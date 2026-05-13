Cityzens si doma vyšlápli na Crystal Palace, náskok Arsenalu už je jen dvoubodový

Fotbalisté Manchesteru City porazili Crystal Palace 3:0Zdroj: ČTK / AP / Ian Hodgson
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru City porazili v dohrávce 31. kola anglické ligy Crystal Palace 3:0 a snížili náskok vedoucího Arsenalu na dva body. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.

Nejlepšího ligového střelce Haalanda nechal trenér Guardiola na lavičce a po půlhodině hry otevřel v dešti skóre Semenyo, kterého vyslal do šance Foden nečekanou patičkou. Ghanský útočník se v ligové sezoně prosadil už pošestnácté.

Krátce nato se po dalším Fodenově přiťuknutí ve vápně uvolnil Egypťan Marmúš a zvýšil, v závěru skóroval ještě Savinho a zopakoval tak výsledek z prosincového vzájemného zápasu v Londýně. Hráči City prodloužili ligovou neporazitelnost na Etihad Stadium na sedmnáct zápasů, z toho čtrnáct vyhráli.

Finalista Konferenční ligy Crystal Palace bude posledním soupeřem Arsenalu, který se může k prvnímu titulu po 22 letech přiblížit v pondělí doma proti Burnley. City v předposledním kole Premier League nastoupí o den později proti Bournemouthu.

Vedle ligového boje o titul čeká každého z rivalů ještě jeden finálový zápas - Manchester City bude v sobotním duelu s Chelsea usilovat o Anglický pohár, Arsenal o dva týdny později nastoupí ve finále Ligy mistrů proti obhájcům z PSG.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal36247568:2679
2Manchester City36238575:3277
3Manchester Utd.361811763:4865
4Liverpool361781160:4859
5Aston Villa361781150:4659
6Bournemouth361316756:5255
7Brighton3614111152:4253
8Brentford361491352:4951
9Chelsea3613101355:4949
10Everton3613101346:4649
11Fulham361461644:5048
12Sunderland3612121237:4648
13Newcastle361371650:5246
14Leeds3610141248:5344
15Crystal Palace3611111438:4744
16Nottingham Forest3611101545:4743
17Tottenham369111646:5538
18West Ham36991842:6236
19Burnley36492337:7321
20Wolves36392425:6618
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

