Tottenham klíčový krok k záchraně neudělal, s Leedsem jen remizoval. Kinský tým podržel

Antonín Kinský v zápase proti Leedsu
Radost hráčů Tottenhamu
Antonín Kinský pomohl Tottenhamu k vítězství na hřišti Aston Villy
Antonín Kinský slaví těsnou výhru Tottenhamu nad Wolverhamptonem
Anglie - Premier League
Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizovali v dohrávce 36. kola s Leedsem 1:1 a dál bojují o záchranu v Premier League. Dvě kola před koncem soutěže mají na první nesestupové pozici náskok před osmnáctým West Hamem s Tomášem Součkem náskok dvou bodů.

Kinský se v úvodu zápasu blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona. Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.

Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1. Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal36247568:2679
2Manchester City35228572:3274
3Manchester Utd.361811763:4865
4Liverpool361781160:4859
5Aston Villa361781150:4659
6Bournemouth361316756:5255
7Brighton3614111152:4253
8Brentford361491352:4951
9Chelsea3613101355:4949
10Everton3613101346:4649
11Fulham361461644:5048
12Sunderland3612121237:4648
13Newcastle361371650:5246
14Leeds3610141248:5344
15Crystal Palace3511111338:4444
16Nottingham Forest3611101545:4743
17Tottenham369111646:5538
18West Ham36991842:6236
19Burnley36492337:7321
20Wolves36392425:6618
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

