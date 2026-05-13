Cityzens si doma vyšlápli na Crystal Palace, náskok Arsenalu už je jen dvoubodový
Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.
Nejlepšího ligového střelce Haalanda nechal trenér Guardiola na lavičce a po půlhodině hry otevřel v dešti skóre Semenyo, kterého vyslal do šance Foden nečekanou patičkou. Ghanský útočník se v ligové sezoně prosadil už pošestnácté.
Krátce nato se po dalším Fodenově přiťuknutí ve vápně uvolnil Egypťan Marmúš a zvýšil, v závěru skóroval ještě Savinho a zopakoval tak výsledek z prosincového vzájemného zápasu v Londýně. Hráči City prodloužili ligovou neporazitelnost na Etihad Stadium na sedmnáct zápasů, z toho čtrnáct vyhráli.
Finalista Konferenční ligy Crystal Palace bude posledním soupeřem Arsenalu, který se může k prvnímu titulu po 22 letech přiblížit v pondělí doma proti Burnley. City v předposledním kole Premier League nastoupí o den později proti Bournemouthu.
Vedle ligového boje o titul čeká každého z rivalů ještě jeden finálový zápas - Manchester City bude v sobotním duelu s Chelsea usilovat o Anglický pohár, Arsenal o dva týdny později nastoupí ve finále Ligy mistrů proti obhájcům z PSG.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68:26
|79
|2
Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75:32
|77
|3
Manchester Utd.
|36
|18
|11
|7
|63:48
|65
|4
Liverpool
|36
|17
|8
|11
|60:48
|59
|5
Aston Villa
|36
|17
|8
|11
|50:46
|59
|6
Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56:52
|55
|7
Brighton
|36
|14
|11
|11
|52:42
|53
|8
Brentford
|36
|14
|9
|13
|52:49
|51
|9
Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55:49
|49
|10
Everton
|36
|13
|10
|13
|46:46
|49
|11
Fulham
|36
|14
|6
|16
|44:50
|48
|12
Sunderland
|36
|12
|12
|12
|37:46
|48
|13
Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50:52
|46
|14
Leeds
|36
|10
|14
|12
|48:53
|44
|15
Crystal Palace
|36
|11
|11
|14
|38:47
|44
|16
Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45:47
|43
|17
Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46:55
|38
|18
West Ham
|36
|9
|9
|18
|42:62
|36
|19
Burnley
|36
|4
|9
|23
|37:73
|21
|20
Wolves
|36
|3
|9
|24
|25:66
|18
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup