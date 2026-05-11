Tottenham klíčový krok k záchraně neudělal, s Leedsem jen remizoval. Kinský tým podržel
Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizovali v dohrávce 36. kola s Leedsem 1:1 a dál bojují o záchranu v Premier League. Dvě kola před koncem soutěže mají na první nesestupové pozici náskok před osmnáctým West Hamem s Tomášem Součkem náskok dvou bodů.
Kinský se v úvodu zápasu blýskl skvělým zákrokem, když na brankové čáře zlikvidoval hlavičku Rodona. Klíčový zásah pak předvedl v koncovce a v osmé minutě nastavení reflexivně vyrazil jasnou šanci Longstaffa na břevno a zachránil domácím cenný bod.
Český gólman inkasoval jen v 74. minutě z pokutového kopu, při němž na přesnou ránu Calverta-Lewina k tyči těsně nedosáhl. Leeds, který už má záchranu jistou, tak vyrovnal na 1:1. Tottenham šel předtím po bezbrankovém poločasu do vedení pět minut po přestávce po brance Tela.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68:26
|79
|2
Manchester City
|35
|22
|8
|5
|72:32
|74
|3
Manchester Utd.
|36
|18
|11
|7
|63:48
|65
|4
Liverpool
|36
|17
|8
|11
|60:48
|59
|5
Aston Villa
|36
|17
|8
|11
|50:46
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|36
|14
|11
|11
|52:42
|53
|8
Brentford
|36
|14
|9
|13
|52:49
|51
|9
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|10
Everton
|36
|13
|10
|13
|46:46
|49
|11
Fulham
|36
|14
|6
|16
|44:50
|48
|12
Sunderland
|36
|12
|12
|12
|37:46
|48
|13
Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50:52
|46
|14
Leeds
|36
|10
|14
|12
|48:53
|44
|15
Crystal Palace
|35
|11
|11
|13
|38:44
|44
|16
Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45:47
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|36
|9
|9
|18
|42:62
|36
|19
Burnley
|36
|4
|9
|23
|37:73
|21
|20
Wolves
|36
|3
|9
|24
|25:66
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup