ONLINE: Tottenham - Leeds. Kinský a spol. se mohou výrazně přiblížit záchraně
Fotbalisté Tottenhamu na závěr 36. kola anglické Premier League hostí nováčky z Leedsu. Díky klopýtnutí West Hamu (prohra 0:1 s Arsenalem) mohou Spurs v případě výhry odskočit svému městskému rivalovi a konkurentovi v boji o záchranu na rozdíl čtyř bodů. V brance je znovu připraven Antonín Kinský. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68:26
|79
|2
Manchester City
|35
|22
|8
|5
|72:32
|74
|3
Manchester Utd.
|36
|18
|11
|7
|63:48
|65
|4
Liverpool
|36
|17
|8
|11
|60:48
|59
|5
Aston Villa
|36
|17
|8
|11
|50:46
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|36
|14
|11
|11
|52:42
|53
|8
Brentford
|36
|14
|9
|13
|52:49
|51
|9
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|10
Everton
|36
|13
|10
|13
|46:46
|49
|11
Fulham
|36
|14
|6
|16
|44:50
|48
|12
Sunderland
|36
|12
|12
|12
|37:46
|48
|13
Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50:52
|46
|14
Crystal Palace
|35
|11
|11
|13
|38:44
|44
|15
Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45:47
|43
|16
Leeds
|35
|10
|13
|12
|47:52
|43
|17
Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45:54
|37
|18
West Ham
|36
|9
|9
|18
|42:62
|36
|19
Burnley
|36
|4
|9
|23
|37:73
|21
|20
Wolves
|36
|3
|9
|24
|25:66
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup