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal36247568:2679
2Manchester City35228572:3274
3Manchester Utd.361811763:4865
4Liverpool361781160:4859
5Aston Villa361781150:4659
6Bournemouth361316756:5255
7Brighton3614111152:4253
8Brentford361491352:4951
9Chelsea3613101355:4949
10Everton3613101346:4649
11Fulham361461644:5048
12Sunderland3612121237:4648
13Newcastle361371650:5246
14Leeds3610141248:5344
15Crystal Palace3511111338:4444
16Nottingham Forest3611101545:4743
17Tottenham369111646:5538
18West Ham36991842:6236
19Burnley36492337:7321
20Wolves36392425:6618
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

